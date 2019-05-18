Северная Корея из-за ареста своего судна пожаловалась в ООН на "гангстерские" США

Как этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи, власти КНДР ждут реакции генсека Антониу Гуттериша, который, по их мнению, должен "принять экстренные меры" в связи с этим арестом судна, тем самом поспособствовав стабилизации ситуации на Корейском полуострове, пишет "360".

"Недавно США совершили возмутительный поступок, отбуксировав судно КНДР в Самоа, ссылаясь на то, что оно нарушило внутреннее законодательство Америки, этот акт лишения [КНДР] собственности ясно доказывает, что США являются гангстерской страной, которая не обращает внимания на международное право", — приводит ЦТАК текст письма в ООН.

Ссылаясь на резолюцию 62-й сессии Генассамблеи ООН, КНДР напоминает о том, что такие действия Вашингтона на международной арене, основанные на собственном законодательстве США, являются незаконными.

Арест северокорейского судна, произошедший 10 мая, по заявлению американского Минюста, связан с вывозом угля из КНДР вопреки действующим против Пхеньяна санкциям в связи с его ядерной и ракетной программами. При этом, добавили в ведомстве, средства, на которые обслуживалось судно, проходили через американские банки. Как известно, согласно резолюция Совбеза ООН, такие действия считаются запрещенными.