Северное слияние: Москву и Петербург связали трассой

Президент призвал представить к правительственным наградам тех, кто принимал участие в строительстве трассы М11 «Санкт-Петербург–Москва», торжественное открытие которой состоялось 27 ноября. Владимир Путин остался доволен новой инфраструктурой, однако призвал руководство регионов сосредоточиться на развитии трассы. В этот же день российский лидер открыл в Северной столице памятник известному писателю Даниилу Гранину, а также посетил клуб дзюдо, где тренировался в юности. Кроме того, президент осмотрел новейшие ледоколы и подлодки, которые должны обеспечить безопасность российских границ. Всего в рабочем графике главы государства в среду значилось 13 мероприятий.

К Санкт-Петербургу 27 ноября было приковано особое внимание. Именно в городе на Неве состоялось открытие новой автотрассы и другие масштабные мероприятия с участием президента. Тем не менее визит Владимира Путина на малую родину на этот раз был связан не только с выполнением обязанностей главы государства.

В первой половине дня президент отправился в СПбГУ, чтобы принять участие в церемонии прощания с ученым-лингвистом Людмилой Вербицкой. С президентом Санкт-Петербургского университета Владимира Путина связывали очень теплые отношения. Именно с ней российский лидер зачастую консультировался по поводу правильного применения русского языка — он звонил ей, даже находясь на борту самолета. По выражению лица главы государства было понятно, что для него уход Людмилы Вербицкой — личная трагедия.

От Москвы до Питера

М-11 стала первой соединяющей крупные агломерации трассой, которая абсолютно с нуля была построена в постсоветской истории России. После торжественного открытия автодороги Владимир Путин пообщался с ее строителями, а позднее провел совещание, посвященное влиянию новой инфраструктуры на социально-экономическое развитие страны.

— У нас в истории страны, в истории дорожного строительства ничего подобного пока не было, такого уровня, такого класса, — подчеркнул глава государства.

— Уже есть, — поспешил кто-то то ли обрадовать, то ли поправить президента.

— Не было, теперь есть, это правда, — согласился российский лидер. — Есть чем гордиться. Здорово. Я понимаю, что здесь небольшое количество людей из тех, кто работал на трассе все эти годы. Но, как в таких случаях говорят, в вашем лице поздравляю всех, кто приложил руку к этому, руку, сердце, труд свой.

Беседуя со строителями, Владимир Путин сообщил, что для новой трассы по результатам голосования было выбрано название «Нева».

Уже на совещании президент добавил, что трасса М-11 повысит инвестпривлекательность и конкурентоспособность регионов, откроет новые возможности для туризма. По его словам, запуск трассы продемонстрировал: если сконцентрироваться и работать слаженно, результат обязательно будет.

— Это хороший пример государственно-частного партнерства. И государство принимало участие, и частные компании, французские, турецкие строительные компании. Все работали как одна команда, на результат. И он достигнут, — отметил Владимир Путин.

Президент также напомнил, что работа в регионах, по которым проходит трасса, только начинается — теперь М11 надо обустроить. Речь идет о пунктах отдыха, заправках, питании, связи, интернете и других важных компонентах инфраструктуры.

— Всё должно работать по-современному: так, как выглядит сама трасса, — призвал глава РФ и предложил представить к госнаградам тех, кто строил дорогу.

М11 стала очень важным проектом, поскольку действующая магистраль была сильно перегружена, отметил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Михаил Романов. По словам депутата, новая трасса позволяет сократить время в пути между двумя столицами вдвое.

— Несмотря на то, что она платная, уверен, что М11 будет активно использоваться. Ведь речь идет не только о соединении Санкт-Петербурга и Москвы, но и ряда других субъектов федерации, которые находятся на пути следования. Кроме того, нельзя забывать, что безопасная высокоскоростная трасса поможет существенно снизить смертность на дорогах, — добавил он.

Появление новой трассы будет способствовать развитию высокоскоростного движения в стране, уверен парламентарий. Так, Владимиру Путину в ходе мероприятия уже продемонстрировали макет магистрали Москва–Нижний Новгород–Казань.

Памятник, подлодки и дзюдо

В тот же день Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника Даниилу Гранину. Бронзовая фигура писателя, сидящего в кресле в окружении книг и журналов, действительно впечатляет — ее можно считать настоящим произведением искусства. Примечательно, что авторы скульптуры установили ее на небольшой высоте, чтобы писатель «оставался с читателями, не возвышаясь над ними, а беседуя лицом к лицу».

— Судьба Гранина неразрывно связана с Ленинградом. Писатель, фронтовик, мыслитель — он заслужил любовь и уважение миллионов людей, — отметил Владимир Путин на церемонии.

Поездка в Санкт-Петербург не обошлась и без дзюдо — любимого спорта президента. Лидер РФ посетил спортивный клуб «Турбостроитель», который скоро отпразднует 50 лет со дня открытия. Его руководителем на протяжении многих лет был тренер Владимира Путина Анатолий Рахлин. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что занятия этим боевым искусством сыграли важную роль в формировании его личности. Глава государства не только пообщался с ветеранами и спортсменами клуба, но и вручил государственные награды именитым воспитанникам клуба.

Во второй половине дня Владимир Путин посетил завод «Адмиралтейские верфи», где осмотрел подлодку «Петропавловск-Камчатский», которая в ноябре вошла в состав Тихоокеанского флота, а также субмарину «Великие Луки». Кроме того, президенту продемонстрировали дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин», который считается одним из самых мощных неатомных ледоколов в мире.

Президент принял участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов». Боевые ледоколы проекта 23550 — это амбициозный российский кораблестроительный проект. Фактически это самые крупные боевые корабли, заложенные в постсоветское время, рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков.

— Они сочетают в себе функции боевого корабля, ледокола, буксира, спасательного судна и другие, — отметил он. — У них открытая корма, на которой можно размещать самые разные виды контейнеров: с ракетами, с водолазным комплексом, с беспилотниками, с зенитно-ракетными комплексами. Кроме того, такой корабль несет на борту несколько катеров и вертолеты. В мире аналогов таких ледоколов просто нет.

Еще в 2016 году Минобороны заказало у «Адмиралтейских верфей» два патрульных корабля этого проекта. Головной ледокол «Иван Папанин» был заложен в апреле 2017-го. А уже в октябре нынешнего года он был спущен на воду.

Второй представитель серии — «Николай Зубов» — планировали заложить еще 2018-м. Однако летом 2018-го гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков заявил, что это произойдет только в 2020 году. Тем не менее, уже осенью нынешнего года, как сообщил главком ВМФ Николай Евменов, сроки закладки «Зубова» опять сдвинулись — теперь на конец нынешнего года.

— Что касается нашего ледокольного флота, мы стараемся поддерживать советскую традицию, а СССР был передовым государством и опережал остальные страны в этой области. Мы продолжаем быть неоспоримой ведущей державой, — сказал «Известиям» сенатор Алексей Пушков. — Наш морской флот постепенно превращается в грозную силу. Смысл, однако, не в том, чтобы догнать или перегнать США, как это пытался сделать СССР. Смысл в том, чтобы иметь такой военный потенциал на морях и океанах, который будет иметь устрашающее воздействие на потенциального противника и не позволит ему начать военные действия. С этой задачей, судя по тому, что спускается на воду и строится, мы справляемся.

Кроме того, нельзя забывать и о борьбе за Арктику. С учетом того, что в Вашингтоне делают ставку на силовое давление, подключая к этому НАТО, необходимо быть подготовленными в военно-техническом плане к развитию событий по любому из возможных сценариев, резюмировал парламентарий.

На этом рабочая программа Владимира Путина в Санкт-Петербурге не закончилась. Ближе к вечеру он встретился с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций Александером Чеферином. На фоне допингового скандала и периодически звучащих призывов запретить международные соревнования в нашей стране переговоры играют весьма важную роль. Ведь именно Россия, а точнее Санкт-Петербург, в 2020 году должен стать одним из 12 городов, на территории которого состоятся матчи Чемпионата Европы по футболу. Президент заверил Александера Чеферина, что Россия подготовится к европейскому первенству на самом высоком уровне и никого не подведет.

После столь насыщенной программы глава государства на самолете отправился в Бишкек, где 28 ноября пройдет саммит ОДКБ.