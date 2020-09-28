"Северный поток-2" оставит без инвесторов проекты в Европе

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В Германии опасаются последствий решений против российского газопровода

Запрет на строительство "Северного потока-2" приведет к тому, что частные инвесторы просто откажутся вкладывать деньги в крупные инфраструктурные проекты, необходимые для развития Европы. Об этом предупредил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.

В последнее время не проходит и дня, чтобы кто-то в ЕС не предложил отказаться от "Северного потока-2", хотя дебаты по поводу этого газопровода велись еще до начала строительства и в итоге европейские страны его одобрили, напоминает министр. Так что теперь нельзя взять и все отменить.

"Когда крупные проекты, задуманные на десятилетия вперед, подвергаются сомнению буквально каждые пару месяцев, это чревато большими проблемами. Частные инвесторы могут вообще перестать вкладываться в такие проекты",

– отметил министр в интервью Handelsblatt. По его словам, важно, что все в ЕС осудили покушение на россиянина Алексея Навального. Но только некомпетентные люди могут требовать в этой связи отказаться от "Северного потока-2", чтобы снизить зависимость Европы от российского газа. Трубопроводное топливо уже поступает в ЕС по "Северному потоку", по "Ямалу", через ГТС Украины. Причем Еврокомиссия сама в 2019 г. способствовала тому, чтобы Москва и Киев заключили договор на транзит газа в Европу, поскольку странам ЕС нужны дополнительные объемы топлива.

В любом случае, санкции вводятся не просто для того, чтобы получить удовлетворения от таких действий. Подобные меры должны быть, во-первых, направлены на помощь пострадавшим, а во-вторых, не вредить странам, которые их вводят.

"Как страна с очень активной внешнеэкономической деятельностью Германия должна ответить на вопрос, какой эффект будут иметь санкции (против РФ) и какой вред они могут нанести бизнесу немецких и европейских компаний", – указал Альтмаейр.

Ранее глава комитета по экономике в бундестаге Клаус Эрнст предупредил, что отказ от "СП-2" ударит по репутации властей ФРГ, которые ранее поддерживали проект. Однако ряд других политиков Германии выступают за санкции против РФ, которые помешают достроить газопровод или использовать его.