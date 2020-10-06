Север против юга. И это не США: Под боком у России назрел новый госпереворот

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти.

"Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть, - говорится в обращении главы государства, опубликованном на его официальном сайте. - Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок. Они нарушили мирную жизнь горожан. Они не повиновались правоохранителям, избили медиков и нанесли повреждения зданиям".

Жээнбеков обратил внимание на то, что он приказал силовикам "не открывать огонь и не проливать кровь, чтобы не подвергать опасности жизнь ни одного гражданина". И пока, по его словам, предприняты все возможные меры, "чтобы не допустить обострения ситуации".

Он также призвал "все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле".

Однако эксперты полагают, что под боком у России назрел новый госпереворот и Киргизия находится буквально в шаге от гражданской войны. Политтехнолог Марат Баширов задался вопросом о том, можно ли назвать происходящее в Киргизии "цветной революцией".

"С большой натяжкой. Всё же это в первую очередь очередной виток борьбы кланов. А вот гражданская война там вполне возможна, - высказал он свою точку зрения в авторском Telegram-канале "Политджойстик". - Север против юга".

По мнению эксперта, освобождённый из тюрьмы бывший президент Алмазбек Атамбаев "явно не собирается туда возвращаться".

Политолог и публицист Армен Гаспарян также подвёл итог "ночного движа в Бишкеке".

"Сожжено несколько машин, полиция применяла спецсредства, протестующие использовали камни, дубинки и арматуру. Взят местный "Белый дом". После абордажа строго следили, чтобы не было фактов мародёрства. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев освобождён митингующими из СИЗО", - пишет он в своём Telegram-канале "ГАСПАРЯН".

По последним данным, в результате беспорядков в Бишкеке пострадало около 600 человек. Один мужчина умер.

Напомним, в ночь на 6 октября не согласные с результатами парламентских выборов захватили правительственное здание, где находится администрация президента, а также освободили экс-главу страны Алмазбека Атамбаева из СИЗО.

Стоит напомнить, что Атамбаев находился под арестом с прошлого лета. Операция по его захвату тогда обернулась массовыми протестами. Сам экс-президент, которого обвинили в коррупции по нескольким пунктам и защите одного из криминальных авторитетов, во время задержания отстреливался от спецназа.