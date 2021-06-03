"Северному потоку — 2" объявлена последняя битва • 78 • Аналитика © РИА Новости / Дмитрий Лельчук Когда неделю назад в России признали нежелательной деятельность трех неправительственных немецких организаций, в Берлине были возмущены. Озабочен был, например, глава МИД Хайко Масс: "Запрет работы организаций, которые прилагают усилия для укрепления взаимопонимания между нашими странами и гражданами, — это серьезный удар по нашим усилиям в деле улучшения отношений с Россией. Решение Генпрокуратуры России вынести запрет на деятельность в общей сложности трех немецких организаций в сфере гражданского общества в этой связи является особенно странным и неприемлемым". Вот же эти русские — мы пытаемся наладить с ними отношения, а они запрещают работать у себя в стране энтузиастам, "прилагающим усилия для укрепления взаимопонимания между нашими странами"! Зачем запретили работу "Форума русскоязычных европейцев", "Немецко-русского обмена" и "Центра либеральной современности" — этих поборников немецко-российской дружбы? Ответ пришел довольно быстро: уже через два дня на сайте одной из этих организаций, Центра либеральной современности, был опубликован комментарий ее создателя и руководителя Ральфа Фюкса. Он поддержал открытое обращение к Ангеле Меркель восьмидесяти политиков и экспертов — понятно, что оно само готовилось до всякого запрета организации в России и вообще никак с ним не связано. Но имеет прямое отношение к набирающей обороты в Германии предвыборной кампании, в ходе которой основная битва идет между меркелевским ХДС и "зелеными". С последними тесно связан и берлинский ЦЛС, так что его активное участие в обращении к Меркель служит именно целям раскрутки "зеленого" кандидата в канцлеры Анналены Бербок. Нет, она в письме не упоминается — речь там идет о главной проблеме современной Германии. Что же это? Экономика, евроинтеграция или национальная идентичность? Нет, "Северный поток — 2". А вы думали, что после того, как на прошлой неделе Джо Байден признал бессмысленность борьбы против уже практически построенного газопровода, все успокоится? И что немцы теперь заняты переговорами, которые сейчас ведет в Вашингтоне делегация во главе с советниками канцлера, чтобы устранить американские претензии по СП-2 и вообще смягчить напряженность в торгово-экономических отношениях ЕС и США? Ну и что с того, что Байден сказал, что не хочет портить отношения с Германией, — в самой ФРГ достаточно тех, кто будет продолжать борьбу против ее национальных интересов до последнего. Впрочем, почему только в Германии? Письмо на сайте ЦЛС подписано 80 известными "политиками, учеными и военными" со всего западного света (и даже из "прекрасной России будущего", ведь там есть "видный борец за демократию" Владимир Милов). Очень много поляков и прибалтов, есть бывший глава МИД Украины Климкин, а также масса бывших американских послов. Подписали, конечно, и немцы — например, бывший министр юстиции. Объединяет подписантов одна простая вещь: это стойкие атлантисты. Столь же стойкие, как и Анналена Бербок, которая уже после выхода этого обращения подтвердила свою позицию: "С одной стороны, делаются заявления о поддержке санкций Евросоюза (против России), а с другой — нынешнее федеральное правительство поддерживает строительство трубопровода "Северный поток — 2", а это как раз и ослабляет эффективность санкций. Подобную неправильную политику нужно немедленно остановить". Вот и в "обращении восьмидесяти" немецкое правительство хотят убедить "немедленно ввести мораторий в отношении строительства трубопровода". И дают развернутое объяснение того, чем же так опасен СП-2: — "Он подрывает европейское единство и трансатлантические отношения; — противоречит новым целям Европы и Германии в области климата; — угрожает и без того шаткой безопасности Украины; — противоречит цели общей внешней энергетической политики ЕС". Тут хороши все пункты, но дальше идет краткий экскурс в историю СП-2, и там тоже все замечательно. Потому что вылезает еще один скрытый пункт — и он касается уже внутреннего устройства России. Оказывается, проект с самого начала был неоднозначным: ведь соглашение о нем "было подписано вскоре после аннексии Крыма и российской интервенции на востоке Украины" — а сейчас "необъявленная война против Украины продолжается, репрессии против демократического гражданского общества в России становятся все более жесткими". А еще ведь "была целая серия нападок на либеральные демократии Запада" — это когда Трампа избрали? Поэтому "надежды на "Wandel durch Handel" ("Изменение через торговлю") не оправдались", то есть не удалось изменить ни Россию (привести к власти представителей "демократического гражданского общества"), ни ее внешнюю политику. Собственно говоря, ничего удивительного в таком признании нет — но странно в этом случае возмущаться тем, что в России запрещают работу организаций вроде "Центра либеральной современности". А что с ней делать, если она работает против интересов не только России, но и российско-германских отношений как таковых? Пока Берлин успешно отстаивает пусть и ограниченный, но суверенитет Германии, ему предлагают не просто сдать его, но и поставить Евросоюз в еще большую зависимость от США, точнее — от атлантистов: "Северный поток — 2" является препятствием для "нового старта" в трансатлантических отношениях, которое давно назрело... Мораторий — это шанс прийти к общей европейской позиции. Наконец, что важно, мораторий послужит четким сигналом для российского руководства о том, что они должны ожидать последствий от продолжающихся нарушений международного права и правил, на которых основан европейский порядок". Выстрелить в себе в ногу — или укоротить поводок атлантического ошейника — для того, чтобы дать русским почувствовать всю мощь европейского порядка? Нет, подписанты даже не замечают всей абсурдности этого предложения — потому что уверены в том, что СП-2 не просто не нужен, но и вреден для Европы. Почему же с ними не согласна большая часть европейской элиты — не говоря уже о простых немцах? Потому что речь идет о двух разных Европах: одну хотят и дальше видеть зависимой от англосаксонских рулевых, а другая постепенно вернет себе свою самостоятельность. Первая обречена на конфронтацию с Россией — а второй не будет без нормального сотрудничества с великим восточным соседом. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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