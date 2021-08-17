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Северная Македония высылала русского дипломата. Но просчиталась
17 августа 2021, 14:30 • 235 • Политика
Северная Македония решила выслать ещё одного русского дипломата из страны. Это уже второй подобный случай, за три месяца. Однако местный МИД просчитался - объявленный persona non grata дипломат уже уехал.
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