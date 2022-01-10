«Северный поток-2» назван самой большой угрозой для экономики Украины

На Украине прекрасно понимают, что относительная экономическая устойчивость государства зиждется на кредитах международных структур и газового транзита. Так, главный экономист Dragon Capital Елена Белан в своём материале о главных вызовах для украинской экономики назвала именно введение в строй «Северного потока-2» и дорогие кредиты.Нынешний транзитный контракт Украины и России предполагает, что Украина в любом случае продолжит получать оплату за транзит в размере $1,3 млрд в год до конца 2024-го. Однако остановка транзита ставит под вопрос возможность импортировать необходимые объемы газа из Европы. А потребности в импорте газа в 2022-м будут высокими, поскольку Украина сейчас вынуждена максимально использовать запасы газа в подземных хранилищах из-за резкого скачка цен на европейских рынках. Помимо этого украинскую экономику сдерживают военные расходы. «Угроза военных действий будет сдерживать развитие украинской экономики, даже если самой войны не будет. В то же время Россия может продолжать или даже усилить экономическое давление, ограничив поставки некоторых критических для Украины товаров, таких как коксующийся уголь или топливо», - пишет эксперт.Как известно, поставки энергетического угля Россия уже остановила с ноября 2021 года, что поставило под вопрос возможности украинского энергетического сектора вырабатывать достаточное количество электроэнергии грядущей зимой.Эксперт отмечает мировое удорожание внешних заимствований и надеется, что Украина продолжит сотрудничество с МВФ, получит в следующем году $2,2 млрд кредита и, таким образом, снизит долю более дорогих рыночных займов.