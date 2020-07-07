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«Северный поток-2» достроят до конца года
07 июля 2020, 21:25 • 139 • В России
В декабре 2019 года США объявили санкции против швейцарской компании Allseas, суда которой вели по дну Балтийского моря прокладку трубы из России в Германию. Штаты решили порушить проект, чтобы навязать Старому Свету собственный природный газ взамен российского. Испуганные швейцарцы немедленно работу свернули и из Балтики уплыли. Проект подвис, хотя до немецкого побережья оставалось провести лишь сто с небольшим километров газопровода.
Россия, которой к заокеанским санкциям уже давно не привыкать, направила на замену испугавшимся швейцарцам собственное судно-трубоукладчик «Академик Черский». Оно шло аж из Находки, и путешествие заняло несколько месяцев. Помогать «Академику Черскому» должна была российская же баржа «Фортуна». Казалось бы, проблема решена, но тут в проект встряла Дания, через территориальные воды которой проходит небольшой участок маршрута «Северного потока-2». В королевстве посчитали, что якоря, которые бросят российские суда для фиксации своей геопозиции при прокладке трубы, повредят экологии Балтики. На полном серьезе!
Германия, которой российский газ нужен до зарезу, терпение потеряла и всеми силами нажала на соседнюю Данию. Хоть Копенгаген и сохраняет полную политическую лояльность США, но экономические расчеты важнее. И датчане сдались: пусть русские бросают свои якоря. А это значит, что через пару-тройку месяцев «Северный поток-2», по которому в Германию потекут 55 миллиардов кубометров газа в год, будет наконец достроен.
Сожалеть об этом придется лишь американцам, которым, в этот раз вдруг не случилось обломить европейских вассалов, да киевским «стратегам», что надеялись похоронить российскую трубу на дне Балтики.
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