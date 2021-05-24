Северный флот отразил атаку "диверсантов" на быстроходных лодках

Прошли учения Северного флота по поиску субмарин в Баренцевом море. Их возглавил ракетный крейсер "Петр Великий".

В Баренцевом море прошли учения Северного флота по поиску подлодок. На воду вышел тяжелый атомный крейсер "Петр Великий", за ним - 10 малых ракетных и противолодочных кораблей и тральщиков, подводные лодки. Кроме всего прочего в учениях участвовали самолеты и вертолеты вместе с отрядом спецназначения Кольской флотилии по борьбе с подводными диверсантами.

Корабли вместе с вертолетом и самолетом обнаружили подлодку условного противника. В этом им помогли гидпроакустическая станция, которую спустили с вертолета, и гидроакустические буи, которые военные сбросили с самолета.

В ходе тренировок военные отразили атаку условных диверсантов на быстроходных лодках. Их остановили огнем морпехи и корабельная охрана с верхней палубы "Петра Великого".