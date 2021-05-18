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Северная Македония выдворила русского дипломата

18 мая 2021, 15:45  •  41 • Политика
Власти Северной Македонии объявили персоной нон грата русского дипломата. В ближайшее время он будет выдворен из страны.
Об этом пишет агентство Bloomberg. Должность дипломатического сотрудника и причина его депортации не уточняются.
Отметим, что высылка дипломата может быть связана с недавним скандалом в Чехии.
Ранее чешские власти выслали 18 дипломатов России и призвали страны Евросоюза последовать их примеру. Поводом послужил скандал вокруг чешской Врбетицы, где в 2014 году прогремели взрывы на военном складе. Прага утверждает, что к взрывам якобы были причастны спецслужбы России, но никаких доказательств приведено не было.
Напомним, что в марте 2018 года Македония тоже выслала русского дипломата в знак солидарности с Великобританией, которая обвинила спецслужбы России в отравлении Скрипалей. Как и в случае с Врбетицей, Лондон не предоставил никаких доказательств, но выслал дипломатов и призвал страны ЕС последовать его примеру.

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