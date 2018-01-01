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Северная Корея готова нанести ядерный удар

01 января 2018, 16:54  •  320 • В мире
Новогоднее обращение лидера КНДР всполошило весь западный мир. Ким Чен Ын во всеуслышанье заявил, что Северная Корея завершила создание национальных ядерных сил и готова к удару. Мир замер в ожидании реакции из Белого дома
Ядерный суверенитет Кима
Молодой северокорейский лидер в послании к народу заявил, что КНДР больше ничего не угрожает.
Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе,
— заявил Ким Чен Ын.
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По его словам, "вся территория США окажется в зоне поражения", если Пхеньян примет решение о нанесении ядерного удара. Также лидер КНДР призвал к ускорению массового производства ядерных боеголовок и баллистических ракет, а также заявил о финальной стадии подготовки к пуску межконтинентальной баллистической ракеты.
Естественно, западные СМИ отреагировали в истерическом ключе, обвинив “диктатора” в шантаже и давлении на другие страны. Однако в действительности все происходит с точностью да наоборот: Северную Корею вынуждают вести себя таким образом.
Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин:
В 2005 году с Северной Кореей в принципе договорились о том, что она прекращает свою ядерную военную программу. Северная Корея взяла на себя определённые обязательства. Все согласились и подписали эти соглашения.
Буквально через несколько месяцев Соединённым Штатам показалось мало этих договорённостей. Сразу были произведены аресты счетов северокорейских банков, и сказали, что Северная Корея ещё должна что-то сделать за пределами договорённостей. Но Северная Корея плюнула на всё это и вышла из всех договорённостей. И начала снова развивать свою ядерную программу… Северная Корея не видит другого способа самосохранения, кроме как развитие систем оружия массового поражения и ракетной техники.
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В отличие от Запада Северная Корея не пытается навязать всему миру образ своего мышления и правилы игры в экономике. Все, чего хочет Пхеньян, – это чтобы такие страны, как США, оставили его в покое и позволили развиваться так, как считает целесообразным руководство страны. Такого рода “вольнодумство” недопустимо с точки зрения Вашингтона. США начинают давить на Северную Корею, та реагирует и создает ядерное оружие с тем, чтобы защитить собственный суверенитет, при этом агрессором все равно считается обороняющаяся сторона.
В то же время северокорейский лидер сделал ряд миролюбивых заявлений. Так, он сообщил, что Пхеньян готов отправить свою делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. По словам Ким Чен Ына, это будет "хорошей возможностью" для его страны.
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Также агентство Reuters уточняет, что Ким Чен Ын заявил, что КНДР открыта к диалогу с Сеулом с тем, чтобы снизить военную напряженность на Корейском полуострове и создать мирную атмосферу. Получается, что Северная Корея войны не хочет. Атаковать другие страны, и в первую очередь США, будет исключительно в целях обороны, готова к диалогу с Южной Кореей и другими региональными странами.
Безусловно, режим чучхе нельзя назвать идеальным, однако и другие политические строи имеют свои недостатки. Дело в возможности выбора, которого человечество пытаются лишить, загоняя в концлагерь либеральной глобализации.
Северная Корея – хороший пример того, как даже небольшая и не самая богатая страна может защитить себя, если у руководства достаточно внутренних сил, чтобы не заискивать перед Западом и проводить независимую политику.
Афанасьев Андрей

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