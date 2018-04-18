Севастополь и... пустота • 376 • Аналитика



Живу в Севастополе три года. И три года наблюдаю одну и ту же картину: хорошо одетые дети катаются на скейтах по основанию памятника Солдату и Матросу. Однажды надоело наблюдать – подошел к ним и расспросил, почему всем скейт-паркам они предпочли памятник Великой Отечественной войны. Жуткая история, скажу сразу.



Для справки





Для начала, давайте вспомним историю создания монумента.



В далеком 1972 году по Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР военные и гражданские архитекторы приступили к проектированию мемориального комплекса на мысе Хрустальный, который должен был состоять из музея второй обороны Севастополя, парка с мощеной площадью, монумента Солдату и Матросу, Вечного огня. Площадь будущего мемориального комплекса составляла 6 тыс. квадратных метров, а стоимость проекта – 6 млн советских рублей. Подобные комплексы должны были строиться в каждом городе-герое. И всех городах-героях, кроме Севастополя, они есть.







Разрушенное здание недостроенного музея



Несколько лет исследовали грунт, несколько раз меняли проект и аж в 1983 году начали возводить пьедестал под монумент. К 1989 году монумент был окончен на 72%. Потом закончился Советский Союз, закончились деньги и закончилось желание возвращаться к строительству мемориального комплекса. В 2006 году Украина все же завершила строительство памятника воинам высотой 41м и примыкающей к нему площади, отказавшись от идеи продолжения строительства музея обороны.



Недостроенный музей был задуман по проекту Киевского проектного института в виде трехлучевой конструкции, металлические пролеты которой в последние годы украинства были срезаны и сданы в металлолом. Подобная судьба в свое время постигала любой военный объект Крыма – в том числе «Объект 221» (Ласпи) и казематы 35-ой батареи.



Вид недостроенного музея со спутника:





Для затравки



Дискуссии о патриотическом воспитании новых поколений не утихают в патриотической среде, превратившись в последнее время в изжеванную жвачку, потерявшую вкус. После свертывания советского проекта комсомола и пионерии умы русских детей и подростков оказались свободны для новой информации. Демократическая Россия не смогла сформулировать для своих юных граждан какую-либо идею, так как отказалась от идеологии как таковой. Недавно опубликованное в сети видео исповеди Б. Ельцина в Конгрессе США в 1992 году, где он просит у господа благословить Америку, ярко иллюстрируют потерю страной суверенитета и национальной идеи.



Согласно теории пустот Григория Перельмана все дело в том, чем заполнены пустоты – космические и социальные. Нам интересны именно социальные. Так вот, после 1991 года в процессе воспитания подрастающих поколений образовались пустоты, которые усиленно начали заполнять средства масс-медиа, принадлежащие западным «партнерам». Они начали действовать по принципу «если в вашей стране нет идеологии, то ее вам придумает соседняя страна». В итоге появился термин «поколение пепси». Это про детей, воспитанных западной культурой. Потребление вошло в скромные российские дома. У поколения «пепси» рождались дети, воспитанные американскими фильмами про трансформеры и супер-героев, в том время как родители искали ответы на вопросы «где лучше отдыхать: в Таиланде или на Бали?»



Дети подросли и захотели влиять на политический процесс. И в 2013 году начался Майдан, а в 2017 – акции Навального, на которых дети с новенькими айфонами в руках требовали справедливости. Значение термина «справедливость» им вложила в головы западная культура – отказаться от всего русского и раствориться во всем западном. В преддверии новых ударов Запада



Для поправки



Смотрю заголовки новостей. «Девушка забралась на памятник воинам-освободителям», «За фото сидящих в каске памятника «Жажда» в Брестской крепости будут штрафовать», «Подростки жарили сосиски на Вечном огне». Ищу обсуждения в сети, нахожу. «Зачем нужно помнить о Великой Отечественной войне?», «Бабка напала на детей, лазающих по памятнику», «Россияне начинают забывать о ВОВ». В последнем обсуждении приводятся цифры статистики, согласно которой больше половины опрошенных подростков не смогли правильно сказать, кто начал Вторую мировую войну и в итоге выбрали вариант «СССР».



Про таких людей Михаил Ломоносов говорил просто: «народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Несмотря на затертость высказывания, с каждым днем ужас его все больше ощущается физически.



Так случилось, что пока для русского народа победа в Великой войне – одно из немногих оснований народной идеологии. И каждый здравомыслящий человек осознает, что с потерей этого основания будущее независимой России станет недостижимым. Ни одна победа ВКС в Сирии не будет иметь смысл без ориентированности молодых русских на свою страну. Но как раз с этой ориентированностью сейчас большие проблемы.



Дети и скейт







Вернемся к детям на скейтах. Давайте разберемся, что же такое субкультура экстремального спорта. Скейтборд был изобретен американцами в 50-х годах. Доска с колесами стала продолжением культуры катания на доске по волнам – серфинга. Разбираясь в философии серфинга, я находил статьи с заголовками в духе «Серфинг – искусство быть счастливым». Придумавшие этот спорт гавайцы знали толк в отдыхе. Рубаха в цветах, шорты, доска для волн – простые составляющие счастья. Помните, у Носова в «Незнайке на Луне» про остров развлечений: «Остров развлечений нас каждый день, каждый час превращает в славненьких баранов и овец <…> Развлекайся все сильней, веселись, ешь да пей, и ни думай ты вообще больше никогда!» Возвращение потерянных берегов



Никаких тебе «труд облагораживает». Труд – это про коллектив, про коммуну, про социализм. Катание на доске же – чисто индивидуальное счастье, эгоистическая попытка насладиться жизнью в одиночку. У меня нет никакого негатива к катающимся на досках. Я пытаюсь разобраться в физике процесса, найти и ощутить смысл этого занятия. Пока не выходит.



За ответами на свои вопросы я и пошел к детям, катающимся на скейтах по монументу Солдату и Матросу. Приняли меня очень дружелюбно. Ребята говорили искренне, стараясь рассуждать и разъяснять. На мой вопрос, почему они катаются на памятнике ВОВ, парни ответили, что не видят в этом ничего плохого, потому что не портят его, не мусорят, следовательно, не нарушают закона.



Подчеркну, ребята (12-15 лет) говорили грамотно и рассудительно. Они пояснили, что сколько бы парков для них ни было построено, они все равно будут кататься на монументе, потому что необходимо менять локацию, в этом есть какой-то сакральный смысл. В рассуждениях о качестве севастопольских скейт-парков ребята с придыханием говорили об американских парках, которые видели в интернете. К слову сказать, во время катания они слушали американскую музыку из небольшой колонки.



Я спросил их, ходят ли они к монументу на день флота и 9 мая. Половина сказали, что ходят, а вторая половина – нет, потому что «их это не интересует и скучно».



Выводы



После общения с детьми на скейтах я понял, что у них хорошие, обеспеченные семьи, в которых, по всей видимости, не обсуждаются вопросы о значении военных мемориалов. Парни-то хорошие, умные. Проблема в том, что им никто никогда не предлагал задуматься над тем, а стоит ли использовать в качестве горки памятники ВОВ. Боюсь предположить, что и про войну с ними говорили мало. Предоставив детей интернету, родители как бы сократили список своих обязанностей в деле воспитания, свернув свое участие в судьбе отпрысков до поддержания их жизнедеятельности. В Черногории больше не будут разоблачать заговоры



Руководствуясь принципом «хлебом единым», современные родители как бы решили для себя, что ребенок сам найдет идею, идеологию своей жизни. В этом главная ошибка. Американская культура, как злой волшебник, с удовольствием прибирает таких «незаполненных» детей, определяя их идеологию по своему усмотрению. Нужно совсем немного времени для того, чтобы русский ребенок стал адептом западной модели потребления. Через несколько лет он родит своих детей, которые уже будут не русскими в идейном плане. Стоит только заразить ячейку общества ядом потребительства, запустив процесс дерусификации, как растущая семья космополитов всех национальностей пополнится целым родом.



Каждый решает для себя, насколько это хорошо или плохо. Каждый президент рано или поздно сталкивается с вызовом – создать собственную идеологию или воспользоваться западными методичками. Каждое общество либо создает запрос на государственную молодежную организацию, либо снимает с себя ответственность за свое будущее. Пока выбор не сделан – он в наших руках. Живу в Севастополе три года. И три года наблюдаю одну и ту же картину: хорошо одетые дети катаются на скейтах по основанию памятника Солдату и Матросу. Однажды надоело наблюдать – подошел к ним и расспросил, почему всем скейт-паркам они предпочли памятник Великой Отечественной войны. Жуткая история, скажу сразу.Для начала, давайте вспомним историю создания монумента.В далеком 1972 году по Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР военные и гражданские архитекторы приступили к проектированию мемориального комплекса на мысе Хрустальный, который должен был состоять из музея второй обороны Севастополя, парка с мощеной площадью, монумента Солдату и Матросу, Вечного огня. Площадь будущего мемориального комплекса составляла 6 тыс. квадратных метров, а стоимость проекта – 6 млн советских рублей. Подобные комплексы должны были строиться в каждом городе-герое. И всех городах-героях, кроме Севастополя, они есть.Разрушенное здание недостроенного музеяНесколько лет исследовали грунт, несколько раз меняли проект и аж в 1983 году начали возводить пьедестал под монумент. К 1989 году монумент был окончен на 72%. Потом закончился Советский Союз, закончились деньги и закончилось желание возвращаться к строительству мемориального комплекса. В 2006 году Украина все же завершила строительство памятника воинам высотой 41м и примыкающей к нему площади, отказавшись от идеи продолжения строительства музея обороны.Недостроенный музей был задуман по проекту Киевского проектного института в виде трехлучевой конструкции, металлические пролеты которой в последние годы украинства были срезаны и сданы в металлолом. Подобная судьба в свое время постигала любой военный объект Крыма – в том числе «Объект 221» (Ласпи) и казематы 35-ой батареи.Вид недостроенного музея со спутника:Дискуссии о патриотическом воспитании новых поколений не утихают в патриотической среде, превратившись в последнее время в изжеванную жвачку, потерявшую вкус. После свертывания советского проекта комсомола и пионерии умы русских детей и подростков оказались свободны для новой информации. Демократическая Россия не смогла сформулировать для своих юных граждан какую-либо идею, так как отказалась от идеологии как таковой. Недавно опубликованное в сети видео исповеди Б. Ельцина в Конгрессе США в 1992 году, где он просит у господа благословить Америку, ярко иллюстрируют потерю страной суверенитета и национальной идеи.Согласно теории пустот Григория Перельмана все дело в том, чем заполнены пустоты – космические и социальные. Нам интересны именно социальные. Так вот, после 1991 года в процессе воспитания подрастающих поколений образовались пустоты, которые усиленно начали заполнять средства масс-медиа, принадлежащие западным «партнерам». Они начали действовать по принципу «если в вашей стране нет идеологии, то ее вам придумает соседняя страна». В итоге появился термин «поколение пепси». Это про детей, воспитанных западной культурой. Потребление вошло в скромные российские дома. У поколения «пепси» рождались дети, воспитанные американскими фильмами про трансформеры и супер-героев, в том время как родители искали ответы на вопросы «где лучше отдыхать: в Таиланде или на Бали?»Дети подросли и захотели влиять на политический процесс. И в 2013 году начался Майдан, а в 2017 – акции Навального, на которых дети с новенькими айфонами в руках требовали справедливости. Значение термина «справедливость» им вложила в головы западная культура – отказаться от всего русского и раствориться во всем западном.Смотрю заголовки новостей. «Девушка забралась на памятник воинам-освободителям», «За фото сидящих в каске памятника «Жажда» в Брестской крепости будут штрафовать», «Подростки жарили сосиски на Вечном огне». Ищу обсуждения в сети, нахожу. «Зачем нужно помнить о Великой Отечественной войне?», «Бабка напала на детей, лазающих по памятнику», «Россияне начинают забывать о ВОВ». В последнем обсуждении приводятся цифры статистики, согласно которой больше половины опрошенных подростков не смогли правильно сказать, кто начал Вторую мировую войну и в итоге выбрали вариант «СССР».Про таких людей Михаил Ломоносов говорил просто: «народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Несмотря на затертость высказывания, с каждым днем ужас его все больше ощущается физически.Так случилось, что пока для русского народа победа в Великой войне – одно из немногих оснований народной идеологии. И каждый здравомыслящий человек осознает, что с потерей этого основания будущее независимой России станет недостижимым. Ни одна победа ВКС в Сирии не будет иметь смысл без ориентированности молодых русских на свою страну. Но как раз с этой ориентированностью сейчас большие проблемы.Вернемся к детям на скейтах. Давайте разберемся, что же такое субкультура экстремального спорта. Скейтборд был изобретен американцами в 50-х годах. Доска с колесами стала продолжением культуры катания на доске по волнам – серфинга. Разбираясь в философии серфинга, я находил статьи с заголовками в духе «Серфинг – искусство быть счастливым». Придумавшие этот спорт гавайцы знали толк в отдыхе. Рубаха в цветах, шорты, доска для волн – простые составляющие счастья. Помните, у Носова в «Незнайке на Луне» про остров развлечений: «Остров развлечений нас каждый день, каждый час превращает в славненьких баранов и овец <…> Развлекайся все сильней, веселись, ешь да пей, и ни думай ты вообще больше никогда!»Никаких тебе «труд облагораживает». Труд – это про коллектив, про коммуну, про социализм. Катание на доске же – чисто индивидуальное счастье, эгоистическая попытка насладиться жизнью в одиночку. У меня нет никакого негатива к катающимся на досках. Я пытаюсь разобраться в физике процесса, найти и ощутить смысл этого занятия. Пока не выходит.За ответами на свои вопросы я и пошел к детям, катающимся на скейтах по монументу Солдату и Матросу. Приняли меня очень дружелюбно. Ребята говорили искренне, стараясь рассуждать и разъяснять. На мой вопрос, почему они катаются на памятнике ВОВ, парни ответили, что не видят в этом ничего плохого, потому что не портят его, не мусорят, следовательно, не нарушают закона.Подчеркну, ребята (12-15 лет) говорили грамотно и рассудительно. Они пояснили, что сколько бы парков для них ни было построено, они все равно будут кататься на монументе, потому что необходимо менять локацию, в этом есть какой-то сакральный смысл. В рассуждениях о качестве севастопольских скейт-парков ребята с придыханием говорили об американских парках, которые видели в интернете. К слову сказать, во время катания они слушали американскую музыку из небольшой колонки.Я спросил их, ходят ли они к монументу на день флота и 9 мая. Половина сказали, что ходят, а вторая половина – нет, потому что «их это не интересует и скучно».После общения с детьми на скейтах я понял, что у них хорошие, обеспеченные семьи, в которых, по всей видимости, не обсуждаются вопросы о значении военных мемориалов. Парни-то хорошие, умные. Проблема в том, что им никто никогда не предлагал задуматься над тем, а стоит ли использовать в качестве горки памятники ВОВ. Боюсь предположить, что и про войну с ними говорили мало. Предоставив детей интернету, родители как бы сократили список своих обязанностей в деле воспитания, свернув свое участие в судьбе отпрысков до поддержания их жизнедеятельности.Руководствуясь принципом «хлебом единым», современные родители как бы решили для себя, что ребенок сам найдет идею, идеологию своей жизни. В этом главная ошибка. Американская культура, как злой волшебник, с удовольствием прибирает таких «незаполненных» детей, определяя их идеологию по своему усмотрению. Нужно совсем немного времени для того, чтобы русский ребенок стал адептом западной модели потребления. Через несколько лет он родит своих детей, которые уже будут не русскими в идейном плане. Стоит только заразить ячейку общества ядом потребительства, запустив процесс дерусификации, как растущая семья космополитов всех национальностей пополнится целым родом.Каждый решает для себя, насколько это хорошо или плохо. Каждый президент рано или поздно сталкивается с вызовом – создать собственную идеологию или воспользоваться западными методичками. Каждое общество либо создает запрос на государственную молодежную организацию, либо снимает с себя ответственность за свое будущее. Пока выбор не сделан – он в наших руках. Автор: Мокей Русинов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 376 Источник Похожие новости Возвращение потерянных берегов Как мистер Трамп "ястребов" одурачил Время взрывать периметр?

Русское поле экспериментов: вечность пахнет нефтью... В преддверии новых ударов Запада В Черногории больше не будут разоблачать заговоры Новости партнеров