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"Северный поток-2" оставит без инвесторов проекты в Европе

28 сентября 2020, 12:55  •  164 • Политика
Фото: Stephan Schulz/ZB/www.globallookpress.com
В Германии опасаются последствий решений против российского газопровода
Запрет на строительство "Северного потока-2" приведет к тому, что частные инвесторы просто откажутся вкладывать деньги в крупные инфраструктурные проекты, необходимые для развития Европы. Об этом предупредил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.
В последнее время не проходит и дня, чтобы кто-то в ЕС не предложил отказаться от "Северного потока-2", хотя дебаты по поводу этого газопровода велись еще до начала строительства и в итоге европейские страны его одобрили, напоминает министр. Так что теперь нельзя взять и все отменить.
"Когда крупные проекты, задуманные на десятилетия вперед, подвергаются сомнению буквально каждые пару месяцев, это чревато большими проблемами. Частные инвесторы могут вообще перестать вкладываться в такие проекты",
– отметил министр в интервью Handelsblatt. По его словам, важно, что все в ЕС осудили покушение на россиянина Алексея Навального. Но только некомпетентные люди могут требовать в этой связи отказаться от "Северного потока-2", чтобы снизить зависимость Европы от российского газа. Трубопроводное топливо уже поступает в ЕС по "Северному потоку", по "Ямалу", через ГТС Украины. Причем Еврокомиссия сама в 2019 г. способствовала тому, чтобы Москва и Киев заключили договор на транзит газа в Европу, поскольку странам ЕС нужны дополнительные объемы топлива.
В любом случае, санкции вводятся не просто для того, чтобы получить удовлетворения от таких действий. Подобные меры должны быть, во-первых, направлены на помощь пострадавшим, а во-вторых, не вредить странам, которые их вводят.
"Как страна с очень активной внешнеэкономической деятельностью Германия должна ответить на вопрос, какой эффект будут иметь санкции (против РФ) и какой вред они могут нанести бизнесу немецких и европейских компаний", – указал Альтмаейр.
Ранее глава комитета по экономике в бундестаге Клаус Эрнст предупредил, что отказ от "СП-2" ударит по репутации властей ФРГ, которые ранее поддерживали проект. Однако ряд других политиков Германии выступают за санкции против РФ, которые помешают достроить газопровод или использовать его.

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