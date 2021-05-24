«Северный поток-2». Климкин обвинил США в предательстве и неуважении к Украине

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин обвинил США в предательстве и неуважении к украинским «партнерам».Так он отреагировал на отказ США вводить санкции против строящей газопровод «Северный поток — 2» компании.Действия США Климкин назвал в Facebook «ударом под дых».«Снятие Соединенными Штатами санкций с компании, которая строит „Северный поток — 2“ — это как удар „под дых“. И дело не только в том, что шанс на достройку очень высок. Очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита Энтони Блинкена. С партнерами, которых уважают, так не поступают», — заявил Климкин.Он также отметил, что, если эта тема все-таки затрагивалась во время конфиденциальных разговоров, то остается непонятным, почему это скрыли от украинского общества.«Я бы очень не хотел, чтобы в наших отношениях с США начали возникать признаки кризиса доверия — это то, что нам сейчас нужно меньше всего. Российское оружие вокруг границ Украины остается, войска отведены только частично, угроза никуда не исчезла. В случае завершения „Северного потока — 2“ мы теряем транзитный статус, от нас уже не зависит наличие газа в домах граждан ЕС. Зато будем важны только для диверсификации снабжения — что-то вроде резерва. Выводы делайте сами», — написал Климкин.Ранее США ввели санкции против российских организаций и судов по проекту «Северный поток — 2». Под ограничительные меры попали Морская спасательная служба, «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд, «Коксохимтранс», а также 13 судов.Перед этим Госдеп США заявил, что задействованная в строительстве газопровода компания-оператор Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, однако, вводить их отказался, сославшись на национальную безопасность. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что строительство газопровода теперь остановить будет трудно.Верховная Рада в этой связи выступила с воззванием к США пересмотреть свое решение и ввести санкции против всех участников строительства газопровода.Напомним также, по мнению украинских радикальных «патриотов», будущее Украины, тем не менее, в союзе с Британией и США, а не с Евросоюзом, который больше заинтересован в России, чем в Украине.