Северная Македония выдворила русского дипломата

Власти Северной Македонии объявили персоной нон грата русского дипломата. В ближайшее время он будет выдворен из страны.

Об этом пишет агентство Bloomberg. Должность дипломатического сотрудника и причина его депортации не уточняются.

Отметим, что высылка дипломата может быть связана с недавним скандалом в Чехии.

Ранее чешские власти выслали 18 дипломатов России и призвали страны Евросоюза последовать их примеру. Поводом послужил скандал вокруг чешской Врбетицы, где в 2014 году прогремели взрывы на военном складе. Прага утверждает, что к взрывам якобы были причастны спецслужбы России, но никаких доказательств приведено не было.

Напомним, что в марте 2018 года Македония тоже выслала русского дипломата в знак солидарности с Великобританией, которая обвинила спецслужбы России в отравлении Скрипалей. Как и в случае с Врбетицей, Лондон не предоставил никаких доказательств, но выслал дипломатов и призвал страны ЕС последовать его примеру.