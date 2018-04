Северная Корея прикрывает Трампа в его войне с «глубинным государством»

• 96 • Аналитика

Эскалация обстановки на Корейском полуострове выгодна только неоконам США и правительству Японии

Апрель 2018 года стал очень богат на геополитические сенсации. Количество событий мирового масштаба, способных оказать глобальное влияние на состояние нашей планеты превысило все возможные пределы. Помимо химических провокаций, обострения положения в Сирии, ракетных атак западной коалиции, грозящих поставить мир на грань ядерной войны, вторая сенсация выстрелила на корейском полуострове. Неожиданно стало известно, что КНДР отказалась от испытаний ядерного оружия и своей ракетной программы, закроет ядерный полигон и беспрецедентно сблизится с Южной Кореей. Все это последовало после неожиданной встречи бывшего директора ЦРУ, без пяти минут нового госсекретаря США Майкла Помпео с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и произошедших во время нее переговоров. Что в реальности стоит за такой резкой сменой политики США и КНДР, кто проиграет, а кто выиграет?

Российское информационное пространство взорвалось статьями и комментариями аналитиков, публицистов и блогеров о «сливе» Северной Кореи и сдаче ею всех своих достижений, а Ким Чен Ыну стразу стали пророчить судьбу Муаммара Каддафи и Саддама Хусейна. Якобы историческая сдача КНДР Западу будет оформлена летом во время планируемой встречи северокорейского лидера с Дональдом Трампом. Но никто не задался простым вопросом, для чего это надо всем сторонам и что они от этого выиграют? И самой интересный вопрос, а кто проиграет, если эти планы будут осуществлены? Хотя тайные пружины происходящих событий лежат на поверхности, ведь в раскладе сил на мировой арене и их интересов ничего не изменилось.

О чем конкретно говорили Помпео и Ким, и даже где они встречались, все это осталось за скобками и очень быстро забылось на фоне стремительно разворачивающихся событий. Однако уже в самих сообщениях об итогах этой встречи появились явные противоречия и различие в трактовках. Как написала газета The New York Times в статье «North Korea Signals Willingness «Denuclearize», South Says», в заявлении аппарата южнокорейского президента Мун Чже говорится:

«Северокорейская сторона четко заявила о своей готовности к денуклеаризации… Он дал понять, что у него не будет причин сохранять ядерное оружие, если будет устранена военная угроза северу и будет гарантирована его безопасность».

И одновременно в том же заявлении написано несколько другое:

«Север выразил готовность провести сердечный диалог с США по вопросам денуклеаризации и нормализации отношений с США. Он дал понять, что, пока диалог продолжается, он не будет предпринимать никаких стратегических провокаций, таких как ядерные и баллистические ракетные испытания».

Согласитесь, что «денуклеаризация» и «отказ от ядерных и ракетных испытаний» - несколько разные вещи. Именно это практически сразу и подтвердила северокорейская сторона. По сообщению южнокорейского агентства Yonhap, на пленарном заседании ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын принял решение о завершении предыдущего этапа развития страны, его ускоренного вооружения, и переходе к следующему этапу – улучшению экономического состояния и жизни простых людей. В связи с этим с 21 апреля КНДР закрывает ядерный полигон Пунгери и прекращает ядерные и ракетные испытания. По словам Ким Чен Ына, стране больше «не требуется» проводить испытания, так как работа по установке ядерных боеголовок на баллистические ракеты была проделана по мере проведения всех этапов разработки, и соответственно ядерные испытания стали не нужны. Однако КНДР оставляет за собой право на контрудар в случае внешней агрессии.

***

Практически сразу же стали проявляться интересы основных игроков в регионе. Южная Корея с энтузиазмом стала готовиться к майской встрече лидеров двух Корей, приветствовала установление постоянного канала связи между странами и даже заявила, что остановит пропагандистское вещание из громкоговорителей в демилитаризованной зоне, что являлось крайне раздражительным фактором для КНДР.

В свою очередь, как сообщила японская газета «Никкэй», министр иностранных дел Японии Таро Коно «потребовал» завершить процесс денуклеаризации КНДР к 2020-му году, при том, что само северокорейское государство ничем «не будет вознаграждено» за эти шаги.

Дональд Трамп, по сообщению Wall Street Journal, не намерен ослаблять санкции против КНДР до полного уничтожения северокорейского ядерного арсенала.

«Президент Дональд Трамп призовет Северную Корею принять быстрые действия по уничтожению своего ядерного арсенала, когда он встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, и не хочет существенно ослаблять санкции в обмен на заморозку ядерных и ракетных испытаний».

Газета The Washington Post в статье « White House privately skeptical of North Korea’s plans to freeze nuclear testing» пишет, что помощники президента Трампа при неофициальном общении в Белом доме, отзываются с недоверием о намерениях лидера Северной Кореи остановить испытания ядерного оружия. Помощники считают, что такое заявление «диктатора Кима» перед встречей с Д. Трампом, может оказаться ловушкой и это всего лишь его скромные обещания, от которых потом можно легко отказаться. К тому же лидер С. Кореи не подкрепил своё заявление никакими обязательствами. Следует отметить, что оба этих издания отнюдь не являются сторонниками Трампа, а The Washington Post является рупором демократов, выражающим интересы глобалистского так называемого «глубинного государства» (Deep State).

Сам Трамп в своем твиттере также написал, что не будет никаких уступок КНДР, которая в свою очередь сама идет на уступки. Согласитесь, переговоры еще не состоялись, но заявления со стороны США звучат так, как будто Северная Корея уже капитулировала. С таким посылом нормальные переговоры могут и не состояться, причем по вине именно американской стороны. Если, конечно, подобные шаги и заявления не были заранее согласованы сторонами, а заявления Трампа – хорошо разыгранным спектаклем.

***

Чтобы понять хитросплетения вокруг ситуации в Северной Корее, рассмотрим основных крупных игроков в этом регионе и их интересы.

Мирное разрешение конфликта выгодно КНДР, Южной Корее, России, Китаю и Трампу. Военное решение и уничтожение Северной Кореи – Японии и «глубинному государству». КНДР граничит с Россией, и нам не выгодны войны и конфликты, тем более ядерные, на своих границах. Кроме того, сейчас проходят обсуждения двух очень выгодных общих с КНДР проектов – возведение нового моста на границе и постройка через территорию КНДР из России газопровода в Южную Корею, что позволит в разы улучшить логистику по снабжению газом и создаст сквозной железнодорожный путь из Сеула в Западную Европу. Оба эти проекта сулят громадные выгоды всем сторонам, а для этого нужен мир.

Южная Корея, которая более полувека живет в состоянии войны с Севером и в постоянной угрозе артиллерийских и ракетных ударов по своей столице, больше всех заинтересована в мире и нормализации отношений. Корейцы – искусственно разделенный народ, и в перспективе объединение должно состояться в той или иной форме. Это же относится и к КНДР. Снятие санкций, безопасность, рост экономики и перспективы воссоединения – стратегические задачи этой страны. Тем более, что в последнее время с обретением межконтинентальных ядерных ракет КНДР своим соседям практически не угрожает. Все угрозы переместились в сторону США.

Китаю война в Корее также крайне не выгодна. Он теряет стабильные поставки угля, редкоземельных металлов и дешевой рабочей силы. Практически, КНДР – вотчина Китая, и власти Северной Кореи все свои шаги согласовывают в той или иной степени со «старшим братом». Китай уже воспользовался смягчением обстановки вокруг КНДР. После ухода от берегов Кореи американских авианосных групп, снижения риска военного противостояния и возможных переговоров, Китай принялся решать свою главную основную задачу – воссоединение с Тайванем, который де-юре является частью Китая. Возможно, между США и Китаем произошел некий размен: США отказывается от крайне активной в последнее время военной помощи Тайваню, дезавуирует подписанный Трампом в марте 2018 года закон об отношениях США и Тайваня, означающий практически оккупацию де-юре китайской территории, а Китай не препятствует планам США по «денуклеаризации» Корейского полуострова.

В пользу этой гипотезы говорят последние действия Китая. Именно сейчас Китай начал крупнейшие за последние 70 лет военные учения в Тайваньском проливе. В них принимают участие 48 морских судов, в том числе китайский авианосец «Ляонин», 76 вертолётов, истребителей и бомбардировщиков,10 тысяч китайских военнослужащих. Издание South China Morning Post в статье «Has Beijing just put the finishing touches to its battle plan to take back Taiwan?» открыто пишет, что Пекин приступил к операции по возврату Тайваня. ВВС Китая открыто имитируют удары у берегов Тайваня и не скрывают планов военной операции. Возможно, возврат Тайваня де-факто в состав Китая мы увидим еще до запланированных переговоров между Трампом и Кимом.

***

Мир на корейском полуострове выгоден и Трампу. Ввязываться в военный конфликт с Китаем Трамп не намерен. Он ведет экономическую войну, эта война имеет гораздо больше фронтов, бомбардировка Китая для Америки равнозначна выстрелу в свою ногу, экономическую, а решение вопроса с КНДР позволяет в какой-то степени урвать у Китая кусочек пирога редкоземельных металлов и поднять свой имидж внутри страны до небывалых высот. Как я писал в статье «Мировая битва за редкоземельные металлы», в КНДР разрабатываются крупнейшие в мире месторождения редкоземельных металлов общим потенциалом 5 млрд. тонн, включающего 216,2 млн. тонн редкоземельных оксидов, в том числе легких, таких как лантан, церий и празеодим, в также бритолит и связанные редкоземельные минералы. Примерно 2.66% от этого количества составляют более ценные тяжелые редкоземельные элементы. Эти запасы более чем вдвое превышают нынешний глобальный ресурс оксидов РЗМ, который составляет по данным Геологической службы США менее 110 млн. тонн. Стоимость этих активов потенциально составляет триллионы долларов. Американская промышленность катастрофически зависит от поставок редкоземельных металлов, и сейчас зависит в этой позиции целиком от Китая.

Военные же интересы Трампа сосредоточены вокруг Ирана и Сирии, да и Израиль, во многом контролирующий действия американского президента, усиленно настаивает на войне с Ираном, а не с КНДР. Армия США не может одновременно воевать с серьезными противниками в разных частях мира, и поэтому логичнее сосредоточиться на главном – Иране. А свое военное присутствие у берегов Юго-Восточной Азии сосредоточить на контроле за логистическими морскими маршрутами в Маллакском проливе и Южно-Китайском море, что позволяет держать экономическую удавку на горле Китая. Да и в случае размена Тайваня, Трампу выгодно, чтобы последний достался Китаю не экономически процветающим, как Гонконг, а разоренным в ходе кровавого вооруженного конфликта, и повис тяжелой гирей на экономике Поднебесной, еще более ухудшив ее позиции в экономическом противостоянии.

Как я писал в статье «Методы цветных революций и гибридных войн ударили по США и Израилю», на данный момент внутри главного мирового жандарма и сюзерена, США, сложилось состояние двоевластия. Подавляющее большинство решений Трампа, демонстрирующих его непостоянство и непредсказуемость, отражают его внутриполитическую борьбу за само существование с мировой элитой, истеблишментом, проникшим во все властные структуры США и контролирующим их, преследующим не национальные, а глобалистские, интернациональные цели, с так называемым «глубинным государством» (Deep State). Трамп находится под постоянный давлением, и должен, маскируя свои цели, постоянно делать реверансы в сторону своего Конгресса. Одновременно не упускать случая для уколов и побед над «глубинным государством», в состав которого в США входят демократы и неоконы-республиканцы.

Большинство публицистов и аналитиков отнеслись к тому, что встреча Майкла Помпео с Ким Чен Иром состоялась в КНДР, как к истине. Однако некоторые аналитики, рассматривающие все действия Трампа через призму его внутриполитической борьбы с «глубинным государством», сообщают, что встреча состоялась в Непале. А Помпео решал не одну, а две задачи, причем какая из них важнее не известно. Дело в том, что в Непале, который имеет одинаково хорошие отношения, как с США, так и с КНДР, с декабря 2016 года после победы Трампа на выборах скрывался высший советник Организации Объединенных Наций Питер Джон Далглиш. Далглиш – канадский гуманист, советник ООН, основатель благотворительной организации Street Kids International и одновременно один из главных действующих лиц в мировой организации педофилов. Скрываясь в Непале, Далглиш руководил сетью педофилов через так называемую «темную паутину», или «dark web».

Питер Далглиш и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Именно «dark web» контролируется и используется для коммуникации «глубинным государством», и именно там в декабре 2016 года собирали деньги для физического устранения только что выбранного президента, о чем я писал в статье «В США собирают деньги на убийство Трампа». Далглиш предвидел возможность своего захвата ЦРУ и в качестве шантажа «глубинного государства» выложил в «dark web» код видеофайла под названием «Frazzledrip», на котором якобы Хиллари Клинтон и ее помощница Хума Абердин насилуют и убивают маленькую девочку, снимают с нее кожу и пьют ее кровь. Само видео доступно с браузера ТОР, но его публикация, скачивание и адрес нарушают законодательство США. Но это Далглишу не помогло, и Майкл Помпео лично руководил и наблюдал в Непале, как оперативники ЦРУ, которые по легенде охраняли саммит, арестовывают влиятельного педофила и функционера «глубинного государства».

***

Теперь, когда ситуация с КНДР на какое-то время отложена, а «глубинное государство» занято другими возникшими проблемами, Трамп может приступать к главной своей задаче – военной операции в Иране и эскалации в Сирии. Для получения повода для войны с Ираном по сложившейся традиции требуется провокация, соразмерная с трагедией 11 сентября 2001 года. И этот повод стал стремительно создаваться. Еще 16 апреля компания Gregory General Contracting сообщила о похищении более 700 фунтов взрывчатых веществ и 400 капсюлей в графстве Ланкастер. Поразительно, но взрывчатые вещества находились в прицепе припаркованного на выходные дни грузовика без всякой охраны. В понедельник грузовик был обнаружен с взломанными замками и без взрывчатки. Была назначена награда за сведения о похитителях в $10000, в дальнейшем возросшая вдвое, но взрывчатка и капсюли так и не были найдены.

Американские аналитики стали гадать, какой жизненно важный объект на территории США будет взорван «иранскими террористами» и многие сошлись на том, что это вновь будет плотина Оровилл в Южной Калифорнии. Прорыв плотины может угрожать жизни 2,5 миллионов человек, волна высотой 30 футов, мчащаяся со скоростью 100 миль в час может смыть все на 70 километров южнее плотины, включая город Сакраменто. Может быть уничтожена вся инфраструктура Южной Калифорнии, включая сельхозпредприятия, являющиеся первыми по величине производителями фруктов, и вторыми по производству риса. Катастрофа может затронуть 25% розничной торговли, вызвать транспортный коллапс и полный хаос. Предыдущую попытку взрыва плотины в феврале 2017 года я описывал в статье «Кибероружие к руках неоконов погрузит в хаос Европу и США».

Сразу после исчезновения взрывчатки многие американские издания опубликовали статьи о том, что Иран может провести на территории США крупный террористический акт. В частности, издание The Washington Free Beacon уже 17 апреля опубликовало статью «Iranian-Backed ‘Sleeper Cell’ Militants Hibernating in U.S., Positioned for Attack», в которой написало, что «иранские террористы» и «спящие ячейки» действуют по всей территории США и могут с легкостью провести теракт. Сотрудники спецслужб и бывшие чиновники Белого дома подтвердили Конгрессу США, что такое нападение не только правдоподобно, но и скорее всего, произойдет. Так что в ближайшее время можно ожидать крупных терактов в США, которые highly likely совершат «иранские террористы», что послужит поводом для войны с Ираном, Трамп с Израилем начнут решать свою главную задачу, а мировое внимание переключится с КНДР на Иран.

***

Одним из ключевых игроков, выступающих против мирного выхода из корейского кризиса, является Япония. Япония устами своего министра иностранных дел практически мгновенно стала вносить раскол и сомнения в результатах предстоящих переговоров, выдвигая одновременно априори неприемлемые условия для КНДР. Объединение двух Корей в одно государство, сопоставимое по экономической мощи и людским ресурсам с Японией – ее страшный сон. А учитывая крайне непростые и враждебные отношения между двумя народами, сложившиеся исторически на протяжении веков, спокойная жизнь для Японии в этом случае превратится в мираж. Именно в этот период внезапно в журнале Scientific Reports появился доклад группы японских ученых об открытии на японском острове Торисима в восточной части Тихого океана на удалении 2000 км. от Японии громадного месторождения редкоземельных металлов. По уверению ученых, глубоководные грязи вокруг острова содержат более 16 млн. тонн редкоземельных элементов, способных обеспечить мировой спрос на «полубесконечной основе». А это - высокотехнологичная продукция от смартфонов и радиолокационных устройств до ракетных систем и электромобилей.

Насколько это сообщение соответствует истине, сказать трудно. Возможно это – обыкновенная информационная бомба, призванная отвлечь внимание Трампа от северокорейского месторождения, возможно, какое-то количество РЗМ на острове есть. Но без практических геологических изысканий и исследований говорить о подобных запасах весьма смело и преждевременно. Однако утверждается обратное, что говорит в пользу именно информационной операции. Япония всеми силами стремится помешать мирному развитию ситуации на Корейском полуострове и объединению двух Корей.

Вторым противником мира в Корее является «глубинное государство». Разве для мира и процветания в регионе правительства демократов и неоконсерваторов десятилетиями вооружали Северную Корею, передавая ей ядерные и ракетные технологии и материалы, и украинские ракетные двигатели? Вы не ослышались, «диктаторский коммунистический режим» в КНДР вооружали именно Соединенные Штаты. Год назад в статье «Ядерное оружие КНДР: Сделано в США» я писал, что администрации Клинтона и Буша сыграли ключевую роль в оказании помощи Ким Чен Иру в развитии ядерной технологии Северной Кореи с середины 1990-х годов. Бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд под контролем технологического гиганта АВВ провел сделку по поставке в КНДР двух атомных электростанций в Кумхо на сумму $200млн., которые можно использовать для наработки плутония. Передача современных ядерных технологий происходила через агента ЦРУ доктора Абдул Кадир Хана, международного контрабандиста и «отца пакистанской атомной бомбы», через всемирную контрабандную сеть, которая включала в себя объекты в Малайзии, где изготавливались ключевые части и механизмы для центрифуг. Сотрудник Хана B.S.A. Тахир возглавлял компанию из Дубаи, которая отправила компоненты центрифуг в Северную Корею.

Именно ЦРУ защитила Хана от его ареста в Европе, дав указания Рууду Любберсу, бывшему тогда премьер-министром Нидерландов, не трогать этого человека. Эти сведения недавно прямо подтвердила в своем фантастическом по глупости выступлении Нэнси Пелоси, лидер демократов в Палате представителей Конгресса США. Как пишет издание The Goldwater в статье «Nancy Pelosi Reveals Classified Details on North Korea Visits Discussing ‘Missile Technology’», Пелоси откровенно признала, что в разное время посещала Северную Корею в составе различных делегаций, а США передавали Киму свои ядерные и ракетные технологии. На протяжении всего выступления Пелоси неоднократно пробовали прервать из зала различными способами, чтобы она поняла, какие сведения сейчас выдает, но лидер демократов с поразительным упорством, если не сказать тупостью, продолжала выдавать секреты. В дальнейшем видео с этим выступлением стало массово удаляться с различных ресурсов, но The Goldwater его приводит полностью и отдельно с самыми интересными фрагментами.

И вот сейчас, когда все для создания хаоса и ядерного апокалипсиса в этом регионе готово, Трамп и Ким просто так договорятся о мире? Этого «глубинное государство» допустить никак не может. Поэтому первым ударом по Трампу в этой ситуации стал судебный иск против него и России по обвинению их в сговоре с целью взлома компьютеров Демократической партии, похищения баз данных и влияния этим самым на выборы в США со стороны Национального комитета демократической партии. Этот громкий скандал Трамп сможет заглушить только еще более громким и значимым событием – совместным с Израилем ударом по Ирану, который затмит все остальные проблемы президента как внутри страны, так и во вне.

Решится ли президент США на подобную авантюру? Война с Ираном – это не высокоточные бомбардировки арабских свадеб с безопасного расстояния. Иран обладает сильной армией, вооружен современными системами, сам способен уничтожить Израиль, а также американский флот и базы в Персидском заливе, не говоря уже о Саудовской Аравии, Катаре и ОАЭ. К тому же с очень большой долей вероятности на стороне Ирана выступит Китай и в определенной степени Россия. При преобладающих в Европе проиранских настроениях, сколотить крупную антииранскую коалицию у США и Израиля не получится, а своих резервов в истребительной войне с серьезным противником может не хватить. Но для Трампа эта война – скорее не с внешним, а с внутренним врагом, а в этом случае, не зная всех подковерных политических интриг внутри США, предсказывать развитие событий очень сложно. Ясно только одно – переговорами с северокорейским лидером Трамп хочет прикрыть свою последнюю битву внутри США с «глубинным государством», имея только одного союзника – Израиль.

Александр Никишин

