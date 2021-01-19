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Северный морской путь впервые пройден зимой без ледокола: Что это означает для России
19 января 2021, 06:15 • 154 • Политика
Газовоз с Ямала впервые в январе прошёл Севморпуть без ледокола на восток. "Что позволяет еще на шаг приблизиться к организации круглогодичной безопасной навигации на всём протяжении трассы СМП", - гласит пресс-релиз.
Северный морской путь впервые пройден в январе без помощи ледокола. Исторический рейс совершил газовоз "Кристоф де Маржери", говорится в сообщении "Совкомфлота".
Отмечается, что Северный морской путь пройден в восточном направлении. Газовоз вышел через канал Обской губы и проделал весь путь до мыса Дежнёва. Рейс осуществлён в рамках коммерческой доставки партии сжиженного газа проекта "Ямал СПГ" в Азиатско-Тихоокеанский регион.
- гласит пресс-релиз.
Весь путь от выхода из Морского канала Обской губы до мыса Дежнёва составил 10 суток 21 час. За это время судно преодолело 474 морских мили, или 4,5 тысячи километров. Таким образом, стало достоверно известно, что проход по Северному морскому пути возможен в осенне-зимний период на 1-2 месяца позже.
- подчёркивается в заявлении.
Напомним, что возможность круглогодичного прохода судов через Северный морской путь позволит значительно сократить время доставки грузов с Дальнего Востока в Европу. В этой связи всё больше стран включаются в борьбу за право контролировать этот путь.
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