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Северная Корея или Китай: план побега Трампа после выборов раскрыли

07 ноября 2020, 18:25  •  189 • Политика
Дональд Трамп. Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Не исключено, что действующий президент США решит переехать в Россию
В своем недавнем выступлении Дональд Трамп признался, что в случае поражения ему, возможно, придется покинуть Соединенные Штаты. Пока неясно, кто же все-таки займет Овальный кабинет на ближайшие 4 года, но пока все идет к тому, что действующему президенту все-таки придется задуматься об эмиграции.
Среди возможных вариантов есть Шотландия, в которой у Трампа есть два гольф-клуба – Trump International Golf Links Aberdeen и Trump Turnberry. Более того, за последние 4 года правительство США потратило на них около £250 тыс., пишет "The Independent".
Также глава США может переехать в Канаду. И пусть отношения Трампа с премьер-министром Джастином Трюдо вряд ли можно назвать хорошими, страна славится своим прекрасным отношением к мигрантам. Однако в случае эмиграции президенту придется предоставить налоговые декларации, а Трамп этого делать очень не любит.
Самым неожиданным вариантом стала, пожалуй, Северная Корея. Одним из достижений президентства Трампа можно назвать улучшение отношений между двумя странами. Глава Штатов даже поздравлял северокорейского лидера с днем рождения. Кто знает, может быть Ким Чен Ын предложит республиканцу убежище.
К слову, в СМИ не исключили, что Дональд Трамп решит эмигрировать в Китай, с которым активно боролся все 4 года. Облегчит переезд и банковский счет в Китае, который есть у Trump Organisation.
Ранее эксперты также шутили, что республиканцу будут рады в России. Политологи уверены, что жители страны, которые продолжают верить в победу Трампа, будут рады эмиграции бизнесмена в РФ.
Да и журналисты The Independent считают, что "нет лучшего способа развить эти отношения, чем переехать в Москву и начать проводить больше времени с лидером, которым Трамп восхищается с 2007 года".

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