|
Северный флот отразил атаку "диверсантов" на быстроходных лодках
24 мая 2021, 12:00 • 177 • Политика
Прошли учения Северного флота по поиску субмарин в Баренцевом море. Их возглавил ракетный крейсер "Петр Великий".
В Баренцевом море прошли учения Северного флота по поиску подлодок. На воду вышел тяжелый атомный крейсер "Петр Великий", за ним - 10 малых ракетных и противолодочных кораблей и тральщиков, подводные лодки. Кроме всего прочего в учениях участвовали самолеты и вертолеты вместе с отрядом спецназначения Кольской флотилии по борьбе с подводными диверсантами.
Корабли вместе с вертолетом и самолетом обнаружили подлодку условного противника. В этом им помогли гидпроакустическая станция, которую спустили с вертолета, и гидроакустические буи, которые военные сбросили с самолета.
В ходе тренировок военные отразили атаку условных диверсантов на быстроходных лодках. Их остановили огнем морпехи и корабельная охрана с верхней палубы "Петра Великого".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
177
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 мая 2021, 18:35
|
18 мая 2021, 15:45
|
23 мая 2021, 05:45
|
23 мая 2021, 03:55
|
22 мая 2021, 17:50
|
21 мая 2021, 18:55
|
19 мая 2021, 10:05