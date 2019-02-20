«Северный поток — 2» — конкурент их транзитной схемы»: почему в США назвали Польшу будущим центром реэкспорта СПГ

К 2020 году общий объём экспорта сжиженного природного газа из Соединённых Штатов составит порядка 30% от общего количества всех мировых поставок СПГ. Об этом заявила посол США в Варшаве Джорджет Мосбахер. Она назвала Польшу будущим центром реэкспорта американского СПГ в регионе. Эксперты отмечают, что подобное развитие событий укладывается в логику критических замечаний этих стран в адрес «Северного потока — 2», который станет конкурентом польской транзитной схемы.

В обозримом будущем Польша станет центром реэкспорта американского сжиженного природного газа (СПГ), полагает посол США в Варшаве Джорджет Мосбахер. Такое мнение она высказала в ходе семинара по практическим вопросам развития рынка СПГ в странах — участницах «Восточного партнёрства» (программы, нацеленной на сближение Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины с Европейским союзом).

«На протяжении последних трёх месяцев 2018 года подписаны договоры с поставщиками СПГ из США в Польшу. Это примерно 7,5 млрд кубометров в год. Это огромная доля в море потребностей Польши», — заявила Мосбахер.

«Польша станет центром реэкспорта в этом регионе», — отметила дипломат.

Американский посол также указала на растущую динамику поставок американского СПГ в другие страны. По её словам, США являются одним из крупнейших поставщиков этого вида энергоресурсов — американскую продукцию получают 30 стран на пяти континентах.

«До 2020 года объём экспорта составит 120 млрд кубометров, то есть около 30% всех поставок СПГ», — подчеркнула Мосбахер.

Напомним, что в конце 2018-го польская государственная энергетическая компания PGNiG подписала долгосрочные контракты на поставки сжиженного природного газа с американскими Cheniere Marketing International, Port Arthur LNG и Venture Global LNG. При этом PGNiG не планирует продлевать соглашение с российским «Газпромом», которое истекает в 2022 году.

На этом фоне заметим, что польские официальные лица неоднократно выступали с критикой проекта магистрального трубопровода «Северный поток — 2» с установленной мощностью 55 млрд кубов газа в год. Завершение строительства «Северного потока — 2» намечено на конец 2019 года.

Одно из последних критических замечаний в адрес трансбалтийского газопровода принадлежит министру иностранных дел Польши Яцеку Чапутовичу.

«Польская и американская стороны разделяют негативные убеждения в отношении реализации этого проекта для энергетической безопасности ЕС», — заявил глава польского МИД на полях Мюнхенской конференции.

Между тем прокладка «Северного потока — 2» идёт согласно графику. На данный момент компания — оператор строительства Nord Stream 2 уложила уже более половины запланированной протяжённости газопровода — порядка 700 км из 1230.

Наряду с этим в четверг, 21 февраля, проект станет предметом личной беседы министра экономического развития РФ Максима Орешкина и министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера. Как отметил глава МЭР, рассказывая о своём предстоящем визите в Берлин, он едет обсуждать позитивную повестку совместного развития на благо ЕС и РФ.

«Я буду обсуждать экономическое сотрудничество. «Северный поток — 2» является сейчас одним из ключевых совместных проектов. Но, конечно же, не единственным — у нас есть инвестиционные проекты в абсолютно разных сферах», — подчеркнул Орешкин.

Подготовка труб, которые будут уложены в рамках проекта строительства газопровода «Северный поток — 2»

© Nord Stream 2

«Польша давно мечтает стать новым восточноевропейским газовым хабом»

Как считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, в Вашингтоне дали понять Варшаве, что одобряют проамериканское позиционирование страны в энергетической сфере.

«Я думаю, что здесь главный посыл американского посла весьма прост: мол, верной дорогой идёте, товарищи, продолжайте продвигать наши интересы на европейском рынке, мы вас одобряем», — подчеркнул эксперт.

Однако, по словам собеседника RT, польская сторона пока не имеет мощностей для принятия подобного количества энергоресурсов.

«Если мы разберёмся, может ли Польша действительно стать окном для американского СПГ на европейском рынке, то здесь всё гораздо сложнее. У Польши СПГ-терминал может в год принимать только 5 млрд кубометров, а не 7,5 млрд (у них были планы по расширению мощностей, но пока что они не реализованы). При этом в нормальных условиях мало кто заинтересован в закупках американского СПГ», — констатировал Юшков.

В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин напомнил, что Польша давно мечтает стать неким восточноевропейским газовым хабом. По его словам, по этой причине Варшава пытается заключать соглашения на максимальные объёмы поставок. Между тем ключевым моментом в этом вопросе эксперт назвал наличие соответствующей инфраструктуры.

«К тому же есть проект о том, чтобы сделать газопровод, который соединил бы Польшу и страны Балканского полуострова, в частности Хорватию, для того чтобы поставлять газ в другие страны», — заметил Пикин.

Аналитик подчеркнул, что польская сторона уже определённое время движется к получению газа из США.

«Поставки по трубе, которые идут, они идут в Германию и дальше, Польше от этого нет никакой пользы. «Северный поток — 2» — конкурент их транзитной схемы, они по этой причине против этого проекта, а политически они всегда против любых проектов, которые идут со стороны России», — добавил эксперт.