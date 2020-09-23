Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала не...
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
Ватники закупают оружие... Думаете, речь о России? Хазин всех разочаровал
Главная / Политика

"Северный поток - 2" расколол Евросоюз

23 сентября 2020, 00:00  •  71 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
План США вскрыл неприятные реалии для европейцев
Намерение американцев создать специальную коалицию против "Северного потока – 2" выявило, что далеко не все страны Европы занимают единую позицию по вопросу строительства газопровода. Об этом заявил депутат бундестага Вальдемар Герд.
Напомним, накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон намерен создать против газопровода особую коалицию, чьей основной целью будет помешать завершить проект. Он также выразил надежду, что "Северный поток – 2" не будет достроен в принципе.
Герд в интервью с РИА "Новости" заявил, что такое выступление со стороны Помпео было довольно предсказуемо. Однако то, что Вашингтон намерен совместно со странами Европы создать коалицию против газопровода говорит о том, что в Евросоюзе есть разногласия на этот счет.
"Изначально ожидалось, что страны Евросоюза будут говорить по этому вопросу одним голосом",
– отмечает депутат.
По его мнению, ждать, что Штаты ослабят свою позицию по поводу "Северного потока – 2" не стоит – вероятнее всего, давление будет только нарастать.
Дискуссия о необходимости приостановки строительства российского газопровода разгорелась с новой силой после инцидента с Алексеем Навальным. Запад призывает заморозить проект, чтобы таким образом наказать Россию. Однако никаких оснований обвинять РФ в "отравлении" оппозиционера нет – в Европе, где сейчас находится Навальный, не предоставили ни одного доказательства причастности Москвы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
22 сентября 2020, 22:10
Оставайтесь людьми: Путин надавил на "больную мозоль" Генассамблеи ООН
22 сентября 2020, 22:10
Даже на Украине уже не верят Навальному: Названы 10 нестыковок в его истории
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтовались против Тихановской
22 сентября 2020, 22:10
Освободить торговлю от санкций и пошлин. Путин рассказал в ООН, как восстановить экономику
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёда" ООН
22 сентября 2020, 22:10
"Она унесла самое дорогое": Путин оценил последствия пандемии на Генассамблее ООН
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 сентября 2020, 23:15
"Ковбои даже товары для ширпотреба произвести не могут!": Болгары оценили слова Путина
21 сентября 2020, 12:15
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
20 сентября 2020, 03:15
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала неожиданный эффект у "борца с режЫмом"
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Федерации
18 сентября 2020, 06:20
"Если реально бомбами, то в чувство приведёт": Как сбить спесь с "визитёров" в Чёрном море
20 сентября 2020, 13:20
Где ваши помидоры? "Женский протест" в Белоруссии споткнулся о правду и ОМОН
19 сентября 2020, 21:45
"Внимательно рассмотрите фото": "Отравленный" Навальный озадачил посткоматозной исповедью
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.