Северная Пальмира превращается в руины

Северная столица России приходит в запустение. Великий город с «провинциальной судьбой», слегка оправившийся и почистивший пёрышки в жирные нулевые, вновь начинает напоминать себя же образца лихих 90-х. Городские власти не особенно охотно вкладывались в реставрацию и поддержание архитектурного наследия, а нынешняя ситуация и антироссийские санкции грозят и вовсе добить Питер.

Сюжет: Недвижимость

Зато раздолье у полукриминального бизнеса: если и до этого с молотка умудрялись уходить исторические объекты, включённые в список ЮНЕСКО, то теперь и подавно.

Петербургский социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, бывший в ливийском плену почти два года, вернулся на Родину только в самом конце 2020 года. По его словам, через некоторое время после возвращения он отправился на прогулку по знакомым с детства городским улицам, память о которых помогала ему держаться в заключении, и был шокирован увиденным – за два года Петербург стремительно деградировал. После этого Шугалей решил выпустить фотоальбом, который он назвал «Утраченный Петербург». «Цель издания – напомнить чиновникам про ответственность за город. В книге нет зданий, которые традиционно воспринимаются как символ Петербурга, – к ним и так приковано много внимания. Но зато в альбоме собраны те дома, которые формируют неповторимый дух и образ нашего города. Мы не имеем права их утратить. В первый альбом вошли оригинальные фотографии 160 зданий, и, мне кажется, они в полной мере отражают масштаб проблемы, небезразличной истинным патриотам города. Всего же таких зданий в Петербурге не менее 900, так что точно потребуется опубликовать продолжение книги», – рассказывает сам Шугалей.

В реальности, по подсчётам самих же чиновников, таких зданий в городе несколько тысяч. Денег на их реставрацию не запланировано и не похоже, чтобы кто-то от этого перестал спокойно спать по ночам.

Ненужный Нобель

(фото: Сергей Смольский/ТАСС)

В 2022 году отмечается день рождения основателя Петербурга – Петра I. К этой дате чиновники подготовили целый список мероприятий, причём с акцентом на «имперскую роскошь» культурной столицы. Беда в том, что вся эта позолота заканчивается, стоит лишь свернуть с Невского проспекта. Куски штукатурки валятся на головы прохожим, дворы-колодцы выглядят как декорации к очередному фильму Балабанова, а питерские подворотни вообще почти не изменились за последнюю сотню лет – так и ждёшь появления из сумрака революционных матросов. Почему же городские власти, которые в конце прошлого года с гордостью заявили, что бюджет Петербурга составил почти триллион рублей, не хотят вкладывать деньги в поддержание его столичного облика? Похоже, ответ на этот вопрос дал ещё Кот Матроскин: деньги у нас есть, у нас ума не хватает. А заодно и политической воли. Городские чиновники не могут разобраться даже со знаковыми объектами, на собственников которых имеют прямое или косвенное влияние.

Типичный пример – особняк Нобеля. Это здание напоминает классическое итальянское палаццо эпохи Возрождения. Оно принадлежало известному деятелю Людвигу Нобелю (брату основателя одноимённой премии). Кстати, именно Людвиг был фактическим основателем нефтяной промышленности в России. Дом был возведён в XIX веке на Пироговской набережной с шикарным видом на Неву – последние 20 лет он медленно разрушается. Беда в том, что если глянуть на документальные выписки, то становится понятно почему: просто так здание не получится снести и построить очередной торговый центр, а в своём нынешнем состоянии властям оно малоинтересно. С 1998 года по 2006-й особняк находился в собственности Петербурга, затем городские чиновники сумели спихнуть его в оперативное управление Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (ФГБУК АУИПИК). В декабре 2010-го дом Нобеля вручили Санкт-Петербургскому государственному университету. Вузу этот полуразвалившийся объект совершенно неинтересен, отчего лишь к 2019 году университет через суд заставили подготовить проект реставрации. Но на этом всё и заглохло. В вузе ссылаются на то, что на ремонт нет денег. «Объект «Особняк Нобеля» на момент передачи был в неудовлетворительном состоянии по всем показателям: отопление, водопровод, канализация, электроэнергия, перекрытия, кровля и стропильная система», – объяснили в пресс-службе СПбГУ. Поэтому объект законсервировали до лучших времён. Вопрос – а будет ли что сохранить, когда эти самые времена наступят?

«В здании проведена крайне условная консервация: забиты окна. Однако на протяжении уже пяти лет внутрь можно попасть: отсутствует охрана, туда водят нелегальные экскурсии. Более того, здание не отапливается, протекает крыша, сыро, холодно. Уникальные деревянные интерьеры, мебель, музыкальные инструменты (пианино и рояль фирмы «Беккер») и даже старинные люстры под потолком от этого разрушаются. Более того, мне кажется, что все эти сохранившиеся с дореволюционных времён артефакты никто не подсчитывал», – перечисляет член президиума ВООПИиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры) Анна Капитонова.

(фото: Антон Ваганов/ТАСС)

Список ЮНЕСКО для бьюти-блогера

Впрочем, это мелочь на фоне судьбы уникального исторического парка в старинном имении Шуваловых, расположенном на территории Парголово. Этот объект официально включён в список культурного наследия ЮНЕСКО, что не спасает его от разрушения и распродажи в частные руки. В список входят несколько зданий: Большой дворец, Малый дворец (он же Белый дом), Туфовая арка (она же Руины), Конный двор (Ферма) и Дом садовника. Кроме того, есть ещё несколько объектов, которые обладают охранным статусом чуть ниже по рангу. Формально эта территория после падения советской власти перешла в руки Всероссийского НИИ токов высокой частоты им. В.П. Вологдина (ВНИИТВЧ). По факту же имуществом института управляет компания «РТ-Капитал» – дочернее предприятие госкорпорации «Ростех». Им таким объектом заниматься не по профилю («институту этот комплекс не нужен» – откровенничают в пресс-службе «РТ-Капитал»), отчего минувшей весной весь имущественный комплекс усадьбы графов Шуваловых единым лотом был выставлен на торги по начальной стоимости чуть более 366 млн рублей. Однако на предложение никто не позарился. Содержать объект «Ростех» не хочет, отчего просит чиновников, чтобы те его выкупили. Или дали собственнику аналогичный по площади земельный участок. Но выдавать городскую землю власть не желает, тратиться на покупку имения Шуваловых – не может, а найти общий язык с собственником у чиновников отчего-то не выходит. Скорее всего теперь уникальный объект, входящий в список ЮНЕСКО, ждёт распродажа по частям – тем более что соответствующий прецедент уже создан. В начале 2020 года один из объектов на территории парка, так называемая дача Месмахера, считающаяся памятником архитектуры регионального значения, была продана с торгов за 7,5 миллиона. Досталось это здание… бьюти-блогеру Раде Русских. Судя по всему, та купила объект «по приколу», в чём честно и созналась. «Куплена она необдуманно», – пояснила сама блогер, которая за два года так и не приступила хоть к какой-то осмысленной деятельности по сохранению объекта. А с учётом нынешней судьбы сети Instagram*, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в РФ, вероятно, уже и не приступит.

И таких примеров в городе сотни. Власти проблему признают, но считают, что ответственность за их реставрацию должен брать на себя кто-то другой. «У нас в программе реставрации 68 объектов, в основном это культовые здания. А объектов культурного наследия в городе почти 9 тысяч. Только за счёт бюджета справиться совершенно невозможно», – считает председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергей Макаров. Но ничего завлекательного власти предложить не могут, а потому привлечь бизнес к делу спасения историко-культурного наследия у петербургских чиновников, очевидно, не получается. В итоге самый красивый город нашей страны и один из красивейших городов мира постепенно разваливается.