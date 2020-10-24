|
Север Сирии разбомбили с неизвестного самолёта: Сообщается о 15 пострадавших протурецких боевиках
24 октября 2020, 19:40 • 36 • Политика
Север Сирии разбомбили с неизвестного самолёта. Был атакован контрабандный рынок. Сообщается о 15 пострадавших боевиках, которые состояли в протурецких формированиях сирийской вооружённой оппозиции.
Курдское агентство Firat сообщило об ударах, которые обрушились на рынок контрабандистов, расположенный в городе Джераблус рядом с турецкой границей. Местные продавцы специализируются на торговле нефтепродуктами. По данным этого СМИ, были ранены или погибли свыше 15 боевиков.
Известно также, что ракетными целями были два бензовоза. Машины двигались в сторону рынка по шоссе. Живущие в посёлке Куса люди слышали несколько мощных взрывов.
Днём ранее был нанесён удар по штабу "Джебхат ан-Нусра"* - экстремистской группировки. В четверг в западной части Идлиба погибли не менее 17 террористов, среди которых были полевые командиры.
Идлиб - регион на севере Сирии. Это единственная часть страны, где всё ещё контроль находится у банд террористов "Джебхат ан-Нусры". С 2017 года эта территория объявлена северной зоной деэскалации. В неё входят также провинции Алеппо, Хама и Латакия.
*Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена
36
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 октября 2020, 07:10
|
20 октября 2020, 00:10
|
18 октября 2020, 12:25
|
21 октября 2020, 00:55
|
18 октября 2020, 16:05
|
22 октября 2020, 05:20
|
23 октября 2020, 08:50