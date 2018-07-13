Северный морской путь: Быстрый рост и зависть США

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В ближайшие дни в китайский порт Цзянсу Жудун прибудут два российских танкера, которые доставят в КНР первую партию сжиженного природного газа с предприятий «Ямал-СПГ» в рамках долгосрочного контракта. Это знаковое событие: впервые российское сырьё будет перевезено в Китай без ледокольной поддержки по Северному морскому пути. Как отмечают эксперты, положено начало регулярному торговому сообщению по СМП, и значение этого маршрута будет только расти. Однако «монопольное» положение Москвы в водах, омывающих северное побережье Евразии, намерены оспорить в Вашингтоне. США настаивают, что эта транспортная артерия должна быть международной.

19 июля в китайском порту Цзянсу Жудун ожидают прибытия двух российских СПГ-танкеров ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль», которые доставят в КНР первую партию сжиженного природного газа с предприятий «Ямал-СПГ» в рамках долгосрочного проекта. Его реализует российский «НОВАТЭК» при участии китайских CNPC и фонда «Шёлковый путь», а также французской компании Total.

Ожидается, что в церемонии встречи танкеров примет участие министр энергетики России Александр Новак, который прибудет в КНР для переговоров с руководителем Государственного энергетического управления страны Нуром Бекри.

Это первая поставка СПГ, которая осуществляется по Северному морскому пути (СМП) без ледокольного сопровождения. В конце июня танкеры вышли из порта Сабетта, расположенного на восточном берегу Ямала. Как отмечается на официальном сайте компании «НОВАТЭК», судам удалось преодолеть ледовую часть СМП за девять дней и достичь открытых вод.

«Эти рейсы являются первыми в истории поставками российского СПГ по Северному морскому пути без ледокольной проводки», — заявил ранее председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон.

Суда арктической категории Arc7 были построены по заказу «НОВАТЭКа» южнокорейской компанией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Всего в поставках на дальневосточном направлении планируется задействовать 15 таких кораблей.

Северный морской путь позволяет значительно сократить сроки доставки грузов из Европы в Азиатско-Тихоокеанский регион по сравнению с южными маршрутами, пролегающими через Суэцкий и Панамский каналы. Протяжённость Северного морского пути от Карского моря до Берингова моря составляет порядка 5,5 тыс.км. Чтобы доставить груз из Санкт-Петербурга до Владивостока по СМП, потребуется преодолеть 14 тыс. км, а по южному пути — порядка 23 тыс. км.

«Международный водный коридор»

В США принципиально не согласны с тем, что такой важный в перспективе маршрут находится в сфере ведения России.В Вашингтоне считают, что Северному морскому пути необходимо придать статус международной транспортной артерии. Об этом в апреле заявил командующий Береговой охраной США адмирал Пол Цукунфт, отвечая на вопросы журналистов.

«США настаивают, что Северный морской путь должен быть открыт как международный водный коридор для, если угодно, транзитного прохода, по мере того как этот участок освобождается от льда», — цитирует американского адмирала ТАСС.

При этом Пол Цукунфт отметил, что американские вооружённые силы не планируют проводить в Арктике манёвры «по обеспечению свободы мореплавания». Напомним, к подобным операциям Пентагон прибегает в Южно-Китайском море с целью ограничить активность Китая по «приватизации» важного морского пути. По мнению американского военачальника, в будущем Москве и Вашингтону потребуется диалог по этому вопросу.

Как отметил в интервью RT доктор политических наук, профессор РАНХиГС при президенте РФ Владимир Штоль, притязания американской стороны совершенно безосновательны.

«В качестве ответного шага американцам уместно было бы предложить сделать общемировыми и общедоступными пляжи в Майами. С их точки зрения, всё, чем обладает Россия, должно перейти к более «цивилизованным странам», которые лучше знают, как пользоваться этими ресурсами. Это упрощение, но в целом настрой именно такой. Претензии к России из-за Северного морского пути будут только расти, так как роль Арктики и Антарктики будет только увеличиваться в среднесрочной перспективе», — подчеркнул эксперт.

Россия вовсе не препятствует свободе судоходства в этом районе, и СМП можно пользоваться так же, как любой другой морской артерией, соблюдая определённые правила, отмечают эксперты.

Претензии США в отношении Северного морского пути уходят корнями во времена холодной войны — ещё в 1964 году Вашингтон и Москва обменивались нотами протеста из-за попытки американских судов несанкционированно проследовать вдоль арктического побережья СССР.

Советское руководство направило тогда ноту протеста в американское посольство, обвинив США в нарушении режима внутренних вод СССР. В ответ американская сторона заявила, что СМП является международным транспортным маршрутом, на который не может распространяться суверенитет какого-либо государства. Этой точки зрения Вашингтон придерживается и сейчас, невзирая на возражения экспертов по международному морскому праву.

Российские традиции

Россия рассматривает СМП как «исторически сложившуюся национальную транспортную коммуникацию» — такое определение содержится в Федеральном законе «О естественных монополиях». Поясняется, что речь идёт об участках, «охватывающих внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую зону и исключительную экономическую зону России».

По мнению экспертов, этот подход совершенно оправданный — СМП является комплексным маршрутом, и пройти его без пересечения российской акватории, а также без лоцманской и ледокольной поддержки просто невозможно. Кроме того, именно Россия несёт ответственность за охрану природной среды в этом районе согласно положениям Конвенции о морском праве. К примеру, руководствуясь именно этим принципом, Канада взяла под свой контроль навигацию в прибрежных арктических водах.

У России есть давние традиции по освоению Северного морского пути: ещё Пётр I рассматривал освоение этого маршрута как государственную задачу. Впоследствии для её решения была организована Великая Северная экспедиция, по итогам которой были уточнены карты побережья Ледовитого океана. Предшественником СМП историки считают Мангазейский морской ход, связывавший Поморье с Сибирью в XVII веке.

На большие перспективы северного морского сообщения обращал внимание и Михаил Ломоносов. Но становление СМП как транспортной магистрали началось уже в советский период: в 1931 году для этих целей было создано Главное управление Севморпути, отвечавшее, в частности, за «северный завоз» — снабжение населения Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Начиная с 2012 года, организацией судоходства в этом районе занимается Администрация Северного морского пути, в полномочия которой входит выдача разрешений на судоходство в акватории СМП, мониторинг навигационных и ледовых условий и т. п. Однако в начале июля полномочия по администрированию СМП были решением правительства возложены на «Росатом».

Сегодня Россия активно занимается обустройством СМП, чтобы упростить прохождение судов в непростых климатических условиях. В 2015 году правительство утвердило Комплексный проект развития Северного морского пути — в ближайшие 15 лет грузопоток на этом направлении должен вырасти в 20 раз.

Обычные суда не могут пройти по СМП без помощи ледоколов, а на сегодняшний день наиболее крупным и современным ледокольным флотом (40 судов) располагает именно Россия, и этот парк постоянно расширяется и обновляется. Так, в июне в своё первое плавание отправился новый ледокол «Александр Санников». Судно было построено в Выборге по заказу компании «Газпром нефть». Для сравнения: по состоянию на прошлый год США располагали только четырьмя ледоколами, Канада — шестью.

Ещё один аргумент Москвы в пользу «монополизации» СМП заключается в том, что проход по этому маршруту осуществляется в сложных природно-климатических условиях, зачастую приходится пробиваться сквозь толщу льда. Поэтому, если этот район открыть для свободного мореплавания, возможны серьёзные повреждения судов.

«Поэтому мы и объявляем свои правила судоходства — с привлечением необходимой информации, ледокольной проводки и т. п. Если произойдёт крупная авария с разливом нефтепродуктов, это может привести к серьёзному экономическому ущербу», — объяснил в интервью RT начальник отдела Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Валерий Лукин.

Эксперт напомнил, что, ссылаясь на положения о свободе мореплавания Конвенции ООН по морскому праву, американская сторона забывает, что США сами не присоединились к этому документу.

«Северный шёлковый путь»

Грузопоток по СМП пока относительно невелик, но быстро увеличивается — по данным Федерального агентства морского и речного транспорта, в 2017 году объём перевозок составил 10,7 млн тонн, что превышает показатели за 2016-й на 42,6%. По мнению экспертов, со временем значение арктического торгового пути будет только расти — таяние арктических льдов, вызванное глобальным потеплением, сделает этот маршрут более доступным.

По данным учёных, с 1984 по 2016 год площадь арктических льдов сократилась в полтора раза — с 6,4 млн кв. км до 4,14 млн кв. км. По некоторым прогнозам, через несколько десятилетий Арктика может и вовсе избавиться от круглогодичного ледяного покрова.

Для Китая Северный морской путь представляет особый интерес — Пекин рассматривает этот маршрут как дополнение к проекту сухопутного «Шёлкового пути». В январе Пекин официально объявил о планах активно использовать возможности СМП для транспортировки грузов в Европу. Таким образом китайская сторона ответила на предложение российского президента, отмечают эксперты.

«Шёлковый путь дотянулся до самого Севера. Объединим его с Северным морским путём — и будет то, что нужно, и Северный морской путь сделаем Шёлковым», — заявил Владимир Путин в декабре прошлого года на встрече с китайской делегацией.

Как пояснил в интервью RT главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов, Китай делает ставку на развитие транспортных артерий, исходя из оптимистичного экономического прогноза.

«Китай, конечно, хочет максимально присутствовать во всех уголках мира, главная задача здесь — диверсификация торговых маршрутов. И если ущерб от торгового противостояния с США будет средним, то Китай только нарастит свои усилия по налаживанию экспорта в европейском направлении. Туда будут перенаправлены товары с американского направления, насколько это возможно. И в этом случае Северный морской путь сыграет важную роль для мировых экономических процессов в глобальном масштабе», — заключил Ломанов.

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