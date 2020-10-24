Север Сирии разбомбили с неизвестного самолёта: Сообщается о 15 пострадавших протурецких боевиках

Курдское агентство Firat сообщило об ударах, которые обрушились на рынок контрабандистов, расположенный в городе Джераблус рядом с турецкой границей. Местные продавцы специализируются на торговле нефтепродуктами. По данным этого СМИ, были ранены или погибли свыше 15 боевиков.

Известно также, что ракетными целями были два бензовоза. Машины двигались в сторону рынка по шоссе. Живущие в посёлке Куса люди слышали несколько мощных взрывов.

Днём ранее был нанесён удар по штабу "Джебхат ан-Нусра"* - экстремистской группировки. В четверг в западной части Идлиба погибли не менее 17 террористов, среди которых были полевые командиры.

Идлиб - регион на севере Сирии. Это единственная часть страны, где всё ещё контроль находится у банд террористов "Джебхат ан-Нусры". С 2017 года эта территория объявлена северной зоной деэскалации. В неё входят также провинции Алеппо, Хама и Латакия.

*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена