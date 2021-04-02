«Северный поток – 2»: флирт Вашингтона с Берлином – кнут без пряника

Европейская фронда ширится

В хронике достройки панъевропейского газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) последний день марта должен быть отмечен по римскому обычаю белым камушком (Albo dies notanda lapillo). Знаменательный день. На помощь судну «Фортуна», занимающемуся размещением труб для первой нитки в датских водах с 6 февраля, вышел из калининградских вод трубоукладчик «Академик Черский». Ему поручено тянуть вторую нитку.

Между тем судьба благоприятствовала «Фортуне», которая всего за три дня с 28 по 30 марта уложила полые металлоконструкции на морское дно длиной три километра и тем самым довела общую протяжённость датского участка до 26 км (из 49 км). Поскольку работоспособность «Академика...» в два раза выше – по 2 км в сутки, то ускорение заключительного этапа строительства обеспечено.

Похоже, что вопреки хроническим задержкам процесс идёт по заранее намеченному сценарию. Как иначе объяснить тот факт, что оператор проекта СП-2 («Нордстрим–2») в плане работ, предоставленном Датскому энергетическому агентству, уверенно указал на завершение укладки труб в датских водах до конца мая? На германском участке финал намечен на конец июня.

Демарши на марше

Ломание копий вокруг реальной перспективы удвоения «Северного потока» слышно всё громче. В конце марта госсекретарь США Энтони Блинкен с имперской надменностью посулил неприятности германским компаниям, если те осмелятся соучаствовать в завершающих процедурах по СП-2.

Существует, правда, настояние Вашингтона на том, что Берлин, если газопровод всё же будет введён в эксплуатацию, должен иметь под рукой протокол / механизм / заглушку, позволяющие закупорить трубу в случае, если сократится транзит газпромовского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС). Однако с учётом заинтересованности Газпрома сохранить пусть даже символические объемы прокачки через Украину, что закрепляется в соответствующих соглашениях о транзите, требование американцев выглядит реверансом в сторону бедных.

В любом случае, это предварительное условие не устроило главу комитета бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста. Он представил ситуацию, когда Киев откажется платить по счетам или выполнять иные контрактные обязательства, то почему это должно обязать Берлин закрутить вентиль и лишиться поставок российского газа по «Северным потокам»?

Более категоричен официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, неуступчиво заявивший: Берлин намерен и дальше «отвергать экстерриториальные санкции… которые вводят США в связи с "Северным потоком - 2"».

Отреагировал и бизнес. Как-никак компании, входящий в консорциум «Нордстрим» защищают свои инвестиции в проект.

Германский концерн Uniper и австрийский энергетический мейджор OMV публично поддержали достройку СП-2. Австрийцы в своем заявлении сделали акцент на коммерческой целесообразности газопровода, его значении в обеспечении энергетической безопасности и (sic!) поддержании конкурентоспособности всей Европы.

Показательна реакция германской прессы. Еженедельная Handelsblatt высказала мнение, что ничто не помещает завершить СП-2, а санкционное давление США только «усугубит» разногласия с Германией. Любопытны аргументы газетчиков. Во-первых, под санкции может попасть бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, возглавляющий совет акционеров компании Nord Stream 2 AG, что для немцев будет означать пересечение определённой красной черты. Американские санкции против бывшего канцлера, по мнению Handelsblatt, «немыслимы в рамках трансатлантического партнёрства». Во-вторых, газопроводом занимается специальный экологический фонд, созданный властями федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания с задачей защищать интересы акционеров проекта СП-2. Если Вашингтон попытается наказать этот фонд, это будет приравнено к введению санкций против руководства одной из федеральных земель Германии.

Фото: REUTERS/Handout

Воинственный тон, каким разговаривал с европейскими союзниками во время визита через океан Энтони Блинкен, в частности во время беседы с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом 23 марта, разочаровал газету Der Tagesspiegel. Ожидания и надежды Берлина, что после воцарения Байдена США вернутся к «партнёрскому сотрудничеству» с Германией «не оправдались».

Дружба тоже имеет цену

Однако недовольное ворчание администрации Байдена по поводу второй ветки «Северного потока» звучит по-прежнему грозно. Несмотря на дерзкие ответные демарши участников газопроводного консорциума и германских высших должностных лиц.

С одной стороны, Энтони Блинкен в конце февраля в ходе видеоконференции с участием глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза декларировал «приверженность США исправлению, оживлению и переводу на новый уровень отношений США и ЕС». С другой стороны, в условиях проседания экономики на фоне «пандемии» администрация США хотела бы принудить союзников покупать американский СПГ, даже если он на 15-25% дороже русского трубопроводного газа.

Но! Идеологический ригоризм глобалистов из демпартии, исповедующих догму о переустройстве мира по-американски, вступил в непримиримый конфликт с тем, что в 1970-е годы назвали немецким словом Realpolitik. Этот термин стал синонимом прагматизма, предполагающего нахождение компромисса между ожиданиями и возможностями.

Тогдашняя сделка СССР и Германии по формуле «газ в обмен на трубы» состоялась вопреки не менее отчаянному, чем сегодня, сопротивлению США, исходящих и сегодня из непреложного постулата своей внешней политики на европейском направлении: любыми способами препятствовать возникновению плотной ткани делового и политического взаимодействия и взаимопонимания между Берлином и Москвой.

Эта задача остаётся неизменной и для администрации Байдена. При этом демократы хотели бы залатать дырки, наделанные в двусторонних контактах с Европой Трампом. Ключевой контрагент – Германия, остающаяся локомотивом, вдохновителем и скрепой «единой Европы».

Берлин готов к перезагрузке отношений с Вашингтоном. Но в условиях общего спада мировой экономики, а следовательно, неизбежного сокращения доходов, Берлин вынужден учитывать бухгалтерию. И потому не намерен заново задружиться с Вашингтоном любой ценой.

Фронда множится

У прокладки четырёх дополнительных ниток «Северного потока» не один выгодополучатель, хотя Германия и может претендовать на роль энергетического хаба. В выигрыше оказываются практически все ведущие европейские государства, нуждающиеся в дешёвых энергоносителях для поддержания конкурентоспособности своих экономик. Не случайно консорциум состоит из германских Wintershall и Uniper, австрийской OMV, французской Engie, Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) и российского «Газпрома». СП-2, что ни говори, это истинно панъевропейский проект.

По этой причине европейцы начинают воспринимать окрики из-за океана как не отвечающие провозглашённым принципам союзничества. Знаковым можно считать заявление депутата Европарламента от Франции Матильды Андруэ, что США нарушают международное право, используя «экстерриториальные ограничения», а потому Еврокомиссия должна перейти наконец (!) от «пустых слов» к реальному противодействию.

Не менее показательно заявление Пьера Вимона, бывшего посла Франции в США и спецпосланника президента Макрона по вопросам сотрудничества с Россией в сфере безопасности. Он констатировал, что давление Вашингтона с целью похоронить газопровод на дне Балтийского моря вызывает всё более откровенное раздражение в Европе, и это подталкивает к созданию «рабочих инструментов противостояния американцам».

Важно, что подобные комментарии всё чаще заполняют публичное пространство и косвенно влияют на мнения и поступки лиц, принимающих решения (ЛПР). В подтексте, по сути, антибайденовских высказываний европейцев заложена старая мысль: атлантическая солидарность солидарностью, но денежки врозь. Европейская фронда ширится. Так, Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари», полагает, что в Европе «почувствовали политическую слабость США, которые сегодня испортили отношения с Китаем, Россией, Турцией, Саудовской Аравией (фактически со всем арабским и мусульманским миром), а теперь ещё обостряют отношения с Евросоюзом».

Альтернатива сибирскому газу, ау?

Большинство экспертов склонны считать, что похороны СП-2 не состоятся. По крайней мере, председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, сообщив, что работы на трубопроводе выполнены на 90-92%, пообещал: «Работа активная идёт, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось».

Неожиданным стал взыгравший аппетит всех ведущих европейских экономик, опорожнивших в ходе минувшей зимы свои запасы газа в подземных хранилищах. На балансе – меньше трети запасов. Статистика следующая: в Германии кладовые заполнены на 25,54%, в Австрии – на 26,89%, в Чехии – на 29,14%, во Франции – на 14,62%. Выход один: в течение лета продолжать восполнять недостачу.

Как сообщил «Газпром», с 1 января поставки в дальнее зарубежье уже выросли на 32,9% до 34,5 млрд кубометров. В лидерах среди оптовых покупателей значатся Италия (плюс 64%), Турция (20,8%), Нидерланды (21,2%) и даже малосговорчивая Польша (89,9%).

Озелениться с водородом

«Северный поток – 2» – не только дополнительная газотранспортная система. По предварительным расчётам, проложенные трубопроводы могут стать в будущем частью программы масштабной декарбонизации экономики. В этом случае водород будут подмешивать в определенной пропорции к газу и транспортировать в страны Евросоюза. Переход на водородное топливо может стать если не завтрашним, по послезавтрашним днём.

Индикатором предстоящей перестройки энергетической отрасли и обретения трубопроводными системами новой для себя роли стало известие, что Берлин объявил о намерении открыть в Москве бюро по вопросам производства и экспорта водородного топлива. Германия раскрыла планы инвестировать 2 млрд. евро в международный рынок водорода в течение ближайших лет.

Поскольку все ожидают, что на осенних выборах в бундестаг экологисты из партии зелёных расширят своё представительство, для них водородное озеленение от «Газпрома» может стать аргументом, чтобы смириться с ролью сибирского природного газа «как топлива переходного периода» и не мешать «Северным потокам».