Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинская телеведущая заговорила по-русски, услышав ответ из Донбасса: "Мы...
В Нидерландах указали на неожиданную версию крушения малайзийского "Боинга"
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на в...
России повезло, что Макрон "слил" разговор с Путиным о Навальном: Поли...
Главная / Политика

"Северный поток-2" обнажил циничное лицо Германии - СМИ

30 сентября 2020, 12:35  •  67 • Политика
Фото: Soeren Stache/ZB/www.globallookpress.com
Зависимые от Германии члены ЕС разочарованы в политике Берлина
Ситуация с "Северным потоком-2" наглядно показала, что Германия не считается с мнением остальных членов Евросоюза и ставит под угрозу единство и общую безопасность ради собственной выгоды. Об этом говорится в статье венгерского новостного издания Remix.
На Берлин, поддерживающий строительство российского газопровода, не повлияли ни протесты стран ЕС, ни негативные мнения экспертов по энергетической безопасности, ни "даже агрессия России против Украины", подчеркивает издание. Автору казалось, что ситуация с россиянином Алексеем Навальным поколебало мнение германских властей и они согласятся заморозить проект. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что "Северный поток-2" и отравление Навального – два разных вопроса, которые не нужно связывать.
Трубопровод показал истинное лицо Германии: основная страна ЕС может быть циничной как Макиавелли, когда чего-то добивается для себя, сокрушается автор.
"Газопровод "Северный поток-2" разрушил доверие к лидеру ЕС. В обмен на укрепление своей экономики и политической силы за счет российских природных ресурсов Германия стала адвокатом дьявола, защищая интересы Путина в Европе", – говорится в статье.
СМИ Венгрии предупреждает: даже если санкции США помогут уничтожить "Северный поток-2", этот проект уже нанес ущерб Европе, и вернуть разрушенное Германией доверие и единство будет сложно.
Ранее министр экономики ФРГ Петер Альтмайер объяснил, почему сейчас нельзя вводить санкции против "Северного потока-2".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
30 сентября 2020, 02:30
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло закулисье Баку
30 сентября 2020, 07:05
Армянский депутат назвал единственное, что сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе
30 сентября 2020, 00:40
Жириновский назвал три способа решения карабахского конфликта: Два - через Россию, один - "царский"
30 сентября 2020, 02:30
"Образец современной войны": Конфликт в Нагорном Карабахе вышел на новый уровень - эксперт
30 сентября 2020, 07:05
Шведы рассказали о спецоперации в Сирии: Чтобы справиться с русскими, США выслали подкрепление
30 сентября 2020, 02:30
Игра в молчанку: Германия, Франция и Швеция так и не ответили на запросы по Навальному - МИД
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 сентября 2020, 01:35
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэнергия ...
30 сентября 2020, 05:15
ВВС США решились на "атаку" "российской занозы во фланге НАТО"
30 сентября 2020, 02:30
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло заку...
30 сентября 2020, 07:05
Армянский депутат назвал единственное, что сдерживает Турцию в Нагорном Карабахе
30 сентября 2020, 00:40
Жириновский назвал три способа решения карабахского конфликта: Два - через Россию, од...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 сентября 2020, 00:05
Белорусские оппозиционеры готовы создать МИД за рубежом. От России они ждут гарантий
27 сентября 2020, 01:10
Допа и Гепа уводят Харьков
26 сентября 2020, 08:40
Вышел из доверия: зачем Макрон слил в прессу свой разговор с Путиным
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенко в Евросоюзе
24 сентября 2020, 18:10
"Чего ещё нужно?": Признание Зеленского о Путине разозлило русских
23 сентября 2020, 17:25
В Кремле отреагировали на инаугурацию Лукашенко жёстким отказом
26 сентября 2020, 20:35
"Ну всё, старуха, сворачивай трубу": Европа придумала, как наказать Россию за Навального
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.