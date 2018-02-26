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Сеул ждет конструктивных переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном

26 февраля 2018, 12:24  •  75 • Политика
Диалог между США и КНДР должен помочь решению ситуации на Корейском полуострове, считает Южная Корея.
Северная Корея и США должны начать разговор при удобном случае, заявили в Министерстве по делам национального объединения Южной Кореи.
"Надеемся на то, что конструктивные переговоры начнутся между Северной Кореей и США при подходящей возможности", - отметили в ведомстве.
Ранее делегация КНДР во время визита в Южную Корею заявила, что Пхеньян готов развивать отношения и с Сеулом, и с Вашингтоном. Представители Северной Кореи посетили южного соседа для участия в церемонии закрытия Зимней Олимпиады-2018.
Однако США довольно сдержанно отреагировали за заявление КНДР, отметив, что посмотрят, как готовность к диалогу скажется на решении вопроса о денуклеаризации Корейского полуострова.

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