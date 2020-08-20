"Северному потоку - 2" грозят новые проблемы из-за шпионского скандала в Норвегии

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США вновь попытаются помешать строительству газопровода

Задержание Норвегией своего гражданина по подозрению в шпионаже на Россию может негативно отразиться на "Северном потоке – 2". США могут начать говорить о том, что Россия не только строит газопровод, но и шпионит. Этого не исключили эксперты.

Так, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что задержанный норвежец вряд ли мог узнать что-то секретное. Однако, вероятно, компания, в которой он работал, могла по своей деятельности пересекаться с военной инфраструктурой, например, линиями связи.

Политолог Юрий Светов же не исключил того, что шумиха со "шпионом" и высылкой российского дипломата может быть "связана с попыткой" не дать РФ достроить "Северный поток – 2". Москву могут обвинить в шпионаже, предположил эксперт.

Как заявил Светов изданию "Взгляд", один из обсуждаемых слухов вокруг проекта заключается в том, что Россия якобы строит глубоководные станции, чтобы наблюдать за подлодками НАТО.

Юшков же допустил, что вокруг проекта могут возникнуть и новые скандалы. По его мнению, для противников газопровода важно, чтобы вопрос строительства был политизирован. В ЕС придерживаются мнения, что экономические проекты должны быть вне политики. Для США, по словам Юшкова, могут сыграть на руку проблемы между Европой и Россией, которые в последнее время ведут конструктивный диалог.

В начале августа Дания дала окончательное добро на достройку "Северного потока – 2". Прокладка труб остановилась в начале 2020-го, после того, как США ввели санкции против проекта.

В середине августа в Норвегии задержали гражданина страны по подозрению в шпионаже. Он работал в консалтинговой компании DNV GL, которая оказывала услуги по проекту "Северный поток". После этого Королевство объявило о высылке российского дипломата.