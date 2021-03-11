"Северный поток-2" может остановить только Германия - эксперт

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Байден не станет идти на поводу желаний Киева заблокировать российскую трубу - поезд уже ушел

Строительство "Северного потока-2" может остановить только правительство ФРГ, а санкции США газопроводу уже не помешают, поскольку все компании, которым в потенциале угрожают американские рестрикции, вышли из проекта. Такую точку зрения высказал немецкий политолог Александр Рар в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Его мнение прозвучало на фоне заявлений главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что новый российский газовый трубопровод является проблемой не только для киевского режима, но и для всей Европы. Также он призвал дать немного времени для свежеиспеченной администрации президента США Джо Байдена, чтобы она "предприняла конкретные действия и повлияла на строительство".

Кроме того накануне госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в палате представителей оправдывался за то, что проект готов на 95%, но заявил, что Вашингтон все еще рассматривает возможность дополнительных санкций против трубы. При этом глава Госдепа не смог ответить на вопросы, почему до сих пор не обложены рестрикциями 15 судов, участвующих в реализации "СП-2", и что там за компания-страховщик, которую тоже нужно наказать, передает РИА "Новости".

"Пусть лают. Караван идет дальше. "Северный поток-2" уже невозможно остановить. Те, кто боялись санкций, уже вышли из проекта или взяли паузу. Единственное, что может остановить проект на последних метрах, – это какое-то решение немецкого правительства", – сказал Рар.

Однако, подчеркнул эксперт, действующий кабмин такого решения не примет. В настоящее время власти Германии больше волнует вопрос вакцинации от коронавируса, чем возня вокруг балтийского газопровода, отметил он.

По его словам, в отношении "СП-2" сейчас даже поляки успокоились, которые строят свою трубу для доставки норвежского топлива. Поэтому дальше будет лишь конкурентная борьба за сырье.

"И только Украина не понимает ситуацию, но она понимает, что опоздала на поезд. Она должна была модернизировать свою газотранспортную сеть, подключать туда западные компании. Тогда бы у них было все нормально и в шоколаде", – считает Рар.

Политолог добавил, что через несколько лет советская ГТС придет в негодность, и тогда в полную мощь заработают оба "Северных потока". А украинцы продолжают сидеть, "как собака на сене", не хотя российский газ пропускать, но хотят получать деньги из РФ, и все просят американцев вмешаться в проект в последнюю секунду, остановить его и, таким образом, пойти против Германии.

"Но Америка в лице Байдена делать этого не будет", – резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что республиканцы призвали администрацию Белого дома к расширению ограничительных мер против участников "Северного потока – 2" и предостерегли хозяина Овального кабинета от тайной сделки с Берлином.

