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"Северного потока-2" не будет: на Украине убедились в востребованности ГТС

27 ноября 2020, 11:25  •  322 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Решение пустить газ в обход Незалежной объясняется военными планами России
Москва строит "Северный поток-2", чтобы вести вооруженные действия на территории Незалежной, не опасаясь за поставки газа в Европу. К таким выводам пришел украинский публицист Виталий Портников.
По его мнению, Россия стремится обойтись без транзита энергоносителей через Украину при помощи альтернативных маршрутов, чтобы "расчистить возможность для оккупации Украины".
Но пока у нее ничего не выходит, считает Портников. Газопровода "Северный поток-2" еще нет и "пока что не будет", уверяет он. Дело в том, что последним шансом "Газпрома" закончить проект является трубоукладчик "Академик Черский".
"Но в зимних климатических условиях "Академик Черский" работать не сможет, а к весне, возможно, удастся усилить погоду политикой и новыми санкциями",
– публикует мнение Портникова "Еспресо". По его словам, президент США Дональд Трамп уже сделал "прощальный подарок" в виде новых рестрикций против российского газопровода. А с приходом Джо Байдена можно ожидать еще более жестких мер, поскольку он не испытывает "никаких личных симпатий" к президенту РФ Владимиру Путину.
"Газпром" вынужден заказывать дополнительные мощности для транзита газа через украинскую ГТС, констатирует эксперт.
Ранее стало известно, что трубоукладчик "Академик Черский", который считается главным претендентом на ведение глубоководных работ на "Северном потоке-2", возвращается в Россию из немецкого порта "Мукран", где хранятся трубы для строящегося газопровода. Другие российские суда, которые могут быть задействованы на проекте, пока остаются в Германии.
О том, что "Газпрому" придется покупать у Украины дополнительные мощности ее ГТС, ранее рассказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

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