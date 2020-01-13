Северный отток

Датская разведка с помощью космических спутников обнаружила крупный военный аэродром в Заполярье. Как сообщается, строительство ведётся на острове Земля Александры, который входит в архипелаг Земля Франца-Иосифа. Новый аэродром станет одним из самых северных, самых дорогих и, возможно, бесполезных военных объектов в мире.

Сюжет: Армия

По данным российских военных источников, строительство этого аэродрома продолжается с 2017 года. Его инфраструктура позволит в круглогодичном режиме принимать практически все типы военных самолётов. Год назад здесь были образованы авиационная комендатура, радиолокационная рота, зенитно-ракетный дивизион комплексов ПВО «Панцирь-С1», пункт наведения боевой авиации, а также оборудованы самолётные стоянки, в том числе крытые отапливаемые ангары для Су-34, которые здесь несут службу в составе дежурных сил. Кроме того, было построено хранилище авиационных бомб и ракет, рассчитанное на нанесение массированных ударов по потенциальному противнику.

По аэродромам!

Особое внимание заслуживают работы по удлинению уже существующей взлётно-посадочной полосы с 2500 до 3500 метров. Первоначально сообщалось, что этот аэродром рассчитан для обеспечения посадок грузовых Ил-76 и топливозаправщиков Ил-78, а также самолётов фронтовой авиации, – новая полоса позволит принимать на архипелаге боевые самолёты всех типов, в том числе истребители-перехватчики МиГ-31, которые сегодня снимаются с хранения, модернизируются и поступают на вооружение авиационных частей Северного флота. Этот тип самолёта способен развивать огромные скорости, выходить в стратосферу и уничтожать там как самолёты вероятного противника, так и ракеты разных классов, вплоть до баллистических. Одновременно, судя по всему, создаётся так называемый аэродром подскока для стратегических бомбардировщиков Ту-160. Таким образом, с нового аэродрома самолёты смогут оперативно добираться до северо-восточной Гренландии и с помощью крылатых ракет большой дальности атаковать, например, основную военную базу США в Гренландии – Туле.

Россия наращивает военное присутствие в Арктике все последние 10 лет. В декабре 2014 года было создано объединённое стратегическое коман­дование «Северный флот» с базой в Североморске. В этом году его статус повысили до военного округа и оно получило под своё управление территории и воинские части, выделенные из состава Западного военного округа. Затем арктическую группировку усилили войсками Центрального и Восточного военных округов, расположенных в Заполярье.

В это же время стартовала программа строительства военных аэродромов. Всего в Арктике восстанавливается и строится заново 10 военно-воздушных баз ВКС. Основные объекты располагаются на мысе Шмидта, острове Врангеля, острове Котельный, архипелаге Земля Франца-Иосифа и на территории Мурманской области. Каждый из них имеет возможность обеспечивать взлёт и посадку как тяжёлых транспортных самолётов, так и истребителей-перехватчиков. Большинство из них, в том числе расположенные на острове Земля Александры, уже готовы к боевому применению. Все аэродромы всесезонные и могут принимать различные типы самолётов.

Военные заявляют, что новая группировка ВКС в Заполярном регионе будет прикрывать промышленный Урал и Центральную Россию. Утверждается, что истребительной авиации крайне важны эти места дислокации, позволяющие оперативно вылетать на перехват противника. А на Севере, с его бескрайними пустынными просторами на тысячи километров, особенно необходимо иметь возможность вылететь на перехват с более близкого расстояния. Теперь противник, атакующий с арктического направления, окажется в пределах досягаемости ракет российских истребителей.

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Призрачная угроза

Правда, пока неясно, какие цели найдут себе российские истребители в этих широтах, – по большому счёту вся эта инфраструктура создаётся под гипотетические задачи. Потому непонятно, есть ли смысл ждать нападения, которое маловероятно, и держать на этом направлении десятки самолётов, содержа безумно дорогую инфраструктуру.

Определённую пользу арктические аэродромы могут в принципе принести для стратегической авиации. Это плюс, что генералы пришли к выводу об отсутствии смысла постоянно базировать машины стратегической авиации на Севере. Аэродромы создаются, чтобы в случае необходимости «стратеги» могли рассредоточиться, для чего в мирное время заранее готовятся соответствующие взлётно-посадочные полосы, и при необходимости совершать с них боевые вылеты в сторону США. Хотя вообще-то для этого есть менее дорогой способ – например, топливозаправщики, которые увеличивают радиус действия бомбардировщиков. Но их сейчас катастрофически не хватает.

Сейчас для обслуживания этих аэродромов создаётся мощная инфраструктура. Напомним, что ранее был построен административно-жилищный комплекс «Арктический трилистник», который должен был стать опорной площадкой для развития военной инфраструктуры Северного флота РФ в Арктике на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Сейчас возможности базы, площадь которой составляет более

14 тыс. квадратных метров, существенно расширяют. Автономность комплекса позволяет обеспечивать комфортное проживание и выполнение служебных задач группе из 150 человек в течение полутора лет. На острове отсыпаны дороги, построена и функционирует береговая насосная станция, позволяющая принимать топливо от танкеров. Здесь даже возведён самый северный храм в мире – Святого Николая Чудотворца.

Конкретно

Раньше Север «закрывали» в основном средствами зенитно-ракетных войск, которые сейчас существенно усилены за счёт развёртывания новой дивизии противовоздушной обороны. Сюда перебрасывается новое вооружение – например, в прошлом году зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на острове Южный архипелага Новая Земля, был полностью перевооружён на новые комплексы С-400. Но этого мало, потому теперь решено усилить северные рубежи ещё и за счёт авиации.

На самом деле эта идея родилась ещё в советское время. О строительстве военных аэродромов в Арктике впервые заговорили в середине прошлого века, когда весной 1949 года американская авиация усилила разведку в приграничном воздушном пространстве Советского Союза. Самолёты США тогда регулярно летали к границам, выясняя, на каком расстоянии их засекают советские локаторы ПВО. Эти сведения американцам нужны были для разработки плана войны с СССР под названием Dropshot, который предполагал сброс на объекты Советского Союза 300 атомных и 200 тыс. обычных бомб. Считалось, что осуществить этот план проще всего с Севера. Именно поэтому ещё с начала 50-х годов в СССР началось строительство аэродромной сети на северных островах. Однако тогда идею в полном объёме воплотить так и не удалось, несмотря на все мощные ресурсы, имевшиеся в наличии у государства. И вот теперь заявляется, что нынешняя инфраструктура уже превосходит советскую!

Подобное в условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты ещё никто в мире не делал, в первую очередь из-за дороговизны строительства и содержания объектов. В силу особенностей климата стоимость военных объектов оказывается запредельной – например, возведение «Арктического трилистника» обошлось в 4,2 млрд рублей. А строительство аэродрома Темп на острове Котельный архипелага Новосибирские острова в Северном Ледовитом океане стоило бюджету 5 млрд рублей. Другие аэродромы вышли немного дешевле, но общая сумма всё равно оценивается в несколько десятков миллиардов рублей.

Мнение