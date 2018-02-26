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"Северный поток - 2" нарушает права балтийской кильки...

26 февраля 2018, 09:09  •  615 • Аналитика
Чем чаще приходят сведения о том, что очередная европейская компания выразила заинтересованность в участии в проекте «Северный поток – 2», тем большее количество «хомячков» объявляют об угрозе буквально «вселенской катастрофы» в случае реализации этого проекта.

На днях итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo объявила о готовности профинансировать строительство газопровода по дну Балтийского моря из России в направлении немецкого Грайфсвальда. Произошло это через несколько недель после того как крупнейшая экономика ЕС (немецкая) дала добро на строительство ветки в особой экономической зоне Германии на море и непосредственно на немецкой территории (на суше). Речь о «немецкой» части ветки длиной около полусотни километров.




Председатель совета директоров итальянской банковской группы Антонио Фаллико заявил о том, что Intesa вступит в программу софинансирования проекта после окончательного решения Еврокомиссии. Компания косвенно даёт понять, что после фактического одобрения проекта Германией на фоне всё-таки сформировавшегося правительства во главе с Меркель, готова выступить инвестором, несмотря на многочисленные крики о санкциях. Последний «рубеж» - Еврокомиссия, которая носится со своим «третьим энергопакетом» как курица с яйцом, причём, видимо, варёным...

Обращает на себя внимание то, что группы «хомячков», решивших погрызть сам процесс реализации проекта «СП-2», есть и в Европе, и в самой России.

Для начала – о «хомячках» европейских. В немецком издании Der Tagesspiegel появилась статья под названием «Экологи из WWF (Всемирный фонд дикой природы) и немецкого Союза охраны природы» требую прекратить строительство газопровода». Экологи, которые, мягко говоря, не очень озабочены строительством газопроводов, к которым не имеет отношения Россия, вдруг озаботились «Северными потоком – 2» настолько, что буквально забросали гневными письмами европейские органы власти и СМИ.

Что в письмах? Да всё та же белиберда о якобы «угрозе» экологической системе со стороны трубы, которая пройдёт по дну Балтийского моря. Вся эта пропагандистская акция о том, что труба с газом как-то угрожает «балтийской кильке», не выдерживает никакой критики по той простой причине, что уже существует реализованный проект «Северный поток», в ходе эксплуатации которого ни одна килька от наличия трубы с природным газом не пострадала... Зато пострадали чьи-то амбиции, которые распространяются на территорию чуть ли не земного шара, и в которых псевдозащитникам природы отведена роль «гневной фауны» - укусить, царапнуть, задеть, прорычать (а если нет голоса и духа, то хотя бы пропищать).

В России тоже находятся лица, которые информацию «Северном потоке 2» не готовы подавать сугубо с нейтральной стороны (хотя бы с чисто экономической). Просто рассказывать о проекте для таких – моветон. Нужно что-то «погорячее», «поскандальнее». Так, на сайте телеканала РЕН появилась заметка о том, что в наличии у редакции есть материал о директивах со стороны Вашингтона для представителей российской либеральной оппозиции. В чём директивы заключаются? – А именно в том, чтобы лоббировать санкции против российской экономики. Мол, да какой вообще проект, когда США вот-вот обложат Россию очередными санкциями. Какой, мол, «Северный поток – 2», когда в России коррупция, а значит, доходы от газа будут идти исключительно в карман коррупционерам.

С тем, что в нашей стране по-прежнему, нет последовательной антикоррупционной борьбы, вряд ли в нынешних условиях стоит спорить. Печально, но это факт. Однако если любой крупный проект описывать исключительно в стиле «всё равно разворуют», то можно в итоге запереться в погребе и биться головой о влажную стену в нелепой истерике.

Запираться в погребах «хомячки» точно не собираются, а даже наоборот – норовят взобраться повыше и крикнуть погромче – то о массовой гибели кильки, то о коррупции, то ещё о чём-нибудь – лишь бы сделать хоть что-то в срыв проекта. На кону ведь западный проект «майданная Украина». И если «Газпром» построит вторую ветку по дну Балтики, а ещё и «Турецкий поток», то проект «майданная Украина» может приказать долго жить. А то ещё и переродится этот проект в обратный – антимайданная Украина – со всеми вытекающими последствиями для тех, кто на волне майдана добрался до власти.
Куда и в кого плюют сегодня "артековцы"?


«Новая газета» выходит с материалом, заголовок которого звучит как вопрос, но вот знака вопроса в нём нет: Успеет ли "Газпром" построить "Северный поток – 2". Ссылаются вроде на Deutsche Welle, но при этом так, будто бы, по меньшей мере, не против того, чтобы газопровод построить не успели... - Не успели к 2019 году, чтобы у проекта «майданная перемога» продолжал оставаться шанс и после 2019-го – с наличием российского газового транзита. Из материала:
Даже если «Северный поток – 2» с двумя его нитками в декабре следующего года будет полностью сдан в эксплуатацию, он в течение года сможет работать только вполсилы. Если же, наоборот, «Северный поток – 2» застопорится (...) то «Газпрому» придётся платить полную цену за пустую трубу.


Посыл понятен.

В целом же это доказывает, что майданная власть, которая поставлена «друзьями» Украины (адекватной) и России, боится даже не активности ЛДНР или внутренних «нижеплинтусных» рейтингов («руководят» же и с такими), а то, что останется на пустой трубе – с полным отсутствием рычагов хоть какого-то шантажа. А шантаж, провокации и ложь – три кита майданной Украины, вскормленных теми, кто приводил преступников к власти в феврале 2014 года.
Автор: Володин Алексей

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