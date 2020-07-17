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Северный гектар? В России решили освоить Арктику по-столыпински

17 июля 2020, 00:00  •  19 • Политика
Российские власти решили освоить Арктику по-столыпински. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев распорядился подготовить закон о предоставлении бесплатного "северного гектара" каждому, кто готов поселиться на Крайнем Севере.
Участок земли выдаётся на пять лет. На нём можно построить дом или организовать какое-нибудь хозяйство. По истечении пятилетнего срока человек может оформить землю в собственность или в долгосрочную аренду.
Предполагается, что закон будет распространяться на северные территории Мурманской области, Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Архангельской области, Коми и Карелии. А вот Чукотка и Якутия бесплатный гектар предоставлять не будут.
Дальневосточники берут землю, чтобы строить жильё и воплощать свои предпринимательские идеи. Безусловно, это актуально и для жителей арктических территорий, - цитирует Трутнева сайт Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Отметим, что аналогичную тактику использовал выдающийся российский политический деятель Пётр Столыпин. Он организовал массовое переселение крестьян в Сибирь, предоставляя им участки земли. Таким образом была решена проблема недостаточного освоения земель и низкой обеспеченности крестьян.

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