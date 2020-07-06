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"Северный поток - 2" рассорит Германию с Америкой

06 июля 2020, 14:00  •  38 • Политика
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
Битва за российский газ превращается в битву за суверенитет стран Евросоюза
Открытое противостояние Вашингтона и Берлина по поводу поддержки газопровода "Северный поток – 2" может вылиться в переформатирование трансатлантических отношений. Стороны уже не просто бьются за поставки газа – налицо борьба европейцев за право иметь собственное мнение на международной арене.
На наших глазах разворачивается битва за суверенитет Европы. Если раньше Белый дом лишь изредка выкручивал руки европейским союзникам, облекая шантаж в приличную форму, то сейчас откровенное давление на Берлин в Вашингтоне даже не стараются завуалировать, передает "ИноСМИ".
Президент США Дональд Трамп на днях рассказал американской публике, как в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель строго предупредил: или Берлин уже сейчас вносит в бюджет НАТО не 1%, а 2% ВВП, или Германия остается без поддержки США. Третий вариант – отказ от поддержки российского проекта "Северный поток – 2".
В качестве доказательств серьезности своих угроз Вашингтон уже решил вывести часть американского военного контингента с территории Германии. И теперь главный вопрос, сможет ли Берлин сохранить позиции в Евросоюзе, учитывая, что часть членов ЕС – Польша и прибалтийские республики – также выступают против "Северного потока – 2". Эти страны готовы наступить на собственный суверенитет ради поощрения американской стороны. В этом случае борьба Германии за право покупать российский газ превратится в войну за независимость не только от Вашингтона, но и Брюсселя.
Ранее канцлер Меркель заявила, что санкции США против "Северного потока – 2" незаконны и что Германия, несмотря ни на что, считает необходимым достроить и запустить газопровод.

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