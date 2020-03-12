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"Северный поток - 2" разрушит Евросоюз

12 марта 2020, 19:35  •  61 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Варшава напугала Старый Свет новым трубопроводом и объявила российского газового монополиста ненадежным поставщиком
Европейский союз с началом работы "Северного потока – 2" окажется более зависим от "Газпрома", чем сейчас. Также этот проект негативно повлияет на политику и экономику ЕС. С таким предупреждением к Брюсселю выступил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
По его мнению, российская труба несет "угрозу европейской солидарности и энергетической безопасности".
"Газопровод повлечет отрицательные политические и экономические последствия для ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика – "Газпрома". Это приведет к квазимонополии одного подрядчика и единственного пути поставок", – сообщил пан Чапутович в интервью РБК.
Кроме того, он полагает, что "СП – 2" не сможет увеличить разнообразие поставщиков топлива и направлений его закупок в Центральной и Восточной Европе.
Напомним, в феврале этого года Варшава запросила у "Газпрома" информацию и документы для проведения расследования в отношении строящегося газопровода. Польское руководство хочет изучить вопрос якобы нарушения антимонопольного законодательства республики.
Ранее сегодня компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уведомила, что акционеры и инвесторы "Северного потока – 2" почти полностью вложились в российский газопровод –на целых 98%.

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