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Северная Империя. Кто поставит на место и Китай, и США
09 декабря 2021, 14:05 • 266 • Политика
В условиях наблюдаемого нами сегодня нового передела мира - уже не в ходе прямых военных столкновений, а гибридной войны - Россия должна осознать себя самостоятельной цивилизацией в имперском значении этого слова. И тогда удастся поставить на место оппонентов и в США, и в Китае, наладив взаимоотношения на взаимовыгодном уровне.
О важности осознания собственного пути в ходе презентации своей книги говорил учредитель "Первого русского" Константин Малофеев. "Империя. Книга I" - осмысление истории мира через столкновение двух цивилизаций, Империи чести и Империи денег, Ханаана. Прочтение книги позволит понять путь России - кстати, уже сейчас с трудом можно ознакомиться, для этого переходите по ссылке.
"Империя" - это целая серия книг. Константин Малофеев начинает её, а другие авторы вместе с издательством "АСТ" продолжат. Как отметил учредитель "Первого русского", "Империя" - это окно возможностей для анализа мира, в котором мы живём:
К сожалению, в России есть проблема с формулированием собственного "я". И даже не в последние 30 лет, а в течение 300 лет нашей истории:
Как бы там ни было, ещё один шаг к фиксации собственной цивилизации сделан. А это значит, что Северная Империя может противостоять любому оппоненту - что Китаю, что США, не ведя войны, а выстраивая отношения.
А если война?
Корреспондент агентства "Блумберг" в ходе пресс-конференции, посвящённой выходу первой книги серии "Империя", спросил Константина Малофеева о противостоянии России и коллективного Запада в современных условиях. Переносит ли автор столкновение Империи чести и Ханаана на события сегодняшнего дня, когда из-за Украины есть риск обострения отношений?
Константин Малофеев согласился с тем, что риск есть. И связан он с тем, что манеры западного Ханаана основаны на постоянной войне - в том числе медийной и экономической:
Мобилизационные возможности русского народа отличаются от мобилизационных возможностей любого нашего потенциального противника, подчеркнул Малофеев:
Ещё более смешным выглядит сотрясение воздуха американскими спикерами, обещающими дать Украине летальное оружие.
Больше деталей - в полной видеоверсии презентации первой книги "Империя".
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