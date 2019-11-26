«Северный поток — 2» будет построен, даже если Конгресс ужесточит санкции

Автор:

Латышев Сергей

Крупнейший российско-европейский энергетический проект «Северный поток — 2» будет завершён с опозданием не более чем на полгода. Он уже неуязвим для американских санкций, преследующих цели лишить доходов Россию и навязать европейцам свой дорогой сжиженный газ, который подорвёт конкурентоспособность промышленности Европы в обостряющейся конкурентной борьбе с США. Отчасти это происходит потому, что участвующие в проекте крупнейшие европейские энергетические компании понесут серьёзные убытки в случае его срыва, и это болезненно ударит по карманам их американских акционеров и инвесторов. Отсюда, в частности, та нерасторопность, с которой американцы борются с «Северным потоком — 2»: кому-то за океаном он ненавистен, а кто-то собирается на нём наживаться.

На успешный для России исход противостояния указывает череда событий, разворачивающихся на наших глазах.

Заработают «по-стахановски»

27 ноября истекает срок апелляций по разрешению строительства «Северного потока — 2» в датских водах. Их пока нет. 28 ноября работы по укладке труб, как ожидается, начнутся и будут проходить в ударном темпе до конца года, когда в США, возможно, будут согласованы и начнут действовать жёсткие санкции против компаний, участвующих в строительстве. А пока их нет, самый настоящий флот трубоукладчиков сосредоточился в готовности в Балтийском море.

Так, на Балтике находится сейчас крупнейший в мире трубоукладчик Pioneering Spirit. Ещё два судна по укладке трубопроводов стоят в портах Эстонии и Германии. Это соответственно трубоукладчик Solitaire, также принадлежащий швейцарской компании Allseas, и трубоукладочная баржа Fortuna АО «Межрегионтрубопроводстрой». Все они уже принимали участие в прокладке труб для прокачки газа по дну Балтики.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер: После разрешения Дании «Северный поток — 2» можно достроить за пять недель. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

По оценкам главы «Газпрома» Алексея Миллера, в случае одновременной работы обоих трубоукладчиков компании Allseas датский, последний, участок газопровода можно будет построить в течение пяти недель. Этим оба судна и будут, вероятно, заниматься «стахановскими» методами начиная с 28 ноября. Протяжённость датского участка составляет всего 147 километров.

Ну а когда подоспеют американские санкции, способные подкосить глобальный бизнес Allseas, и оба судна, возможно, будут вынуждены прекратить работы, в дело наверняка вступит находящаяся «в резерве» российская Fortuna, для которой американские санкции не критичны. Технологически эта задача барже вполне по плечу, хотя темпы, конечно, снизятся. Но даже при самом худшем раскладе к середине следующего года газопровод будет построен, отлажен, опробован и готов к эксплуатации. Это подтвердил вице-премьер России Дмитрий Козак, заявивший, что «Северный поток — 2» запустят в середине 2020 года.

«Фортуну», якорную баржу с 12-точечной системой позиционирования для строительства морских подводных трубопроводов, самую мощную в своём классе в России, построили в 2010 году и модернизировали в 2011-м в Китае. Она способна укладывать трубы и на вдвое большей глубине, чем на последнем участке «Северного потока — 2».

Почему американцы спохватились так поздно?

В общем, американцы не успели, так как спохватились слишком поздно: они думали, что у них ещё есть время из-за датского саботажа, который прекратился, когда в Копенгагене обиделись на США за стремление присвоить Гренландию. Поэтому включение санкций против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет США на 2020 год, на чём настаивают американские сенаторы Джим Риш, Тед Круз и другие, уже бесполезно.

Расчёт сенатора Теда Круза и его коллег на Капитолийском холме на то, чтобы с помощью санкций заставить европейские компании убрать свои трубоукладчики с Балтики и остановить «Северный поток — 2», — это жалкая попытка выдать желаемое за действительное. Фото: Stefani Reynolds Kremlin Pool / Globallookpress

Расчёт республиканца Круза задержать таким образом реализацию «Северного потока — 2» минимум на год или вообще «остановить» его создание совершенно наивен. Неправ сенатор и в том, что кошмарить санкциями уважаемые европейские компании — это «в любом случае беспроигрышная ситуация». Ибо чем более нагло Америка будет себя вести, тем скорее Европа эмансипируется от её своекорыстной опеки.

Такой удар по швейцарской и итальянской компаниям Allseas и Saipem, чьи суда укладывали газопровод, ведущим европейским энергетическим компаниям — немецким Uniper и Wintershall, британско-нидерландской Shell, австрийской OMV и французской Engie, делящим с «Газпромом» расходы по его возведению и собирающимся извлекать огромные прибыли, — не останется без последствий.

Кстати, в первой декаде января 2020 года президент России Владимир Путин планирует нанести визит в Турцию, чтобы принять наземную часть «Турецкого потока» — ещё одного российского газопровода, построенного, несмотря на козни Вашингтона.

Между тем тот факт, что США терпят поражение в энергетическом противостоянии с Россией, объясняется не только твёрдостью Москвы и её партнёров — европейцев и турок, — но и двусмысленностью самой американской позиции. С одной стороны, американцы хотят помешать России зарабатывать деньги на экспорте газа, а с другой — американцы же, как уже отмечалось выше, желают… принимать в этом участие. Ведь многие состоятельные граждане США — это рантье, живущие за счёт доходов от акций американских и иностранных компаний.

Президент США Дональд Трамп тоже часто мыслит как бизнесмен, а не политик, надеется «поладить» на своих условиях с Россией и поэтому вместе со своей администрацией не горит желанием применять против Москвы полный комплекс ограничительных мер, предусмотренных законом 2017 года CAATSA («Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций»). На это уже обратили внимание многие эксперты.

Москва спокойна

Поэтому, несмотря на сотрясения воздуха в Конгрессе США, российские официальные лица убеждены: «Реализацию проекта никакие санкции не остановят. "Северный поток — 2" будет достроен и запущен». Так прокомментировал RT сложившуюся ситуацию член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Сенатор констатировал: данная политика США приводит к тому, что государства, против которых направлены санкции, «вырабатывают новые методы и способы в реализации тех или иных проектов».

И это именно так. По совокупности этих факторов США и проигрывают «Газпрому» гонку за «Северный поток — 2».