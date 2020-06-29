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"Северный поток - 2" лишил Германию защиты США

29 июня 2020, 15:00  •  192 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Российский газопровод повысил трансатлантическое напряжение
"Северный поток – 2" еще только строится, а уже является весомым фактором воздействия на геополитику. Президент США Дональд Трамп признал, что решение вывести часть американских войск из Германии связано с укреплением газового господства России в Европе.
Страны НАТО лишились спокойствия из-за "Северного потока – 2". США и их союзники опасаются, что Кремль получит новые рычаги влияния на Германию и других членов Североатлантического альянса, пишет Bloomberg.
Кроме того, в дело вмешивается и финансовый вопрос. Страны Восточной Европы, в частности Украина и Польша, боятся потерять доход от транзита российского газа европейским потребителям, а США теряют возможности нарастить объемы поставок своего "газа свободы" для ЕС.
В результате отношения Европы и США портятся, трансатлантическая напряженность нарастает. В Вашингтоне уже открыто называют "Северный поток – 2" угрозой национальной безопасности США, передает РИА ФАН. По мере продвижения к завершению строительства газопровода по дну Балтийского моря у стран НАТО возникает все больше поводов для волнений.
Ранее в бундестаге объявили о намерении жестко реагировать на меры США против "Северного потока – 2". Сейчас в американском парламенте рассматривается несколько вариантов санкций против российского газопровода, самый жесткий из них предусматривает наказание даже для госструктур Германии.

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