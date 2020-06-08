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"Северный поток - 2" выявил истинных предателей Европы
08 июня 2020, 17:00 • 176 • Политика
Российский проект оказался лакмусовой бумажкой для стран ЕС и их партнеров
Против строительства "Северного потока – 2" выступают те, кому интересы США важнее европейских. Об этом заявил депутат бундестага Антон Фризен.
Он указал, что новый российский трубопровод позволит укрепить энергобезопасность Евросоюза, члены которого нуждаются в стабильных и недорогих поставках природного газа.
"Россия – добросовестный и доброкачественный поставщик дешевого газа", – подчеркнул Фризен. Этого, по его мнению, "нельзя сказать о США, чей СПГ дорогой и вредный для окружающей среды", передает РИА "Новости".
Немецкий депутат раскритиковал представителя парламента Великобритании Дэниела Кочински, который ранее назвал поддержку Берлином проекта "Северный поток – 2" предательством по отношению к остальной Европе.
Ранее стало известно, что в США готовят новый пакет санкций против "Северного потока – 2". Он может затронуть страховщиков, которые сотрудничают с компаниями, задействованными при реализации проекта, и потенциальных покупателей газа. В ответ в бундестаге предупредили американских коллег, что введут штрафные пошлины на американский СПГ, если Вашингтон не прекратит грязную конкурентную борьбу против строящегося трубопровода из России.
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