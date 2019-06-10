Северный морской путь. Масштабное строительство и союзники России • 143 • Аналитика Полезные ископаемые на арктическом шельфе

В предыдущей части мы рассмотрели климатические условия в Арктике и этапы развития СМП.









На шельфе Арктики в последнее время было открыто 61 крупное месторождение нефти и газа, из которых 43 находятся на российской территории. Распределение обнаруженных запасов нефти и газа в указанных месторождениях по морям следующее: Баренцево – 49%, Карское – 35%, Охотское – 15%, менее 1% находится в Балтийском и на российском участке Каспия. В Арктике содержится 1/4 российских запасов нефти и 1/2 запасов газа. Имеются запасы высококачественного угля, железа, марганца, золота, никеля, меди и т.д.



Некоторые проекты по добыче полезных ископаемых российские компании уже реализовали:



— ЯМАЛ СПГ – интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Начало работы – 2017 год. В конце 2018 года запущена 3-я технологическая линия. Мощность до 17,4 млн тонн в год. В пике работ на площадке работало до 36 тыс. человек;



— компания «Газпром» в 2017 году запустила первую в Арктике морскую ледостойкую стационарную платформу «Приразломная». Мощность около 5 млн тонн нефти в год;



— компания «Лукойл» увеличило мощность действующего нефтяного терминала «Варандей» до 13 млн тонн в год путем переноса его с глубины 12 м на глубину 17 м.



Развитие инфраструктуры в Арктике

По плану развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) на первом этапе (до 2024 года) требуется увеличить объем грузоперевозок, которые в основном будут осуществляться в западном направлении СМП. В этом направлении уже работают крупные зарубежные и российские компании.







Для увеличения объема грузопотока требуется модернизировать и расширить производственные мощности ряда портов, а где-то построить и новые. Планируется развитие порта Мурманска. После модернизации его мощность увеличится на 18 млн тонн. Недалеко от Мурманска, в бухте Ура, «НОВАТЭК» построит перегрузочный комплекс сжиженного природного газа (СПГ). Общий объем инвестиций оценивается в 70 млрд рублей, из них федеральный бюджет предоставит всего 0,9 млрд. В число сооружений также войдут объекты федеральной собственности.



Начата модернизация Архангельского морского порта. Планируется реконструкция Архангельского подходного канала. Планируется строительство глубоководного района морского порта Архангельск. Проект будет включать 2 специализированных (для минеральных удобрений, нефтеналивных грузов и газового конденсата) и 4 универсальных (для металлогрузов, навалочных, лесных и контейнерных грузов) морских терминала общей мощностью до 38 млн тонн, подъездную автомобильную и железную дороги. Стоимость строительства оценивается в размере 149,8 млрд руб. Реализация проекта планируется в два этапа: 2018-2023 и 2026-2028 (расширение инфраструктуры и выход на проектные мощности). Стратегическим партнером проекта является китайская компания «Poly International Holding».







Планируется увеличение мощностей порта Сабетта за счет строительства нового терминала «Утренний», дноуглубления в Обской губе. Общий объем инвестиций составляет более 144 млрд рублей, из них 112,2 млрд руб. из федерального бюджета. НОВАТЭК также будет возводить объекты федеральной собственности: подводные гидротехнические и ледозащитные сооружения, объекты безопасности мореплавания. Новый терминал к 2024 году будет выдавать СМП 21,6 млн тонн грузов.





Планируется построить терминал «Чайка» в порту Диксон для вывоза угля с месторождения на участке «Река Лемберова». Мощность терминала оценивается в 10 млн. тонн в год. Стоимость 18,6 млрд руб. Ожидаемый запуск – 2020 год.



«Нефтегазхолдинг» будет строить терминал в бухте Север для отгрузки нефти с Пайяхской группы месторождений (Таймыр). Реализация проекта повлечет создание необходимой инфраструктуры – дорог и коммуникаций, объектов генерации, линий электропередачи. Ожидается, что проект может создать более 20 тыс. рабочих мест. По планам строительство начнется в 2020 году, начало добычи нефти намечено на 2024 год, а выход на пиковую мощность — к 2030 году. Ожидаемая добыча нефти – 26 млн тонн в год.



Планируется постройка нового порта «Индига». Глубины у берега – до 18 м позволят принимать танкеры дедвейтом (сумма массы полезного груза, перевозимого судном, массы топлива, масла, технической и питьевой воды и т.д.) до 100 тыс. тонн. Круглогодичный период навигации: возможность прохода судов ледового класса без ледокольного сопровождения в районе Чешской губы в течение 185 дней, в период тяжелой ледовой обстановки, характерной с февраля по апрель, высокая соленость вод способствует тому, что льды гораздо легче поддаются механическому разрушению. Проектная пропускная способность — 40 млн тонн в год. Компания «Транснефть» планирует строительство трубопровода с западно-сибирских нефтяных месторождений в Чёшскую губу и создание там отгрузочного терминала «Индига». Прогнозируемый объем экспорта нефти – 25 млн тонн в год.



Порт Кандалакша используется для перевозки угля, который поступает из Кемеровской области. Мощности порта позволяют перерабатывать до 3 млн тон грузов (уголь, апатитовый концентрат, глинозем, металлолом и др.). Разработана концепция развития терминалов Кандалакшского порта по увеличению грузооборота от 6 до 11 млн. тонн в год. Требуются дноуглубительные работы. Кроме планов пока ничего нет.



В апреле 2019 года глава «Роснефти» И. Сечин сообщил В.В. Путину, что компания рассматривает возможность создания арктического кластера для обеспечения загрузки СМП и планирует добывать там до 100 млн тонн нефти к 2030 году.



Планируется расширение рудной базы и модернизация ГМК «Норильский никель»и реконструкция аэропортового комплекса Норильска. Планируется реконструкция портовой инфраструктуры порта Тикси и реконструкция аэропортового комплекса.



На территории Чукотки начинается освоение крупнейшего в мире медно-порфирового месторождения Баимской рудной зоны. Ресурсный потенциал ее составляет 23 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота. Этот проект сравним по мощности и масштабу с деятельностью предприятия «Норильскиий никель». Для развития этого месторождения имеется три инвестора.



Один из трех инвесторов группа «KAZ Minerals» (Республика Казахстан) договорилась о покупке Баимского месторождения за $900 млн. Инвестиции в разработку рудника предполагаются на уровне $5,5 млрд. Общая мощность переработки руды составит 60 млн тонн в год. Запуск производства ожидается в 2022 году. Будет создано около 4800 рабочих мест. Только один из инвесторов планирует к 2026 году обеспечить грузопоток до 1,5 млн тонн.



В Чукотском автономном округе предусматривает строительство первого в регионе незамерзающего глубоководного порта в бухте Аринай (порт Беринговский). На 1-м этапе строительства терминала объем перевалки грузов составит до 5 млн тонн в год, а на втором – до 10 млн тонн. Ввод в строй позволит наладить круглогодичное снабжение округа необходимыми товарами, постройку обогатительной фабрики с ежегодным объемом коксующегося угля более 1 млн тонн в год. При дальнейшем увеличении мощности порта возможна отгрузка до 8 млн тонн.



Порт Беринговский будет обеспечивать работу Баимского месторождения и приведет к увеличению грузоперевозок в порту Певек. В итоге грузооборот порта Певек существенно возрастет. Для того чтобы обеспечить осуществление этих планов, запланирована реконструкция морского порта в течение 2019–2021 годов, которая повысит экспортный потенциал Чукотки до 5 млн. тонн ежегодно. "Бессмертный полк юных" шагает по городам



Проводится модернизация порта Певек, построенного в начале 50-х годов. В постсоветское время не реконструировался и его инфраструктура порядком изношена. Сейчас идет реконструкция двух причалов. Источник финансирования — федеральный бюджет. После завершения работ в конце 2019 года их глубины будут достигать 11 м. Порт сможет принимать суда водоизмещением 30-35 тыс. тонн. Заканчивается строительство инфраструктуры для плавучей АЭС в г. Певек. В 2019 году планируется введение в эксплуатацию плавучей АЭС.



Другой проект на Дальнем Востоке — создание морского перегрузочного комплекса СПГ газа в бухте Бечевинская Камчатского края. Инвестор — компания «НОВАТЭК». Она вложит в проект около 70 млрд рублей, будет создано 180 рабочих мест. Расчетный объём перевалочных грузов составит 21,7 млн тонн в год.



В будущем СМП позволит доставлять углеводородное сырье на рынки Атлантики и Тихого океана.



Чтобы компании несли полную ответственность за заявленные объемы по грузоперевозкам В.В. Путин поручил Правительству РФ и «Росатому»: «…Обеспечить заключение долгосрочных юридически обязывающих соглашений с грузоотправителями по объёмам и стоимости перевозки грузов по СМП. Ответственные – Лихачев А.Е., Медведев Д.А., срок исполнения – 01.09.2019 г.».



Развитие транспортной сети

Предусмотрена реконструкция восьми арктических аэродромов: Амдерма, Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Диксон, Певек, Тикси и Чокурдах. В ближайшие годы большинство аэродромов в Арктике станут всесезонными и смогут принимать самолеты всех типов. Также в Комплексный план модернизации внесены и 40 дальневосточных аэропортов. Сроки модернизации сдвигаются из-за уменьшения финансирования.



Для увеличения грузопотоков реализуется крупный проект: строительство железнодорожного Северного широтного хода (СШХ). Строительство СШХ планируется осуществить до 2023 года. Планируемый объём перевозок составит 23,9 млн тонн в год (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы). Будет построен совмещённый железнодорожный и автомобильный мост через реку Обь общей протяжённостью около 40 км с подходами (до 60 млрд руб). СШХ соединит железнодорожным сообщением города Салехард и Надым, посёлок Пангоды с центральной частью России. СШХ сократит протяжённость транспортных маршрутов из Западной Сибири в порты Балтийского, Белого и Карского морей.







На участке Тобольск – Сургут – Коротчаево прокладывается сплошной второй путь. Дальнейшим развитием СШХ будет постройка железной дороги на участке Бованенково–Собетта, которая подведет ж/д пути к морскому порту. К 2030 году планируется постройка железной дороги до Игарки. В более дальней перспективе возможна постройка железной дороги до Дудинки.



Обеспечение безопасности на СМП

В настоящее время проблемным вопросом остается оперативность проведения аварийно-спасательных работ в зоне прохождения СМП. Анализ аварийности и опыта проведения спасательных работ в Арктике показывает, что наземной поисково-спасательной техники и спасательных судов недостаточно для обеспечения достаточного уровня оперативного реагирования. Наиболее эффективными средствами в этом отношении являются специальные авиационные средства.



Разработан план развития системы комплексной безопасности в зоне СМП:



1) создание системы комплексной безопасности для защиты территорий, населения и критически важных объектов арктической зоны РФ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;



2) внедрение современных информационно-телекоммуникационных технологий и систем связи, телерадиовещания, управления движением судов и полетами авиации, дистанционного зондирования Земли, проведения площадных съемок ледового покрова, а также системы гидрометеорологического и гидрографического обеспечения и научных экспедиционных исследований; Развитие Северного морского пути. Цель российских вложений в СМП



3) создание надежной системы оказания навигационных, гидрометеорологических и информационных услуг, включая освещение ледовой обстановки, обеспечивающей прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидацию их последствий, эффективный контроль хозяйственной и иной деятельности в Арктике;



4) развитие в целях обеспечения проектов освоения месторождений углеводородов на континентальном шельфе РФ наукоемкого морского сервисного комплекса, включая морскую геологоразведку, использование волоконно-оптических и спутниковых систем связи и мониторинга.



Совместные проекты

Сложная международная обстановка и постоянное давление на нашу страну с использованием санкций заставляет РФ искать новых, не западных партнёров для привлечения капитала и технологий в арктические проекты. Китай рассматривается как один из ключевых партнёров по развитию российской Арктики.



В следствии спровоцированных событий на Украине компания «НОВАТЭК» стала объектом антироссийских санкций стран Запада, что серьёзно затруднило привлечение инвестиций для её проекта «Ямал СПГ». Несколько китайских банков предоставили кредиты на сумму 12 млрд долларов США для замены планировавшегося западного финансирования. Фонд Шёлкового пути также инвестировал 1,4 млрд долларов США.



Кредиты помогли спасти проект. В настоящее время проект имеет следующую структуру акционеров: ОАО «НОВАТЭК» принадлежит 50,1% акций проекта "Ямал СПГ", французской компании «Total SA» – 20%, китайским «China Natural Petroleum Corp.» и Фонду Шёлкового пути, соответственно, 20% и 9,9%. Помимо финансовой поддержки Китай оказал проекту НОВАТЭКа значительное технологическое содействие, поставив ему большие объёмы машин и оборудования. В частности, для строительства терминала СПГ на Ямале были поставлены буровые машины, произведённые компанией «Хунхуа», способные надёжно работать при 45-градусном морозе и шквалистом ветре. Работы по проекту «Ямал СПГ» удалось завершить на 4 месяца раньше, в том числе благодаря помощи китайских предприятий. Летом 2018 года «НОВАТЭК» впервые отправил танкеры с грузом СПГ из порта Сабетта в китайский порт Цзянсу Жудун. Это первая прямая поставка СПГ из российской Арктики в Китай по СМП через российский Дальний Восток.



Учитывая текущую финансовую и экономическую ситуацию в России, трудно ожидать, что наша страна сможет в одиночку найти средства на дополнительное строительство новых ледоколов. Наиболее реалистичным источником софинансирования строительства нового ледокольного флота выступает Китай. В этом вопросе сотрудничество России и Китая могло бы быть через участие китайской стороны в акционерном капитале и создание совместных предприятий. Китайские займы могут стать важной финансовой гарантией для строительства достаточного количества ледоколов. Займы, которая российская сторона будет обеспечивать своими запасами газа и нефти.



Помимо совместного финансирования ледокольных проектов у России и Китая есть потенциал для партнёрства в области критических технологий, без которых невозможно освоение Арктики. Так, Россия является признанным лидером в сфере ядерных силовых установок большой мощности и накопила значительный опыт их использования на ледоколах. Учитывая стремление Пекина создать свой собственный ледокольный флот, российские технологии представляют большой интерес для Китая. Здесь может сработать схема: китайское финансирование проектов «Росатома» в обмен на совместные технологические разработки.



Стратегическое партнерство

На встрече с премьер-министром России председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай настроен на развитие и освоение морских коридоров в Арктике, совместное с Россией освоение СМП, создание «Ледового Шелкового пути» и включение нового Арктического экономического коридора в архитектуру инициативы «Пояс и путь». Сотрудничество России и Китая по вопросам развития Арктического региона — это часть российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, в которых можно выделить пять основных сфер интересов для Китая: В попытке дать фору С-300 и «Буку-М3». Секреты белорусской зенитной ракеты 9М318



1) геополитические факторы, объединяющие Китай и Россию в современных международных политических вопросах;



2) транспортные факторы, связанные с тем, что экономика Китая требует новых более экономичных путей экспорта товаров и импорта необходимых ресурсов;



3) экономические факторы, связанные с тем, что Китай сейчас и в будущем будет одним из крупнейших в мире импортеров нефти и газа. В свою очередь добыча энергоресурсов в Арктике относится к числу наиболее конкурентоспособных отраслей в России;



4) экономика России нуждается в источниках финансирования для реализации инвестиционных проектов по освоению месторождений природных ресурсов, развития инфраструктуры и территорий, а также придания импульса для программы российских арктических экономических опорных зон. Лучше принимать инвестиции от стратегического партнера, чем от послушных Америке стран Евросоюза, которые могут изменить свое мнение…



В марте 2017 года на международном форуме «Арктика — территория диалога» российская сторона пригласила Китай инвестировать в проекты СМП и его инфраструктуру. 14.5.17 г., выступая на международном форуме «Пояса и пути», президент РФ В.В. Путин выразил надежду на то, что Китай сможет использовать арктический маршрут и связать его с маршрутом «Пояса и пути». 26 мая Россия предложила Китаю совместно развивать СМП под названием «Ледовый Шелковый путь», и Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что Китай приветствует и поддерживает данную инициативу. Через полмесяца после издания «Концепции» на встрече с премьером Медведевым председатель Си Цзиньпин заявил, что Китай готов развернуть сотрудничество с Россией на СМП для совместного создания «Ледового Шелкового пути».



Что страшного в больших инвестициях и в создании совместных предприятий по добыче полезных ископаемых в Арктики и совместной эксплуатации СМП? Наиболее вероятен ответ, что китайцы у нас всё захватят и нас поработят. Тогда можно сидеть и не разрабатывать свои ресурсы в Арктике и дальше… Инвестиций громадных не будет, и в нашей стране нет свободных таких средств… Ведь главная задача США — добиться того, чтобы мы, осваивая демократические блага и шустро идя к цивилизованному обществу, развалились на кучу маленьких стран. Так проще повелевать миром…



Американскими аналитиками было определено, что войны между США и Китаем до 2040 года не избежать. Начиная с 2035 года США будут сдавать свои позиции единственного мирового лидера. КНР слишком быстрорастущая держава. Поэтому лучше, чтобы война случилась раньше, пока Китай еще относительно слаб.



США неоднократно прямо рассматривали Россию, Китай и Иран, как потенциальных противников НАТО. На учениях НАТО с применением ядерного оружия при конфликте с Россией в Европе в ядерный конфликт оказывается втянуты и Китай с Ираном.



США очень мощная держава, но она слабее РФ и Китая, вместе взятых. Поэтому заветная мечта руководства заокеанской страны, чтобы в схватке между собой сцепились русские и китайцы. Хорошо сцепились, с массовым применением ядерного оружия. Тогда единственной супердержавой на вечные времена останется великая Америка…



Об этом знают и у нас, и в Китае. Поэтому мы никогда не сцепимся между собой, так как это очень выгодно американцам. Поэтому экономические связи между нашими странами весьма выгодны обеим сторонам.



9.3.2018 г. на слушаниях в комитете Сената Конгресса США главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал Скапаротти заявил, что Россия при желании может в течение 2-3 лет заполучить контроль над СМП. Сейчас она наращивает присутствие в Арктике, а США не успевают за ней. Традиционная фраза, смысл которой заключается в том, что СПМ – это международная трасса, и все могут ею пользоваться. Под словом «все» понимаются в первую очередь заокеанские партнеры.



На учениях в ноябре 2014 года «Bear Spear» («Рогатина на медведя») одной из причин ядерной войны была следующая: «ВМС Usira [России] блокировало флот НАТО, который вышел для военной помощи «третьему государству» в спорной акватории…» Где блокирован был флот НАТО? Такой район при желании НАТО может найти в Черном или Балтийском море или в акватории Северного морского пути…»



Американцы считают и открыто заявляют, что СМП – это международная трасса. Нам одним не защитить СМП, а с Китайской Народной Республикой и нашим ядерным оружием — легко! В предыдущей части мы рассмотрели климатические условия в Арктике и этапы развития СМП.На шельфе Арктики в последнее время было открыто 61 крупное месторождение нефти и газа, из которых 43 находятся на российской территории. Распределение обнаруженных запасов нефти и газа в указанных месторождениях по морям следующее: Баренцево – 49%, Карское – 35%, Охотское – 15%, менее 1% находится в Балтийском и на российском участке Каспия. В Арктике содержится 1/4 российских запасов нефти и 1/2 запасов газа. Имеются запасы высококачественного угля, железа, марганца, золота, никеля, меди и т.д.Некоторые проекты по добыче полезных ископаемых российские компании уже реализовали:— ЯМАЛ СПГ – интегрированный проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа. Начало работы – 2017 год. В конце 2018 года запущена 3-я технологическая линия. Мощность до 17,4 млн тонн в год. В пике работ на площадке работало до 36 тыс. человек;— компания «Газпром» в 2017 году запустила первую в Арктике морскую ледостойкую стационарную платформу «Приразломная». Мощность около 5 млн тонн нефти в год;— компания «Лукойл» увеличило мощность действующего нефтяного терминала «Варандей» до 13 млн тонн в год путем переноса его с глубины 12 м на глубину 17 м.По плану развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) на первом этапе (до 2024 года) требуется увеличить объем грузоперевозок, которые в основном будут осуществляться в западном направлении СМП. В этом направлении уже работают крупные зарубежные и российские компании.Для увеличения объема грузопотока требуется модернизировать и расширить производственные мощности ряда портов, а где-то построить и новые. Планируется развитие порта Мурманска. После модернизации его мощность увеличится на 18 млн тонн. Недалеко от Мурманска, в бухте Ура, «НОВАТЭК» построит перегрузочный комплекс сжиженного природного газа (СПГ). Общий объем инвестиций оценивается в 70 млрд рублей, из них федеральный бюджет предоставит всего 0,9 млрд. В число сооружений также войдут объекты федеральной собственности.Начата модернизация Архангельского морского порта. Планируется реконструкция Архангельского подходного канала. Планируется строительство глубоководного района морского порта Архангельск. Проект будет включать 2 специализированных (для минеральных удобрений, нефтеналивных грузов и газового конденсата) и 4 универсальных (для металлогрузов, навалочных, лесных и контейнерных грузов) морских терминала общей мощностью до 38 млн тонн, подъездную автомобильную и железную дороги. Стоимость строительства оценивается в размере 149,8 млрд руб. Реализация проекта планируется в два этапа: 2018-2023 и 2026-2028 (расширение инфраструктуры и выход на проектные мощности). Стратегическим партнером проекта является китайская компания «Poly International Holding».Планируется увеличение мощностей порта Сабетта за счет строительства нового терминала «Утренний», дноуглубления в Обской губе. Общий объем инвестиций составляет более 144 млрд рублей, из них 112,2 млрд руб. из федерального бюджета. НОВАТЭК также будет возводить объекты федеральной собственности: подводные гидротехнические и ледозащитные сооружения, объекты безопасности мореплавания. Новый терминал к 2024 году будет выдавать СМП 21,6 млн тонн грузов.Планируется построить терминал «Чайка» в порту Диксон для вывоза угля с месторождения на участке «Река Лемберова». Мощность терминала оценивается в 10 млн. тонн в год. Стоимость 18,6 млрд руб. Ожидаемый запуск – 2020 год.«Нефтегазхолдинг» будет строить терминал в бухте Север для отгрузки нефти с Пайяхской группы месторождений (Таймыр). Реализация проекта повлечет создание необходимой инфраструктуры – дорог и коммуникаций, объектов генерации, линий электропередачи. Ожидается, что проект может создать более 20 тыс. рабочих мест. По планам строительство начнется в 2020 году, начало добычи нефти намечено на 2024 год, а выход на пиковую мощность — к 2030 году. Ожидаемая добыча нефти – 26 млн тонн в год.Планируется постройка нового порта «Индига». Глубины у берега – до 18 м позволят принимать танкеры дедвейтом (сумма массы полезного груза, перевозимого судном, массы топлива, масла, технической и питьевой воды и т.д.) до 100 тыс. тонн. Круглогодичный период навигации: возможность прохода судов ледового класса без ледокольного сопровождения в районе Чешской губы в течение 185 дней, в период тяжелой ледовой обстановки, характерной с февраля по апрель, высокая соленость вод способствует тому, что льды гораздо легче поддаются механическому разрушению. Проектная пропускная способность — 40 млн тонн в год. Компания «Транснефть» планирует строительство трубопровода с западно-сибирских нефтяных месторождений в Чёшскую губу и создание там отгрузочного терминала «Индига». Прогнозируемый объем экспорта нефти – 25 млн тонн в год.Порт Кандалакша используется для перевозки угля, который поступает из Кемеровской области. Мощности порта позволяют перерабатывать до 3 млн тон грузов (уголь, апатитовый концентрат, глинозем, металлолом и др.). Разработана концепция развития терминалов Кандалакшского порта по увеличению грузооборота от 6 до 11 млн. тонн в год. Требуются дноуглубительные работы. Кроме планов пока ничего нет.В апреле 2019 года глава «Роснефти» И. Сечин сообщил В.В. Путину, что компания рассматривает возможность создания арктического кластера для обеспечения загрузки СМП и планирует добывать там до 100 млн тонн нефти к 2030 году.Планируется расширение рудной базы и модернизация ГМК «Норильский никель»и реконструкция аэропортового комплекса Норильска. Планируется реконструкция портовой инфраструктуры порта Тикси и реконструкция аэропортового комплекса.На территории Чукотки начинается освоение крупнейшего в мире медно-порфирового месторождения Баимской рудной зоны. Ресурсный потенциал ее составляет 23 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота. Этот проект сравним по мощности и масштабу с деятельностью предприятия «Норильскиий никель». Для развития этого месторождения имеется три инвестора.Один из трех инвесторов группа «KAZ Minerals» (Республика Казахстан) договорилась о покупке Баимского месторождения за $900 млн. Инвестиции в разработку рудника предполагаются на уровне $5,5 млрд. Общая мощность переработки руды составит 60 млн тонн в год. Запуск производства ожидается в 2022 году. Будет создано около 4800 рабочих мест. Только один из инвесторов планирует к 2026 году обеспечить грузопоток до 1,5 млн тонн.В Чукотском автономном округе предусматривает строительство первого в регионе незамерзающего глубоководного порта в бухте Аринай (порт Беринговский). На 1-м этапе строительства терминала объем перевалки грузов составит до 5 млн тонн в год, а на втором – до 10 млн тонн. Ввод в строй позволит наладить круглогодичное снабжение округа необходимыми товарами, постройку обогатительной фабрики с ежегодным объемом коксующегося угля более 1 млн тонн в год. При дальнейшем увеличении мощности порта возможна отгрузка до 8 млн тонн.Порт Беринговский будет обеспечивать работу Баимского месторождения и приведет к увеличению грузоперевозок в порту Певек. В итоге грузооборот порта Певек существенно возрастет. Для того чтобы обеспечить осуществление этих планов, запланирована реконструкция морского порта в течение 2019–2021 годов, которая повысит экспортный потенциал Чукотки до 5 млн. тонн ежегодно.Проводится модернизация порта Певек, построенного в начале 50-х годов. В постсоветское время не реконструировался и его инфраструктура порядком изношена. Сейчас идет реконструкция двух причалов. Источник финансирования — федеральный бюджет. После завершения работ в конце 2019 года их глубины будут достигать 11 м. Порт сможет принимать суда водоизмещением 30-35 тыс. тонн. Заканчивается строительство инфраструктуры для плавучей АЭС в г. Певек. В 2019 году планируется введение в эксплуатацию плавучей АЭС.Другой проект на Дальнем Востоке — создание морского перегрузочного комплекса СПГ газа в бухте Бечевинская Камчатского края. Инвестор — компания «НОВАТЭК». Она вложит в проект около 70 млрд рублей, будет создано 180 рабочих мест. Расчетный объём перевалочных грузов составит 21,7 млн тонн в год.В будущем СМП позволит доставлять углеводородное сырье на рынки Атлантики и Тихого океана.Чтобы компании несли полную ответственность за заявленные объемы по грузоперевозкам В.В. Путин поручил Правительству РФ и «Росатому»:Предусмотрена реконструкция восьми арктических аэродромов: Амдерма, Мурманск, Архангельск, Нарьян-Мар, Диксон, Певек, Тикси и Чокурдах. В ближайшие годы большинство аэродромов в Арктике станут всесезонными и смогут принимать самолеты всех типов. Также в Комплексный план модернизации внесены и 40 дальневосточных аэропортов. Сроки модернизации сдвигаются из-за уменьшения финансирования.Для увеличения грузопотоков реализуется крупный проект: строительство железнодорожного Северного широтного хода (СШХ). Строительство СШХ планируется осуществить до 2023 года. Планируемый объём перевозок составит 23,9 млн тонн в год (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы). Будет построен совмещённый железнодорожный и автомобильный мост через реку Обь общей протяжённостью около 40 км с подходами (до 60 млрд руб). СШХ соединит железнодорожным сообщением города Салехард и Надым, посёлок Пангоды с центральной частью России. СШХ сократит протяжённость транспортных маршрутов из Западной Сибири в порты Балтийского, Белого и Карского морей.На участке Тобольск – Сургут – Коротчаево прокладывается сплошной второй путь. Дальнейшим развитием СШХ будет постройка железной дороги на участке Бованенково–Собетта, которая подведет ж/д пути к морскому порту. К 2030 году планируется постройка железной дороги до Игарки. В более дальней перспективе возможна постройка железной дороги до Дудинки.В настоящее время проблемным вопросом остается оперативность проведения аварийно-спасательных работ в зоне прохождения СМП. Анализ аварийности и опыта проведения спасательных работ в Арктике показывает, что наземной поисково-спасательной техники и спасательных судов недостаточно для обеспечения достаточного уровня оперативного реагирования. Наиболее эффективными средствами в этом отношении являются специальные авиационные средства.Разработан план развития системы комплексной безопасности в зоне СМП:1) создание системы комплексной безопасности для защиты территорий, населения и критически важных объектов арктической зоны РФ от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;2) внедрение современных информационно-телекоммуникационных технологий и систем связи, телерадиовещания, управления движением судов и полетами авиации, дистанционного зондирования Земли, проведения площадных съемок ледового покрова, а также системы гидрометеорологического и гидрографического обеспечения и научных экспедиционных исследований;3) создание надежной системы оказания навигационных, гидрометеорологических и информационных услуг, включая освещение ледовой обстановки, обеспечивающей прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидацию их последствий, эффективный контроль хозяйственной и иной деятельности в Арктике;4) развитие в целях обеспечения проектов освоения месторождений углеводородов на континентальном шельфе РФ наукоемкого морского сервисного комплекса, включая морскую геологоразведку, использование волоконно-оптических и спутниковых систем связи и мониторинга.Сложная международная обстановка и постоянное давление на нашу страну с использованием санкций заставляет РФ искать новых, не западных партнёров для привлечения капитала и технологий в арктические проекты. Китай рассматривается как один из ключевых партнёров по развитию российской Арктики.В следствии спровоцированных событий на Украине компания «НОВАТЭК» стала объектом антироссийских санкций стран Запада, что серьёзно затруднило привлечение инвестиций для её проекта «Ямал СПГ». Несколько китайских банков предоставили кредиты на сумму 12 млрд долларов США для замены планировавшегося западного финансирования. Фонд Шёлкового пути также инвестировал 1,4 млрд долларов США.Кредиты помогли спасти проект. В настоящее время проект имеет следующую структуру акционеров: ОАО «НОВАТЭК» принадлежит 50,1% акций проекта "Ямал СПГ", французской компании «Total SA» – 20%, китайским «China Natural Petroleum Corp.» и Фонду Шёлкового пути, соответственно, 20% и 9,9%. Помимо финансовой поддержки Китай оказал проекту НОВАТЭКа значительное технологическое содействие, поставив ему большие объёмы машин и оборудования. В частности, для строительства терминала СПГ на Ямале были поставлены буровые машины, произведённые компанией «Хунхуа», способные надёжно работать при 45-градусном морозе и шквалистом ветре. Работы по проекту «Ямал СПГ» удалось завершить на 4 месяца раньше, в том числе благодаря помощи китайских предприятий. Летом 2018 года «НОВАТЭК» впервые отправил танкеры с грузом СПГ из порта Сабетта в китайский порт Цзянсу Жудун. Это первая прямая поставка СПГ из российской Арктики в Китай по СМП через российский Дальний Восток.Учитывая текущую финансовую и экономическую ситуацию в России, трудно ожидать, что наша страна сможет в одиночку найти средства на дополнительное строительство новых ледоколов. Наиболее реалистичным источником софинансирования строительства нового ледокольного флота выступает Китай. В этом вопросе сотрудничество России и Китая могло бы быть через участие китайской стороны в акционерном капитале и создание совместных предприятий. Китайские займы могут стать важной финансовой гарантией для строительства достаточного количества ледоколов. Займы, которая российская сторона будет обеспечивать своими запасами газа и нефти.Помимо совместного финансирования ледокольных проектов у России и Китая есть потенциал для партнёрства в области критических технологий, без которых невозможно освоение Арктики. Так, Россия является признанным лидером в сфере ядерных силовых установок большой мощности и накопила значительный опыт их использования на ледоколах. Учитывая стремление Пекина создать свой собственный ледокольный флот, российские технологии представляют большой интерес для Китая. Здесь может сработать схема: китайское финансирование проектов «Росатома» в обмен на совместные технологические разработки.На встрече с премьер-министром России председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай настроен на развитие и освоение морских коридоров в Арктике, совместное с Россией освоение СМП, создание «Ледового Шелкового пути» и включение нового Арктического экономического коридора в архитектуру инициативы «Пояс и путь». Сотрудничество России и Китая по вопросам развития Арктического региона — это часть российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и, в которых можно выделить пять основных сфер интересов для Китая:1) геополитические факторы, объединяющие Китай и Россию в современных международных политических вопросах;2) транспортные факторы, связанные с тем, что экономика Китая требует новых более экономичных путей экспорта товаров и импорта необходимых ресурсов;3) экономические факторы, связанные с тем, что Китай сейчас и в будущем будет одним из крупнейших в мире импортеров нефти и газа. В свою очередь добыча энергоресурсов в Арктике относится к числу наиболее конкурентоспособных отраслей в России;4) экономика России нуждается в источниках финансирования для реализации инвестиционных проектов по освоению месторождений природных ресурсов, развития инфраструктуры и территорий, а также придания импульса для программы российских арктических экономических опорных зон. Лучше принимать инвестиции от стратегического партнера, чем от послушных Америке стран Евросоюза, которые могут изменить свое мнение…В марте 2017 года на международном форуме «Арктика — территория диалога» российская сторона пригласила Китай инвестировать в проекты СМП и его инфраструктуру. 14.5.17 г., выступая на международном форуме «Пояса и пути», президент РФ В.В. Путин выразил надежду на то, что Китай сможет использовать арктический маршрут и связать его с маршрутом «Пояса и пути». 26 мая Россия предложила Китаю совместно развивать СМП под названием «Ледовый Шелковый путь», и Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что Китай приветствует и поддерживает данную инициативу. Через полмесяца после издания «Концепции» на встрече с премьером Медведевым председатель Си Цзиньпин заявил, что Китай готов развернуть сотрудничество с Россией на СМП для совместного создания «Ледового Шелкового пути».Что страшного в больших инвестициях и в создании совместных предприятий по добыче полезных ископаемых в Арктики и совместной эксплуатации СМП? Наиболее вероятен ответ, что китайцы у нас всё захватят и нас поработят. Тогда можно сидеть и не разрабатывать свои ресурсы в Арктике и дальше… Инвестиций громадных не будет, и в нашей стране нет свободных таких средств… Ведь главная задача США — добиться того, чтобы мы, осваивая демократические блага и шустро идя к цивилизованному обществу, развалились на кучу маленьких стран. Так проще повелевать миром…Американскими аналитиками было определено, что войны между США и Китаем до 2040 года не избежать. Начиная с 2035 года США будут сдавать свои позиции единственного мирового лидера. КНР слишком быстрорастущая держава. Поэтому лучше, чтобы война случилась раньше, пока Китай еще относительно слаб.США неоднократно прямо рассматривали Россию, Китай и Иран, как потенциальных противников НАТО. На учениях НАТО с применением ядерного оружия при конфликте с Россией в Европе в ядерный конфликт оказывается втянуты и Китай с Ираном.США очень мощная держава, но она слабее РФ и Китая, вместе взятых. Поэтому заветная мечта руководства заокеанской страны, чтобы в схватке между собой сцепились русские и китайцы. Хорошо сцепились, с массовым применением ядерного оружия. Тогда единственной супердержавой на вечные времена останется великая Америка…Об этом знают и у нас, и в Китае. Поэтому мы никогда не сцепимся между собой, так как это очень выгодно американцам. Поэтому экономические связи между нашими странами весьма выгодны обеим сторонам.9.3.2018 г. на слушаниях в комитете Сената Конгресса США главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал Скапаротти заявил, что Россия при желании может в течение 2-3 лет. Сейчас она наращивает присутствие в Арктике, а США не успевают за ней. Традиционная фраза, смысл которой заключается в том, что СПМ – это международная трасса, и все могут ею пользоваться. Под словом «все» понимаются в первую очередь заокеанские партнеры.На учениях в ноябре 2014 года «Bear Spear» («Рогатина на медведя») одной из причин ядерной войны была следующая:Американцы считают и открыто заявляют, что СМП – это международная трасса. Нам одним не защитить СМП, а с Китайской Народной Республикой и нашим ядерным оружием — легко! Евгений Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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