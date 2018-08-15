Северная Корея – не разменная монета: Путин ищет свой подход к Ким Чен Ыну

Пока президент США Дональд Трамп грозит «маленькому человеку с ракетой», глава России Владимир Путин делает реальные шаги в сторону урегулирования кризиса на Корейском полуострове.

Президент Российской Федерации Владимир Путин готов лично встретиться с лидером Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ыном. Об этом сообщило государственное информационное агентство Северной Кореи ЦТАК.

Как отметили в Пхенчхане, российский лидер направил Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, приуроченную к 73-й годовщине освобождения Корейского полуострова. Путин выразил свою готовность в самое ближайшее время встретиться с коллегой для того, чтобы обсудить развитие двусторонникх отношений, а также ряд региональных проблем.

Факт отправки поздравления подтвердил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Действительно, президент Путин отправил поздравительную телеграмму. Это важная годовщина. Традиционная телеграмма, где подчеркнул желание и готовность установить и наладить диалог и развивать взаимовыгодные отношения», - объяснил он журналистам.

В свою очередь, северокорейский лидер также передал главе РФ поздравительную телеграмму.

«Шлю теплый привет вам и вашей дружественной стране. Пользуясь этим случаем, от всей души желаю вам больших успехов в вашей ответственной работе по построению могучей России», - отметил политик.

Напомним, в мае 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров передал главе КНДР Ким Чен Ыну приглашение приехать в РФ. Согласно предварительным данным, переговоры могут состояться в рамках Восточного экономического форума, который пройдет 11-13 сентября во Владивостоке.

Однако пока Москва не получила согласия Пхеньяна на организацию визита.

«Пока какой-то конкретики нет, каких-либо подтверждений на этот счет мы из Пхеньяна не получали», - подчеркнул Песков.

Комментируя ситуацию, директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая отметил, что сейчас стороны согласовывают сроки визита, что является стандартной практикой.

Россия является одной из шести стран, причастных к процессу урегулирования ядерного кризиса на Корейском полуострове, поэтому Москве важно поддерживать диалог на высоком уровне со всеми участниками. У российской стороны есть и чисто экономические интересы в КНДР, включая проект транскорейской железной дорогой, которую могут соединить с Транссибом.

Что касается возможной реакции Соединенных Штатов Америки на встречу Владимира Путина и Ким Чен Ына, то Вашингтон негативно воспринимает все, что идет вразрез с его видением мира. Кроме того, американская сторона пытается обвинить Москву в несоблюдении санкций ООН.

«Когда поближе начнешь разбираться, выясняется, что это односторонние американские санкции, которые Россия соблюдать не должна. Но по этому поводу имеются к нам претензии. И поэтому, конечно, какие-то контакты, выводящие северокорейцев на более серьезные позиции, на более прочные позиции в диалоге, конечно, американцам не понравятся», - объяснил эксперт Царьграду.

Непосредственно заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк добавил, что Россия является центром силы, который в большей степени ответственен за стратегическую стабильность и глобальную безопасность. Поэтому вопросы, которые так или иначе связаны с распространением оружия массового уничтожения, по определению не могут решаться без участия Москвы.

Назад в будущее: В Москве задержали оппозиционера Сергея Удальцова «В этой встрече заинтересован, в большей степени, даже не наш президент, а все мировое сообщество. Потому что та риторика, которая периодически возникает, и у Ким Чен Ына, и, соответственно, у Дональда Трампа, и так далее, она, как мы знаем, могла привести, вот еще совсем недавно мир на порог такого столкновения, конфликта, не исключено, что даже с применением различного ядерного оружия. Это, конечно, учитывая, что Северная Корея является нашим не просто партнером, а соседом, у нас есть общая граница, ситуация в этом регионе - она очень хрупкая», - поведал эксперт.

Президент России также позиционирует себя в качестве человека, который отвечает за глобальную и региональную стабильность. Так, еще в далеком 2002 году Путин провел переговоры с отцом нынешнего главы Северной Кореи Ким Чен Иром.

Россия является одной из немногих стран, которая ответственно действует на дипломатическим поле. Кроме того, переговоры на высшем уровне также пойдут на пользу и Южной Корее, заинтересованой в стабилизации обстановки.

Да, в середине года состоялся «эпохальный» саммит в Сингапуре, в котором приняли участие глава КНДР Ким Чен Ын и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Однако никаких серьезных договоренностей на мероприятии достигнуто не было.

Это связано с тем, что с Пхеньяном нельзя говорить языком санкций и комплексного давления. И именно Москва неоднократно призывала все стороны процесса сесть за стол переговоров и предоставить Северной Корее гарантии безопасности.