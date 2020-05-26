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"Северный поток - 2" стал элементом политики США

26 мая 2020, 15:55  •  52 • Политика
Фото: Danny Gohlke/dpa/www.globallookpress.com
Скандальный американский дипломат пояснил, почему выступал против российского газопровода
США продолжат давить на Германию, чтобы она отказалась от поддержки проекта "Северный поток – 2". Об этом заявил посол Вашингтона в ФРГ Ричард Гренелл. Он подчеркнул, что США останутся на своей позиции даже после его отставки.
Накануне как раз появилась информация, что Гренелл покидает свой пост. Это вызвало бурную реакцию в Сети. В частности, многие немцы не скрывали своей радости, поскольку американский дипломат успел прославиться беспардонным поведением. Он позволял себе вмешиваться во внутренние дела ФРГ, даже угрожал немецким предпринимателям санкциями за поддержку "Северного потока – 2".
Но Гренелл дал понять, что с его уходом ничего не изменится. "Вы сильно ошибаетесь, если вы думаете, что американское давление снято. Вы не знаете американцев", – высказался он в адрес ФРГ.
"Вы всегда хотели, чтобы я перестал публично просить вас оплатить ваши обязательства перед НАТО и призывать к прекращению "Северного потока – 2". Но это политика США. И я работаю на американский народ", – написал Гренелл в "Твиттер".
"Северный поток – 2" – это трубопровод, предназначенный для поставок газа из России в Германию. Строительство финансируют "Газпром" и ряд европейских, в том числе немецких, компаний. В Вашингтоне открыто выступают против реализации этого проекта. По мнению американцев, Европа таким образом увеличивает свою энергозависимость от РФ. Кроме того, США упрекали Германию за слишком маленькие отчисления в бюджет НАТО, хотя ее бизнес вкладывает огромные средства в российские проекты.

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