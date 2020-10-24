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Север Сирии разбомбили с неизвестного самолёта: Сообщается о 15 пострадавших протурецких боевиках

24 октября 2020, 19:40  •  36 • Политика
Север Сирии разбомбили с неизвестного самолёта. Был атакован контрабандный рынок. Сообщается о 15 пострадавших боевиках, которые состояли в протурецких формированиях сирийской вооружённой оппозиции.
Курдское агентство Firat сообщило об ударах, которые обрушились на рынок контрабандистов, расположенный в городе Джераблус рядом с турецкой границей. Местные продавцы специализируются на торговле нефтепродуктами. По данным этого СМИ, были ранены или погибли свыше 15 боевиков.
Известно также, что ракетными целями были два бензовоза. Машины двигались в сторону рынка по шоссе. Живущие в посёлке Куса люди слышали несколько мощных взрывов.
Днём ранее был нанесён удар по штабу "Джебхат ан-Нусра"* - экстремистской группировки. В четверг в западной части Идлиба погибли не менее 17 террористов, среди которых были полевые командиры.
Идлиб - регион на севере Сирии. Это единственная часть страны, где всё ещё контроль находится у банд террористов "Джебхат ан-Нусры". С 2017 года эта территория объявлена северной зоной деэскалации. В неё входят также провинции Алеппо, Хама и Латакия.
*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена

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