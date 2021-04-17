«Северный фланг НАТО»: как меняется военное присутствие США в Норвегии

Норвежское Минобороны сообщило о подписании соглашения о сотрудничестве в области обороны с Вашингтоном, которое предоставляет американским войскам доступ на объекты военной инфраструктуры королевства. Соглашение носит бессрочный характер, а перечень локаций для беспрепятственного доступа может быть увеличен. Документ направлен на утверждение в парламент. Как полагают эксперты, окончательно приняв его, Осло может спровоцировать обострение отношений с Москвой.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен подписал Дополнительное соглашение по оборонному сотрудничеству (Supplementary Defense Cooperation Agreement, SDCA) с Соединёнными Штатами, сообщается на сайте правительства Королевства.

Этот документ предоставляет американским войскам беспрепятственный доступ к четырём базам ВМС и Военно-воздушных сил страны. Как уточняется, в перспективе перечень таких объектов может быть расширен. При этом в SDCA оговаривается обязанность США уважать суверенитет, законы и международно-правовые обязательства Норвегии.

«В соответствии с соглашением, установленные объекты и зоны (присутствия американских ВС. — RT) будут созданы на военной авиабазе и аэродроме «Рюгге», военной авиабазе и аэродроме «Сула» военной авиабазе и аэродроме «Эвенес» и военно-морской базе «Рамсунн», — говорится на сайте кабмина Норвегии.

С точки зрения Минобороны королевства, вступление в силу SDCA позволит укрепить потенциал вооружённых сил и системы противовоздушной обороны страны. Главная цель соглашения — ускорить процесс увеличения военного присутствия США при возникновении кризисной ситуации или в случае начала боевых действий.

«Соглашение подтверждает крепкие связи Норвегии и США, а также ключевую позицию Норвегии на северном фланге НАТО. Чтобы Норвегия и наши союзники могли слаженно действовать в сложных условиях в случае возникновения кризисной ситуации, мы должны иметь возможность регулярно проводить учения и тренировки здесь, в Норвегии», — цитирует пресс-служба правительства Бакке-Йенсена.

«Результат большой антироссийской кампании»

SDCA носит бессрочный характер, но по истечении первых десяти лет оно может быть расторгнуто с предварительным уведомлением за год до планируемой даты выхода. Также документ не может вступить в силу без одобрения стортинга — парламента королевства.

В беседе с RT замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман предположил, что стортинг утвердит SDCA без существенных изменений.

«Судя по результатам последних выборов, в парламенте Норвегии доминируют силы, поддерживающие политику правительства. Нет предпосылок к тому, чтобы большинство депутатов проголосовали против документа, который подписал министр обороны», — рассуждает Фельдман.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен

© Norwegian Armed Forces

В комментарии RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин, в свою очередь, связал заключение SDCA с ростом русофобских настроений в правящих кругах королевства.

Военное руководство Норвегии не скрывает, что воспринимает политику Москвы как угрозу национальной безопасности. Так, в своём выступлении в начале января Бакке-Йенсен возложил на РФ ответственность за дестабилизацию обстановки в Европе и допустил вероятность возникновения новой войны в регионе.

«Использование ею (Россией. — RT) инструментов стало более широким, более уверенным и более неисследованным. Развитие событий в нашем окружении демонстрирует, что мы должны брать в расчёт, что вооружённый конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым», — сказал Бакке-Йенсен.

Одним из примеров якобы агрессивных действий со стороны Москвы министр обороны Норвегии назвал подавление GPS-сигналов в граничащей с Россией губернии Финнмарк. По данным военных королевства, инцидент произошёл в ходе учений стран — членов НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»), прошедших ещё осенью 2018 года. В Кремле тогда отвергли обвинения Осло.

Напомним, что Trident Juncture стали самыми масштабными манёврами НАТО за почти два десятилетия. В общей сложности вблизи рубежей РФ альянс сосредоточил порядка 50 тыс. военнослужащих.

Официальная легенда учений носила оборонительный характер. Однако в Минобороны РФ заявили, что такие манёвры используются для отработки задач «ведения боевых действий наступательного характера» и необходимы для увеличения темпов переброски группировок ВС США в Европу.

Военнослужащие США постоянно находились в Норвегии с 2017 года. Как следует из материалов Пентагона, тренировки и учения в североевропейской стране помогали не привыкшим к суровым климатическим условиям солдатам осваивать методы ведения боевых действий в горной и лесистой местности при минусовой температуре.

Планировалось, что в начале текущего года американские войска примут участие в манёврах Rein I и Joint Viking. Для этого в Норвегию прибыли около тысячи морских пехотинцев.

Военнослужащие морской пехоты США на учениях в Норвегии

© U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon Taylor

Однако из-за вспышки коронавируса Минобороны Норвегии было вынуждено отменить учения. В прошлом году Осло пришлось сократить масштаб ещё одного мероприятия с привлечением ВС США — манёвров Cold Response («Холодный ответ»).

«Норвежское руководство привыкло к военному присутствию США в той или иной форме. И американцы обязательно вернутся туда (по завершении пандемии. — RT). Норвегия — очень выгодная в географическом плане локация для разведки и провокаций против России. Вопрос заключается лишь в численности войск США, которые будут размещены там», — заявил в беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

Примечательно, что отдельные госдеятели, СМИ и часть экспертного сообщества Норвегии отрицательно воспринимают активную антироссийскую военную политику США и господствующее в элите королевства представление о Москве как об угрозе безопасности.

Например, в конце декабря 2020 года Норвежская телерадиовещательная организация (NRK) опубликовала статью, в которой утверждается, что американское военное присутствие всё чаще дополняется «неожиданными и всё более провокационными учениями».

«Готовится отражать виртуальные угрозы»

Как считают эксперты, ещё одним элементом нагнетания напряжённости у границы с Россией является модернизация радиолокационной станции (РЛС), расположенной в населённом пункте Вардё, что в 50 км от Мурманской области. Осло не поясняет предназначение данного объекта. В Москве же уверены, что норвежский расчёт станции будет передавать США информацию о военной деятельности РФ, полученную с его помощью.

«Очевидно, что размещение американской РЛС в данном районе не является сугубо норвежским вопросом. Он касается общего контекста сохранения стабильности и предсказуемости на Севере… Несмотря на неоднократные предложения российской стороны провести консультации экспертов по вопросам, вызывающим беспокойство, норвежские партнёры отвечают отказом», — заявила ранее журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Одновременно с курсом на углубление военного сотрудничества с Вашингтоном Осло вынашивает планы по серьёзному укреплению боевого потенциала собственной армии.

Так, в конце прошлого года власти Норвегии приняли долгосрочный план развития оборонных возможностей, предусматривающий рост военного бюджета, увеличение численности военнослужащих, закупку танков, американских истребителей пятого поколения F-35 и морских патрульных самолётов P-8 Poseidon.

«Норвегия готовится отражать виртуальные угрозы. Россия ни на кого не собирается нападать, но если Осло продолжит текущую политику, то военная напряжённость усилится», — констатировал Козюлин.

Со своей стороны, Павел Фельдман напомнил, что в период холодной войны Норвегия запрещала размещать на своей территории иностранные базы и проводить крупные мероприятия военного характера. Сдержанная политика Осло, как полагает эксперт, стала залогом безопасности и экономического процветания королевства.

«Норвегия из стран с нейтральным статусом переходит в разряд государств, которые Россия будет просто вынуждена рассматривать как источник угроз», — заключил Фельдман.