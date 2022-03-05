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Северная Корея вновь запустила снаряд в сторону Японского моря: Обломки ракеты могут быть опасны

05 марта 2022, 05:45  •  117 • Политика
Как минимум один "неопознанный снаряд" запустили военные КНДР в сторону Японского моря. Об этом сообщает крупнейшее информагентство Южной Кореи Yonhap со ссылкой на источник в вооружённых силах страны.
Весьма вероятно, что в сторону Японского моря была запущена северокорейская баллистическая ракета. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на береговую охрану Японии. Достоверные сведения о запуске снаряда сейчас пытается собрать японское Минобороны.
Власти предупреждают, что судам лучше не приближаться вплотную к обломкам предполагаемой ракеты - они могут быть опасны. Об их обнаружении просят сообщить береговой охране.

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