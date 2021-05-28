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«Северный поток – 2» и Свободное государство Бавария

28 мая 2021, 15:00  •  94 • В мире
Инерция представлений о границах в Европе может быть нарушена
Конечно, победа Анналены Бербок в борьбе за пост федерального канцлера Германии не гарантирована. Однако осенью формировать новый германский кабинет будет партия, набравшая на выборах относительное большинство голосов. Тут может оказаться достаточно избирательной поддержки около 30 %, которые у зелёных есть (ХДС/ХСС на выборах 2017 года собрала 32,9 %). И тогда формировать правительственную коалицию будет Бербок, сторонница атлантической интеграции, координирующая политику Берлина с Вашингтоном, чинящая препятствия к достройке и запуску «Северного потока – 2».
Правда, большая часть избирателей партии Бербок – за газопровод, который сулит быстрейшее освобождение от загрязняющих атмосферу видов топлива. Однако мнение избирателей – это всего лишь мнение избирателей; глобальное климатическое лобби и Вашингтон – совсем другое дело.
А в спину Анналене Бербок дышит недооценённый Маркус Зёдер, 54-летний премьер-министр Баварии, собирающий всё более широкие симпатии…
Если смотреть на карту Федеративной Республики Германии, то Бавария, её самая большая и промышленно развитая земля, которая вообще-то официально называется «Свободное государство Бавария», занимает южную часть большого немецкого треугольника. На северо-востоке – территория прежней ГДР, на северо-западе – остальная Германия (ФРГ без Баварии). ГДР на фоне ФРГ казалась такой маленькой именно потому, что в составе единой Германии была Бавария.
Карта: stepmap.de
На востоке Бавария граничит с Саксонией, на севере – с Тюрингией. И это две наиболее промышленно развитые земли Восточной Германии. Население Баварии – примерно 13 миллионов человек. Население Саксонии – 4 миллиона, Тюрингии – 2 миллиона. Севернее – Саксония-Анхальт ещё с 2 миллионами и Бранденбург с 2,5 миллиона человек. На территории Бранденбурга находится федеральная земля Берлин с почти 7 миллионами жителей. А ещё севернее Мекленбург – Передняя Померания с 2 миллионами населения, куда и должен прийти «Северный поток – 2».
Мы имеем идущую с севера на юг полосу германских земель с общим населением около 32 миллионов человек, на юге которой находятся промышленно развитые Бавария, Саксония и Тюрингия с повышенным запросом на газ из «Северного потока – 2», а на севере – место, куда этот газ будет поступать.
При этом в Баварии сильны, с одной стороны, настроения против атлантизма, с другой – убеждённость в том, что баварцы кормят всю Германию. В соседней Саксонии помнят бомбардировки Дрездена в феврале 1945 года американцами и англичанами. Федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания (где, кстати, до 1918 года правила почти тысячелетняя славянская династия), устами своего премьер-министра Мануэлы Швезиг говорит о необходимости газопровода «Северный поток - 2» для газоснабжения Германии и Европы… Если Германия в целом рассчитывает стать газовым хабом Европы, то Мекленбург, приняв российский газ, станет газовым хабом Германии.
Энергетическая инфраструктура Германии. Карта: energybase.ru
Далее: в поддержке проекта «Северный поток – 2» заинтересован ряд стран Центральной Европы. Газораспределительный центр в Баумгартене (Австрия) входит в тройку крупнейших газораспределительных центров Европы. Чешская газотранспортная компания NET4Gas присоединилась к проекту, как и словацкий Eurostream. И приход к власти в Германии этой осенью политиков-атлантистов активизирует большой комплекс оппонирующих Берлину интересов.
Вся Восточная Германия, травмированная несбывшимися мечтами, давно недовольна последствиями аншлюса 1990 года; при этом её южные, примыкающие к Баварии земли, Тюрингия и Саксония, особенно заинтересованы в российской газе для своих предприятий. В Мекленбурге мечтают о своей новой роли в германо-российских отношениях. Австрия, кроме её прямой экономической заинтересованности в «Северном потоке – 2», исторически ближе к Баварии, чем «атлантизированные» земли немецкого северо-запада. Да и в многолетнем внутригерманском соперничестве до объединения Германии Бисмарком Бавария вплоть до битвы при Садовой в 1864 году выступала на стороне Австрии.
Всё это означает, что инерция представлений о границах в Европе может быть нарушена, как были нарушены Ялтинские соглашения 1945 года, Хельсинкские соглашения 1975 года…
Даже простейшая конструкция союза земель прежней ГДР, Баварии и Австрии приведёт к изменению многих конфигураций в Европе. А гипотетическое подключение к такому союзу Венгрии и Чехии создаст перспективу образования в Старом Свете нового центра силы, скреплённого трубами газопроводов.
Такая реконфигурация, произойди она, стала бы рождением новой Европы. Невероятно? Пожалуй. Однако в 1987 году предположение о пересмотре послевоенных границ в Европе, о демонтаже СССР, Югославии, Чехословакии выглядело куда более невероятным.
Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ

Фонд Стратегической Культуры

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