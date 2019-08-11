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Северная Корея испытала "секретное оружие" под руководством Ким Чен Ына
11 августа 2019, 11:09 • 134 • Политика
В КНДР сообщили об испытаниях нового вида вооружений, которыми якобы лично руководил лидер страны Ким Чен Ын. Испытания прошли 10 августа, сообщило в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Тип и характеристики нового оружия не были озвучены. Сообщается лишь, что оно соответствует "условиям местности" Северной Кореи, кроме того, обладает "выгодными тактическими характеристиками", которые делают его отличным от старых типов оружия.
Как говорится в сообщении, Ким Чен Ын якобы был доволен результатами прошедших испытаний.
Ранее Агентство Yonhap информировало, что 10 августа Северная Корея осуществила запуск баллистических ракет малой дальности. Дальность полета ракет составила 400 километров, максимальная высота - 48 километров.
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