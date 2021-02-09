"Северный поток-2" не пострадает: чего ждать от новых санкций ЕС против России

Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com

Эксперт также рассказал, что мешает нормализации отношений Европейского союза с Москвой

ЕС не станет вводить санкции против газопровода "Северный поток-2", заверил немецкий политолог Александр Рар, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о возможном введении новых ограничительных мер в отношении России.

Эксперт уверен, что никакой серьезной угрозы новые санкции против России нести не будут. Представители ЕС и сами понимают, что им невыгодно вводить очередные ограничительные меры, например, в отношении газопровода или российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Вполне вероятно, считает Рар, Москве следует готовиться к очередной порции индивидуальных санкций, которые затронут российских чиновников или силовиков.

"Эти санкции становятся такой игрой, символическими действиями. Они хотят друг друга ударить, но не слишком сильно, потому что от сильного удара страдаешь ты сам", – объяснил политолог действия ЕС.

В эфире НСН Рар также рассказал, что потепления в отношениях между Россией и Европой стоит ждать лишь тогда, когда в ЕС произойдет смена элиты, либо же критерий демократии перестанет быть ключевым при выстраивании отношений с другими странами. Не стоит забывать и о русофобии, которая присуща странам Прибалтики, Польше и Румынии.

Напомним, что сегодня глава евродипломатии Боррель заявил о готовности ввести санкции ЕС против России. Обсуждение данного вопроса запланировано на 22 февраля, когда состоится заседание Совета глав МИД ЕС.

Дипломат отметил, что отношения Москвы и Брюсселя зашли в тупик, при этом Россия не продемонстрировала никакой заинтересованности в их нормализации.