Северные интересы: что стоит за назначением нового координатора Госдепа США по Арктике

Госдеп США возродил пост координатора по Арктике, который займёт старший советник госсекретаря Джим Де Харт, сообщил глава внешнеполитического ведомства Майк Помпео. В распространённом позднее официальном заявлении федерального органа говорится, что чиновник будет координировать политику Госдепа по продвижению интересов США в Арктике, касающихся безопасности, устойчивого экономического развития и сотрудничества со странами региона для поддержания и укрепления там порядка. Эксперты считают, что вместе с недавним распоряжением Дональда Трампа о создании ледокольного флота это назначение говорит о формировании стратегии Вашингтона по противостоянию России в Арктике.

Пост координатора Госдепа США по Арктике займёт старший советник госсекретаря Джим Дехарт. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Майк Помпео в своём Twitter.

Delighted to announce the appointment of Jim DeHart as U.S. Coordinator for the Arctic Region. I am fully confident Jim will lead efforts to advance U.S. interests related to safety and security, sustainable economic growth, and cooperation among Arctic States. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 29, 2020

«Рад сообщить о назначении Джима Дехарта координатором США по делам Арктического региона. Всецело убеждён, что Джим возглавит усилия по обеспечению соблюдения американских интересов, касающихся безопасности и защиты, устойчивого экономического роста и сотрудничества между Арктическими государствами», — написал Помпео.

В официальном заявлении Госдепа о назначении Дехарта, опубликованном на сайте ведомства, поясняется, что он будет координировать деятельность, связанную с Арктикой, для продвижения интересов США в регионе в плане безопасности, устойчивого экономического развития и сотрудничества между арктическими государствами для поддержания порядка.

«США в международном сообществе играют ключевую роль лидера в арктических вопросах и по-прежнему твёрдо намерены добиваться того, чтобы имелся мирный регион, где обеспечивается защита интересов США и суверенитета американской территории, и где арктические государства работают вместе над решением общих проблем... Назначение Джима Дехарта подтверждает приверженность Соединённых Штатов этой миссии», — говорится в сообщении.

Дехарт проработал в Госдепе 28 лет и до нового назначения занимал пост старшего советника главы ведомства по переговорам и соглашениям в сфере безопасности. Телеканал Fox News сообщает, что Дехарт был главным американским переговорщиком в диалоге с Южной Корее о размещении там войск США. Также он служил заместителем главы миссии в Осло, нередко на длительные периоды занимая пост временного поверенного в делах американской дипмисии в Норвегии.

Американские СМИ, комментируя назначение Дехарта, подчёркивают, что нынешняя администрация озабочена растущим влиянием России и Китая в Арктике.

До назначения Дехарта пост координатора по Арктике — одной из руководящих позиций в Госдепе — оставался вакантным более трёх лет. Эта должность была создана во времена президентства Барака Обамы, однако после увольнения предыдущего координатора Роберта Пэппа (после инаугурации Дональда Трампа) назначений на эту должность не производилось.

По мнению члена-корреспондента Академии военных наук, американиста Сергея Судакова, назначение нового координатора Госдепа по Арктике говорит о том, что Вашингтон готов выстраивать стратегию противодействия России в регионе.

«США неоднократно заявляли, что Россия несправедливо владеет большей частью ресурсов Арктики, и выступали против Северного морского пути. Во всех своих заявлениях они обвиняют Россию в том, что она фактически является монополистом на этих территориях. Я полагаю, что, если сейчас назначили специального представителя, значит США будут формировать полновесную стратегию противодействия России в Арктике», — отметил политолог в разговоре с RT.

Новые назначения

За день до назначения в Госдепе нового координатора по Арктике в сенате прошли слушания по утверждению кандидатуры нового главы Северного командования Вооружённых сил США. Представленный на эту должность генерал-лейтенант ВВС США Глен Ван Херк в ходе слушаний заявил, что считает целесообразным размещение в арктических широтах США постоянной базы для ледоколов из-за роста присутствия в регионе России и Китая.

«Китай и Россия обладают обширными ресурсами в Арктике. Особенно Россия, которая прибегает к милитаризации и у которой там примерно дюжина баз. Она возобновляет работу старых либо открывает новые для обеспечения значительного влияния в Арктике», — сообщил сенаторам американский военачальник.

При этом генерал Ван Херк заявил, что не согласен с позицией КНР, настаивающей на статусе околоарктического государства.

Ледокол в Арктике

РИА Новости

© Павел Львов

«Китай называет себя околоакртическим государством, во что мне сложно поверить, но, тем не менее, там считают что так и есть. Но они явно тоже хотят сохранять в Арктике свои позиции. Поэтому, по моему мнению, от Соединённых Штатов тоже требуется, чтобы они отстаивали свои позиции. Для этого необходимо иметь определённые возможности», — заявил он.

Напомним, в начале июня президент США Дональд Трамп распорядился создать к 2029 году полноценный ледокольный флот и необходимые для его размещения и операций базы для обеспечения постоянного присутствия США в Арктике и Антарктике.

В соответствующем меморандуме, опубликованном 9 июня на сайте Белого дома, говорилось о строительстве трёх тяжёлых ледоколов к 2029 году, а также о необходимости определить и оценить по крайней мере два оптимальных места базирования нового ледокольного флота на территории Соединённых Штатов и ещё два международных места базирования.

Cергей Судаков отметил, что США вслед за Россией пытаются создать современный ледокольный флот, а также сформировать военную группировку в Арктике.

«Полагаю, что это создаст конфликт интересов США и России в регионе. В дальнейшем такой интерес может привести к ещё большему обострению отношений между странами. США не могут смириться с тем, что в советское время они не уделяли региону должного внимания и позволили России оторваться. Такой форы, как у России, нет ни у одной страны, и теперь США хотят своё отставание сократить», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Арктическая гонка

Подписание меморандума о закреплении присутствия США в Арктике и новые назначения на посты ответственных за это направление чиновников и военачальников говорит о том, что столкновение российских и американских интересов в Арктике — это вопрос ближайшего будущего, считает политолог Александр Асафов.

«Этот вопрос уже сейчас приобретает определённые очертания. Так, например, постоянно муссирующаяся в западной прессе информация о том, что якобы из-за глобального потепления России повезло получить контроль над Северным морским путём, — это часть антироссийской позиции по вопросам Арктики», — рассказал политолог в интервью RT.

Джим Дехарт, координатор по Арктике Госдепартамента США

Reuters

© Lee Jin-man/Pool

В свою очередь, установление 2029 года как даты реализации новой ледокольной программы США говорит о долгосрочных планах Вашингтона на этот регион, добавил Асафов.

«Эта стратегия имеет чёткое антироссийское содержание, и сейчас она обретает дополнительную актуальность. Отсюда и новые назначении, и указ Трампа. Всё это означает, что США не намерены уступать России в Арктике. И их первоочередной задачей является противодействие использованию Северного морского пути», — подчеркнул эксперт.

Однако при нынешнем раскладе сил, а также опыте в освоении арктических широт США находятся далеко позади России, добавил Александр Асафов.

«Несмотря на то, что они пытаются заручиться поддержкой других стран, всё равно их усилия к быстрым результатам не приведут. Но мы видим стратегический вектор, по которому они намерены идти, поэтому Арктика в будущем, безусловно, может стать зоной конфликтов», — заключил эксперт.