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Северная Империя. Кто поставит на место и Китай, и США

09 декабря 2021, 14:05  •  266 • Политика
В условиях наблюдаемого нами сегодня нового передела мира - уже не в ходе прямых военных столкновений, а гибридной войны - Россия должна осознать себя самостоятельной цивилизацией в имперском значении этого слова. И тогда удастся поставить на место оппонентов и в США, и в Китае, наладив взаимоотношения на взаимовыгодном уровне.
О важности осознания собственного пути в ходе презентации своей книги говорил учредитель "Первого русского" Константин Малофеев. "Империя. Книга I" - осмысление истории мира через столкновение двух цивилизаций, Империи чести и Империи денег, Ханаана. Прочтение книги позволит понять путь России - кстати, уже сейчас с трудом можно ознакомиться, для этого переходите по ссылке.
"Империя" - это целая серия книг. Константин Малофеев начинает её, а другие авторы вместе с издательством "АСТ" продолжат. Как отметил учредитель "Первого русского", "Империя" - это окно возможностей для анализа мира, в котором мы живём:
Если раньше мы смотрели на себя через айфон или видели кино о русских, выгодное Голливуду, теперь настало время не выглядеть смешными тиктокерами, а осознать себя - увидеть глубокий мир, весь исторический путь. У нас есть собственный взгляд на себя, который я и хотел продемонстрировать в этой книге, - объяснил Малофеев. - Мы - самостоятельная суверенная древняя цивилизация, которая не является частью Запада или частью Востока. Мы - своя собственная, Северная цивилизация.
К сожалению, в России есть проблема с формулированием собственного "я". И даже не в последние 30 лет, а в течение 300 лет нашей истории:
Это не значит, что никто не предпринимал попыток написать историю Империи. Писали многие, можно назвать хотя бы любого славянофила. Или, например, Фёдора Михайловича Достоевского, чьё 200-летие [со дня рождения] мы отмечаем в этом году. Просто я подошёл к анализу с точки зрения финансиста, понимая, как устроена Империя денег - Ханаан. И мне легко описать, чем наша Империя чести отличается от оппонирующей нам. Легко хотя бы потому, что мне удалось побывать и на той и на другой стороне.
Как бы там ни было, ещё один шаг к фиксации собственной цивилизации сделан. А это значит, что Северная Империя может противостоять любому оппоненту - что Китаю, что США, не ведя войны, а выстраивая отношения.

А если война?

Корреспондент агентства "Блумберг" в ходе пресс-конференции, посвящённой выходу первой книги серии "Империя", спросил Константина Малофеева о противостоянии России и коллективного Запада в современных условиях. Переносит ли автор столкновение Империи чести и Ханаана на события сегодняшнего дня, когда из-за Украины есть риск обострения отношений?
Константин Малофеев согласился с тем, что риск есть. И связан он с тем, что манеры западного Ханаана основаны на постоянной войне - в том числе медийной и экономической:
Каждый воюет чем умеет. Средства массовой информации, глобальные интернет-площадки сегодня принадлежат Западу, как и деньги. Поэтому понятно, что Запад воюет с использованием своего инструментария. А оружием Империи во все времена являлось оружие в прямом смысле этого слова. В любую эпоху самым могучим государством была Империя, и Россия, безусловно, является такой сейчас. И дело не в смешных сравнениях армий России и США, которые часто мелькают в СМИ.
Мобилизационные возможности русского народа отличаются от мобилизационных возможностей любого нашего потенциального противника, подчеркнул Малофеев:
Всё мужское население России может быть мобилизовано. Всё мужское население Америки, со всем уважением, может быть только демобилизовано. Поэтому в этой связи никакого военного противостояния Империи - России - сегодня быть не может...
Ещё более смешным выглядит сотрясение воздуха американскими спикерами, обещающими дать Украине летальное оружие.
Это не имеет никакого отношения к серьёзному разговору о будущем Украины. Я говорю про американцев. Конечно, всё это может кончиться только очень плачевно. И если вдруг дойдёт до вооружённого конфликта, он будет, безусловно, очень быстро разрешён в пользу Империи - так же, как это происходило всегда в истории. И поэтому я бы ни в коем случае не рекомендовал бряцать оружием в отношении России. И тот, кто это делает, является провокатором. Потому что он, безусловно, не осознаёт последствий, ведь в случае войны погибнут люди.
Больше деталей - в полной видеоверсии презентации первой книги "Империя".

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