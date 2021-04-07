"Северный поток-2" добьет Евросоюз после пандемии – СМИ

Фото: Jens Büttner/dpa/ www.globallookpress.com

Страны объединения не хотят учитывать чужие интересы

Пандемия Covid-19 продемонстрировала отсутствие единства в Евросоюзе. Но это далеко не единственная угроза для будущего ЕС. Даже если коронавирусные трудности будут преодолены, еврообъединению грозит раскол из-за России и ее газопровода "Северный поток-2".

Как поясняет британское издание Daily Express, проект под названием "Евросоюз" оказался очень хрупким. Среди его участников за последние 12 месяцев возникли такие противоречия, которые могут привести к необратимым последствиям. Так, газопровод "Северный поток-2" уже разрушил отношения Германии с некоторыми другими членами ЕС, утверждает издание.

Канадский эксперт Дэвид Марплз, мнение которого приводит DE, раскол в ряды Евросоюза вносят также вопросы о перспективах членства Турции, Украины и Белоруссии. Вредят ЕС также попытки некоторых стран навязать свои принципы остальным: например, Польша спорит по поводу абортов, Венгрия отстаивает антилиберализм.

Но основные копья ломаются, когда дело касается России. Одни настаивают, что с РФ надо сотрудничать, другие видят ее только соперником. Найти консенсус по этому вопросу члены ЕС вряд ли смогут быстро, и уж точно этого не произойдет в текущем году, говорится в статье.

Ранее в Британии предположили, что Москва может помириться с Западом при помощи вакцины от коронавируса. Однако пока ЕС не спешит разрешать "Спутник V" к использованию.

Великобритания вышла из ЕС в январе 2020 года. После Brexit Лондон и Брюссель с большим трудом согласовали принципы торговли по новым правилам.