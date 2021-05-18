|
Северная Македония выдворила русского дипломата
18 мая 2021, 15:45 • 41 • Политика
Власти Северной Македонии объявили персоной нон грата русского дипломата. В ближайшее время он будет выдворен из страны.
Об этом пишет агентство Bloomberg. Должность дипломатического сотрудника и причина его депортации не уточняются.
Отметим, что высылка дипломата может быть связана с недавним скандалом в Чехии.
Ранее чешские власти выслали 18 дипломатов России и призвали страны Евросоюза последовать их примеру. Поводом послужил скандал вокруг чешской Врбетицы, где в 2014 году прогремели взрывы на военном складе. Прага утверждает, что к взрывам якобы были причастны спецслужбы России, но никаких доказательств приведено не было.
Напомним, что в марте 2018 года Македония тоже выслала русского дипломата в знак солидарности с Великобританией, которая обвинила спецслужбы России в отравлении Скрипалей. Как и в случае с Врбетицей, Лондон не предоставил никаких доказательств, но выслал дипломатов и призвал страны ЕС последовать его примеру.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
41
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 мая 2021, 07:15
|
17 мая 2021, 13:10
|
12 мая 2021, 13:05
|
15 мая 2021, 20:50
|
12 мая 2021, 14:55
|
16 мая 2021, 02:20
|
13 мая 2021, 00:05