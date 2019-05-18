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Северная Корея из-за ареста своего судна пожаловалась в ООН на "гангстерские" США
18 мая 2019, 19:54 • 69 • В мире
Возмущенное письмо направили в адрес генерального секретаря ООН власти Северной Кореи в связи с задержанием США сухогруза Wise Honest, шедшего под флагом КНДР. В обращении действия Вашингтона обозначены как "возмутительные", а сами США названы "гангстерской страной".
Как этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, власти КНДР ждут реакции генсека Антониу Гуттериша, который, по их мнению, должен "принять экстренные меры" в связи с этим арестом судна, тем самом поспособствовав стабилизации ситуации на Корейском полуострове, пишет "360".
Ссылаясь на резолюцию 62-й сессии Генассамблеи ООН, КНДР напоминает о том, что такие действия Вашингтона на международной арене, основанные на собственном законодательстве США, являются незаконными.
Арест северокорейского судна, произошедший 10 мая, по заявлению американского Минюста, связан с вывозом угля из КНДР вопреки действующим против Пхеньяна санкциям в связи с его ядерной и ракетной программами. При этом, добавили в ведомстве, средства, на которые обслуживалось судно, проходили через американские банки. Как известно, согласно резолюция Совбеза ООН, такие действия считаются запрещенными.
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