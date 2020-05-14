Северное слияние: что изменит объединение НАО и Архангельской области

Возможная интеграция Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) позволит создать передовой мегарегион, в котором будут реализовываться глобальные арктические проекты. Об этом «Известиям» сообщили представители этих регионов в Совете Федерации. Меморандум о намерении объединить эти субъекты их руководители подписали 13 мая, а для дальнейшего обсуждения этого вопроса будет создана специальная рабочая группа. Однако политологи подчеркивают, что выгоду от слияния жителям НАО и Архангельской области регионам пока никто не объяснил.

Меморандум согласия

13 мая врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) подписали меморандум о намерении объединить регионы. Инициатива была озвучена по итогам совещания с участием руководителей субъектов.

Пока конкретного решения не принято, начат только «открытый и откровенный диалог о возможности слияния двух равноправных регионов», пояснила «Известиям» сенатор от НАО Римма Галушина.

— Решение продиктовано сложившейся экономической ситуацией. Объединение двух экономик может дать положительный результат как для жителей Архангельской области, так и Ненецкого автономного округа, — считает она.

Парламентарий также сообщила, что войдет в состав рабочей группы, которая будет рассматривать вопрос возможного слияния субъектов.

— Основная моя задача как члена рабочей группы будет заключаться в том, чтобы учесть интересы каждого жителя НАО. Чтобы все социальные гарантии, которые были и есть на сегодняшний день для НАО, сохранились. Нужно, чтобы благосостояние жителей не просто осталось на прежнем уровне, а возрастало, — подчеркнула представитель субъекта.

Врио главы Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы НАО Роман Бездудный во время подписания меморандума, 13 мая 2020 года Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области

Она отметила, что в случае одобрения инициативы гражданами новый субъект должен стать передовым «мегарегионом» в РФ, в котором будут реализовываться глобальные арктические проекты.

— Я могу сказать, что это решение правильное, — согласился в беседе с «Известиями» и член Совфеда от Архангельской области Виктор Павленко. — Это взаимовыгодно и для Архангельской области, и для НАО. Это важно и с экономической точки зрения. Нарьян-Мар близок к Севморпути, там порты более приспособлены. А Архангельск и Северодвинск — ремонтная база. Эта кооперация дала бы совершенно другой толчок развитию. Кроме того, 1/6 часть Севморпути занимают эти два региона.

По его мнению, объединение должно положительно отразиться на благосостоянии обычных жителей каждого региона.

Экономика превыше всего

Эксперты отмечают, что в основе объединения лежат экономические причины. Так, по мнению президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, этот шаг вызван желанием властей придать импульс развитию Архангельской области.

— Слияние регионов — всегда довольно болезненный процесс. Вероятно, есть желание придать некий импульс развития Архангельской области за счет объединения бюджетов, — считает он.

Однако ряд экспертов уверен, что решение обусловлено геополитическими соображениями.

— Объединение прежде всего связано с арктической повесткой и темой развития арктических территорий. Этот регион становится все более важным с геополитической точки зрения. Кроме того, здесь большие нефтегазовые проекты и развитие Северного морского пути. Арктическая повестка делает проект объединения на сегодняшний день достаточно актуальным, — заявил «Известиям» председатель совета директоров фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

По его словам, противоречия, которые существуют между экономическими игроками региона, сегодня не играют существенной роли на фоне общегосударственных стратегических задач. Согласен с этой позицией и политолог Дмитрий Фетисов.

— Думаю, объединение связано с проектом Северного морского пути. Для его реализации выгоднее, чтобы два региона существовали как единое целое. Кроме того, в обоих регионах действуют одни и те же нефтяные компании. Гораздо проще было бы, если это был единый субъект, — пояснил «Известиям» эксперт.

В период с 2003 по 2008 год несколько отдельных территорий РФ были объединены в Пермский (2005), Красноярский (2007) и Камчатский (2007) края, Иркутскую область (2008), Забайкальский край (2008). Кейс НАО и Архангельской области может стать продолжением этой тенденции, отмечают эксперты.

Начало процесса

Несмотря на комплекс уважительных причин, политологи сходятся во мнении, что не все жители позитивно воспримут процесс слияния. Как отметил Дмитрий Фетисов, подготовка общественного настроения в регионах перед объединением не проводилась — гражданам никто не объяснил выгоду от слияния, поэтому недовольство людей вполне логично. Жители Архангельской области будут считать, что им придется «тратиться» на НАО, а представители НАО, в свою очередь, не захотят терять статус богатого автономного региона, отметил эксперт.

Как отмечают эксперты, раньше за каждым из руководителей этих регионов стояли различные группы интересов, однако ротация губернаторского корпуса упростила процесс переговоров.

2 апреля бывший глава Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку. На его место президент назначил тогдашнего главу НАО Александра Цыбульского. Временно исполяняющим главы НАО стал заместитель губернатора Роман Бездудный. Уже тогда эта рокировка выглядела началом процесса объединения, отмечают эксперты.

Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

По мнению специалистов, новым главой объединенной территории может стать врио Архангельской области Александр Цыбульский. Это обусловлено и его нынешним опытом работы в двух регионах, и статусом главы более крупного субъекта.

Наиболее вероятной датой проведения референдума по объединению регионов политологи назвали Единый день голосования 13 сентября. В Центризбиркоме же считают преждевременным говорить о конкретных датах и призывают ориентироваться на закон, регулирующий порядок образования новых субъектов РФ.

— Главы субъектов подписали меморандум о намерении объединиться. Дальнейший порядок прописан в ФКЗ от 17 декабря 2001 года «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации», — пояснил «Известиям» член ЦИК Евгений Шевченко.

Согласно прописанным в законе процедурам, от глав и заксобраний регионов президенту должно поступить совместное обращение о намерении субъектов объединиться. Далее глава государства уведомляет об этой инициативе Совфед, Госдуму и правительство, при необходимости проводит с ними консультации. В случае если президент поддержит инициативу, этот вопрос выносится на одобрение жителей.