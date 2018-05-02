«Северный поток – 2»: морковка для Европы • 179 • Аналитика







Позиция Газпрома, предложившего Киеву доказать экономическую целесообразность сохранения украинского транзита, учитывает все издержки, и, видимо, Стокгольмского арбитража тоже. Не учтёт – вряд ли будет вообще украинский транзит.





Когда смотришь на дебаты вокруг строительства СП – 2, как они идут уже многие годы, закрадывается мысль, что это морковка для Европы. А именно: Россия, судя по немногословным и всегда предельно корректным заявлениям Газпрома, видит в этом, возможно, отвлекающую операцию прикрытия, под убаюкивающие разговоры о которой максимальными темпами готовится перераспределить энергетические потоки из Европы в Китай и далее в Азию.



Конечно, что-то Россия оставит Европе, и даже Украине что-то обещает, в пределах экономической целесообразности, памятуя о том, что даже крысу не стоит загонять в угол. Но никаких стенаний по этому поводу в Москве нет. Будет построен СП – 2, хорошо, не будет построен – тоже ничего страшного не произойдёт, для России. А вот украинский транзит всё равно будет кардинально пересмотрен, исходя из экономической целесообразности.



Такая позиция Газпрома, и стоящей за ним Москвы, в маркетинге называется «вежливый отказ» — самая неприятная форма для стороны-покупателя. То ли действительно думают поставлять, то ли водят за нос в каких-то видах – понять никогда не возможно. Как бы с порога ни в чём не отказывают, ценные предложения принимают, но никаких откровенностей и близко нет.



Никаких движений навстречу Европе Газпром/Москва давно уже не делают. Позиция Москвы сформулирована следующим образом: есть консорциум по СП – 2, вот пусть и работает. Никаких трехсторонних и даже двусторонних встреч по газовому транзиту уже давно не происходит, предложения о таких встречах из Европы прекратились. Заметим, не Россия их добивалась.



Похоже, Россия исходит из того, что СП – 2 может и не быть, но точно заработают «Сила Сибири» и «Турецкий поток», которые в значительной степени компенсируют России украинский транзит. А далее… спасение утопающих – дело рук самих топающих, Россия же уходит на Восток.



В конце 2019 года будут сданы в эксплуатацию газопроводы «Сила Сибири» в Китай и «Турецкий поток», после чего Москва может послать всех не построивших газопроводы на мировой рынок СПГ: не хотели покупать трубопроводный газ — покупайте СПГ с Ямала.



Но есть нюанс. Для одной Германии вполне хватит СП – 1, а вот остальной Европе придётся переходить на существенно более дорогой американский, катарский да и российский сжиженный газ. Вполне вероятно, что Германия будет обеспечивать трубным российским газом в первую очередь себя, и это может привести к борьбе в Евросоюзе за равный доступ к энергоресурсам Европы, и к новым противоречиям европейских лимитрофов с Германией. Проблема в том, что эти лимитрофы являются в большинстве, по факту, политическими колониями США, и Германии не выгодно оплачивать американскую колониальную систему в Европе.



Газовая проблема 2019 года уже дышит Европе в затылок, она вполне может подтолкнуть Евросоюз к распаду в борьбе за дешёвые энергетические ресурсы. Небезызвестный Джордж Сорос опять предрекает распад Евросоюзу, но делает ложный вывод: Европа должна объединиться для борьбы с Россией, особенно на Украине.



Такая стратегия только обременит положение Европы, и ускорит её распад, чего в действительности и добивается Вашингтон. США легко расправятся со старыми европейскими державами по одиночке: навяжут им свою экономическую волю. И сжиженный газ. Напомним: экономическая стратегия Дональда Трампа, которую формирует известный нобелевский лауреат по экономике Стиглиц, состоит в заключении отдельных договоров с каждой европейской страной. Войско с пропеллерами. Боевые Карлсоны ВСУ



В общем, это понимают все заинтересованные стороны. Россия предлагает энергетическое сотрудничество Европе, водит перед носом сладкой морковкой с газом, хотя насильно мил не будешь. России не выгоден распад Европы, потому что тогда Европа уйдёт по частям под американское прямое управление, и станет ещё более антироссийской.



В Европе и Германии это понимают, и часть элит не хочет потерять всякую самостоятельность и полностью ложиться под Америку. Председатель Европейской комиссии, и ставленник Ангелы Меркель, Жан-Клод Юнкер недавно повторил: «Мой друг Владимир Путин, хотя сейчас и нельзя говорить о дружбе с Путиным. Мы должны учиться говорить с русскими на равных. Без России обсуждать безопасность Европы не имеет смысла. Сегодня Европа – маленькая, слабая часть вселенной, ВВП упал с 25 до 18-16% от мирового, мы проигрываем демографически».



Заметим, Юнкер делает упор на безопасность Европы, то есть видит главную угрозу в распаде Европы под бременем противоречий. Кстати, ВВП России более 3% от мирового, и он не падает, но растёт даже под санкциями, и он явно недооценен, поскольку полностью производительный, без финансовых накруток и манипуляций. В условиях экономической войны вряд ли можно верить мировым, но западным рейтинговым агентствам и другим финансовым оценщикам. Экономика России успешно противостоит санкциям Запада, несмотря на свою якобы «несопоставимость». Объяснить этот факт мировые экономисты не могут, и не замечают другой факт: российская экономика третья в мире по потреблению электроэнергии. А что из этого следует?..



Вообще, 2019 год может стать судьбоносным: глобальное перераспределение энергетических потоков в этом году может обрушить виртуальную финансово-долговую экономику США: она придёт в столкновение с новыми экономическими реалиями. Ведь США превратились в мировой офисный центр, и он теряет контроль над мировыми активами, поскольку надул огромный финансовый пузырь, и оторвался от реального, производящего мира. Отсюда такое санкционное давление США не только на своих прямых конкурентов в лице России и Китая, но и своих европейских как бы союзников. Надвигается мировой экономический шторм, и американская рубашка ближе к телу Дональда Трампа: «Америка прежде всего!» И Европы тоже, не говоря уже об Украине и прочих отдалённых американских колониях. Перед визитом в Вашингтон канцлер Германии Ангела Меркель повторила для России условие строительства «Северного потока – 2»: при этом необходимо сохранить украинский транзит газа в Европу. Москва непосредственно на этот демарш не отреагировала, ждёт экономически целесообразных предложений от украинской стороны. И какие у Берлина шансы, что Киев выдвинет целесообразные предложения?Позиция Газпрома, предложившего Киеву доказать экономическую целесообразность сохранения украинского транзита, учитывает все издержки, и, видимо, Стокгольмского арбитража тоже. Не учтёт – вряд ли будет вообще украинский транзит.Когда смотришь на дебаты вокруг строительства СП – 2, как они идут уже многие годы, закрадывается мысль, что это морковка для Европы. А именно: Россия, судя по немногословным и всегда предельно корректным заявлениям Газпрома, видит в этом, возможно, отвлекающую операцию прикрытия, под убаюкивающие разговоры о которой максимальными темпами готовится перераспределить энергетические потоки из Европы в Китай и далее в Азию.Конечно, что-то Россия оставит Европе, и даже Украине что-то обещает, в пределах экономической целесообразности, памятуя о том, что даже крысу не стоит загонять в угол. Но никаких стенаний по этому поводу в Москве нет. Будет построен СП – 2, хорошо, не будет построен – тоже ничего страшного не произойдёт, для России. А вот украинский транзит всё равно будет кардинально пересмотрен, исходя из экономической целесообразности.Такая позиция Газпрома, и стоящей за ним Москвы, в маркетинге называется «вежливый отказ» — самая неприятная форма для стороны-покупателя. То ли действительно думают поставлять, то ли водят за нос в каких-то видах – понять никогда не возможно. Как бы с порога ни в чём не отказывают, ценные предложения принимают, но никаких откровенностей и близко нет.Никаких движений навстречу Европе Газпром/Москва давно уже не делают. Позиция Москвы сформулирована следующим образом: есть консорциум по СП – 2, вот пусть и работает. Никаких трехсторонних и даже двусторонних встреч по газовому транзиту уже давно не происходит, предложения о таких встречах из Европы прекратились. Заметим, не Россия их добивалась.Похоже, Россия исходит из того, что СП – 2 может и не быть, но точно заработают «Сила Сибири» и «Турецкий поток», которые в значительной степени компенсируют России украинский транзит. А далее… спасение утопающих – дело рук самих топающих, Россия же уходит на Восток.В конце 2019 года будут сданы в эксплуатацию газопроводы «Сила Сибири» в Китай и «Турецкий поток», после чего Москва может послать всех не построивших газопроводы на мировой рынок СПГ: не хотели покупать трубопроводный газ — покупайте СПГ с Ямала.Но есть нюанс. Для одной Германии вполне хватит СП – 1, а вот остальной Европе придётся переходить на существенно более дорогой американский, катарский да и российский сжиженный газ. Вполне вероятно, что Германия будет обеспечивать трубным российским газом в первую очередь себя, и это может привести к борьбе в Евросоюзе за равный доступ к энергоресурсам Европы, и к новым противоречиям европейских лимитрофов с Германией. Проблема в том, что эти лимитрофы являются в большинстве, по факту, политическими колониями США, и Германии не выгодно оплачивать американскую колониальную систему в Европе.Газовая проблема 2019 года уже дышит Европе в затылок, она вполне может подтолкнуть Евросоюз к распаду в борьбе за дешёвые энергетические ресурсы. Небезызвестный Джордж Сорос опять предрекает распад Евросоюзу, но делает ложный вывод: Европа должна объединиться для борьбы с Россией, особенно на Украине.Такая стратегия только обременит положение Европы, и ускорит её распад, чего в действительности и добивается Вашингтон. США легко расправятся со старыми европейскими державами по одиночке: навяжут им свою экономическую волю. И сжиженный газ. Напомним: экономическая стратегия Дональда Трампа, которую формирует известный нобелевский лауреат по экономике Стиглиц, состоит в заключении отдельных договоров с каждой европейской страной.В общем, это понимают все заинтересованные стороны. Россия предлагает энергетическое сотрудничество Европе, водит перед носом сладкой морковкой с газом, хотя насильно мил не будешь. России не выгоден распад Европы, потому что тогда Европа уйдёт по частям под американское прямое управление, и станет ещё более антироссийской.В Европе и Германии это понимают, и часть элит не хочет потерять всякую самостоятельность и полностью ложиться под Америку. Председатель Европейской комиссии, и ставленник Ангелы Меркель, Жан-Клод Юнкер недавно повторил: «Мой друг Владимир Путин, хотя сейчас и нельзя говорить о дружбе с Путиным. Мы должны учиться говорить с русскими на равных. Без России обсуждать безопасность Европы не имеет смысла. Сегодня Европа – маленькая, слабая часть вселенной, ВВП упал с 25 до 18-16% от мирового, мы проигрываем демографически».Заметим, Юнкер делает упор на безопасность Европы, то есть видит главную угрозу в распаде Европы под бременем противоречий. Кстати, ВВП России более 3% от мирового, и он не падает, но растёт даже под санкциями, и он явно недооценен, поскольку полностью производительный, без финансовых накруток и манипуляций. В условиях экономической войны вряд ли можно верить мировым, но западным рейтинговым агентствам и другим финансовым оценщикам. Экономика России успешно противостоит санкциям Запада, несмотря на свою якобы «несопоставимость». Объяснить этот факт мировые экономисты не могут, и не замечают другой факт: российская экономика третья в мире по потреблению электроэнергии. А что из этого следует?..Вообще, 2019 год может стать судьбоносным: глобальное перераспределение энергетических потоков в этом году может обрушить виртуальную финансово-долговую экономику США: она придёт в столкновение с новыми экономическими реалиями. Ведь США превратились в мировой офисный центр, и он теряет контроль над мировыми активами, поскольку надул огромный финансовый пузырь, и оторвался от реального, производящего мира. Отсюда такое санкционное давление США не только на своих прямых конкурентов в лице России и Китая, но и своих европейских как бы союзников. Надвигается мировой экономический шторм, и американская рубашка ближе к телу Дональда Трампа: «Америка прежде всего!» И Европы тоже, не говоря уже об Украине и прочих отдалённых американских колониях. Автор: Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 179 Источник Похожие новости «Северный поток – 2»: морковка для Европы Зачем мужчине меч Вопрос «трёхсотых» для Сирии стал ещё острее. Воскресный бой под Дейр-эз-Зором приблизит дату нового удара

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