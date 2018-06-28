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"Северный поток - 2" может быть проложен в обход Дании в случае ее отказа

28 июня 2018, 11:09  •  175 • Политика

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Строительство трубопровода "Северный поток - 2" может быть начато летом 2018 года до получения разрешений от Дании, на территорию которой приходится только 10% маршрута. Об этом журналистам сообщил финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран в кулуарах газовой конференции в Вашингтоне.

"Мы планируем начать летом. Мы начали подготовительные работы на береговой части и на дне, мобилизованы трубоукладочные судна, поэтому они могут начать укладку труб в предстоящие недели", - сказал он.

"Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант - прокладка в международных водах к северу от Дании", - добавил он, отметив, что пока компания не подавала заявку на прокладку трубопровода в международных водах, ожидая разрешения на укладку в исключительной экономической зоне Дании.

Коркоран уточнил, что изменение маршрута трубопровода не сильно скажется на сроках и стоимости реализации проекта. "Возможно, задержки (в окончании строительства - прим. ТАСС) не будет вообще. [Участок на территории Дании] Это 10% маршрута. Мы можем построить их после того, как получим разрешение. У нас есть гибкость в выборе, - когда и где строить, благодаря наличию пяти судов. Мы можем изменить схему строительства в ожидании разрешения от Дании, а потом закончить эту секцию. Это может занять около месяца, трубоукладчики укладывают 3-3,5 км в день. Поэтому это не основная задержка и затраты для проекта", - сказал он.

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