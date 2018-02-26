Сеул ждет конструктивных переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном

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Диалог между США и КНДР должен помочь решению ситуации на Корейском полуострове, считает Южная Корея.

Северная Корея и США должны начать разговор при удобном случае, заявили в Министерстве по делам национального объединения Южной Кореи.

"Надеемся на то, что конструктивные переговоры начнутся между Северной Кореей и США при подходящей возможности", - отметили в ведомстве.

Ранее делегация КНДР во время визита в Южную Корею заявила, что Пхеньян готов развивать отношения и с Сеулом, и с Вашингтоном. Представители Северной Кореи посетили южного соседа для участия в церемонии закрытия Зимней Олимпиады-2018.

Однако США довольно сдержанно отреагировали за заявление КНДР, отметив, что посмотрят, как готовность к диалогу скажется на решении вопроса о денуклеаризации Корейского полуострова.