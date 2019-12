Северные гиганты – сделано в России • 56 • Война Северный морской путь – не «общечеловеческое достояние», а российская транспортная коммуникация К концу года специалисты Балтийского завода в Санкт-Петербурге успешно провели на Финском заливе двухдневные испытания крупнейшего в мире атомного ледокола «Арктика», который будет обеспечивать круглогодичную навигацию по Северному морскому пути (СМП). «Арктика» оснащена двумя атомными реакторами мощностью по 175 мегаватт каждый. Длина нового ледокола – полтора футбольных поля, высота достигает 15-этажного дома. «Арктика» способна ломать лёд толщиной три метра и проводить суда с водоизмещением втрое больше собственного. Корабли этого уникального проекта могут менять осадку, работая не только в открытом море, но и в устьях российских северных рек. На Балтийском заводе были построены почти все советские атомные ледоколы (кроме первенца – легендарного «Ленина»), не имеющие равных в мире. Теперь на замену им здесь создаётся новая серия из пяти кораблей для развития коммуникаций Северного морского пути и освоения ресурсов арктической зоны. Как заявил президент В. Путин, к 2035 году у России будет не менее 13 тяжёлых ледоколов, девять из них – атомные. Россия – единственная в мире страна, которая эксплуатирует атомные ледоколы. Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, выступая 6 декабря на форуме «Арктика: настоящее и будущее», заявил, что к 2035 году объём перевозок по Северному морскому пути увеличится почти в восемь раз, достигнув 160 млн т (в 2018 году было 19,7 млн т). В долгосрочных планах России – приспособить Севморпуть к международному транзиту, учитывая, интерес к освоению ресурсов арктических широт во всём мире. Появление у России нового ледокола вызвало заметную реакцию за рубежом. «Россия испытала корабль для покорения Северного морского пути, – сообщает немецкая радиостанция Deutschlandfunk. – Этот ледокол будет положен в основу специального флота, предназначенного в первую очередь для транспортировки нефти и сжиженного газа в Юго-Восточную Азию через Северный морской путь… Этот маршрут намного короче, чем путь через Суэцкий канал. А с новым ледокольным флотом Россия со временем сможет начать пользоваться Северным морским путем не только летом, но и круглый год». Ледокол «Иван Папанин» Приковывает внимание Запада и появление у России универсальных патрульных кораблей «Иван Папанин» и «Николай Зубов». Первый из них был спущен на воду 25 октября на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи». «Западные эксперты восхищены новейшим российским ледоколом «Иван Папанин», который станет самым необычным кораблем среди судов подобного класса благодаря мощному вооружению… – пишет американское издание War is Boring. – Технические характеристики корабля уникальны – судно совмещает качества военного корабля, ледокола и буксира… «Иван Папанин» получил крылатые ракеты «Калибр», а также 76-миллиметровую артиллерийскую военно-морскую установку АК-176МА, что делает ледокол грозным противником для кораблей противника практически любого водоизмещения». Ледокол «Илья Муромец» Специально для Арктики в России создан дизель-электрический ледокол «Илья Муромец». Это многофункциональное судно нового поколения для обеспечения развертывания сил флота в ледовых условиях, самостоятельной проводки кораблей и судов, их буксировки, а также проведения научно-исследовательских и гидрографических работ вошло в состав Арктической группировки ВМФ РФ в конце 2017 года. Нотки восхищения, которые прорываются в западных СМИ по поводу новинок российского ледокольного флота, чередуются с характерными репликами о том, что Россия-де планирует «завоевания». «Пока американские хиппи пытаются бороться с глобальным потеплением, Россия готовится завоевать Арктику и ее ресурсы», – писал по поводу ввода в эксплуатацию «Ильи Муромца» портал Russia Insider. А в ноябре 2019 года стало бить тревогу американское издание The National Interest: «Америка проигрывает России гонку вооружений в Арктике». Бывший директор Центра Латинской Америки при Атлантическом совете (деятельность этой организации признана нежелательной на территории РФ) Питер Шехтер пишет в статье для The Hill: «Россия и Китай не должны быть единственными странами с явным присутствием в Арктике… Запад должен усилить свою активность». Макет ледокола «Лидер» И вот здесь необходимо расставить точки над i. Северный морской путь – не «общечеловеческое достояние», а российская транспортная коммуникация. При этом Россия выступает за сотрудничество всех арктических государств. «Арктические вопросы регулярно затрагиваются в российско-американских контактах по линии советов безопасности», – говорит первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов. По его словам, в Арктике уже создана достаточно солидная основа для взаимодействия; ведется работа над совершенствованием договорно-правовой базы в сфере безопасности судоходства, рыболовства, научного сотрудничества. Спуск на воду ледокола «Арктика» «Это очень интересная и перспективная сфера международного сотрудничества, – говорит о Северном морском пути президент Путин. – И это сотрудничество должно нас сближать, а не разъединять». А созданием самого большого в мире атомного ледокола «Арктика» Россия ещё раз доказала, что не утратила способность быть в авангарде технического прогресса. Владимир МАЛЫШЕВ Фонд Стратегической Культуры Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





56 Источник Похожие новости К загадкам катынского расстрела Асад обойдется без русских и сам избавится от американцев Советник президента Польши: «Мы – простаки, а американцы – болваны» Растление Русские в Лаосе – эхо старой войны и безопасность сегодня Если в Европе появится четвёртый рейх... Новости партнеров